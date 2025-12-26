“Stranger Things”: cómo es y cuánto cuesta la aterradora mansión de la serie que existe realmente

La quinta temporada de Stranger Things se presenta en tres partes: ya está disponible la primera, la segunda se estrenó el 25 de diciembre y la tercera se espera para el 31 de este mes. Desde que volvió la serie no hay otro tema de conversación: todo gira en torno sus personajes, sus historias, sus efectos especiales y su inconfundible escenografía.

Hawkins, el pueblo ficticio de Indiana, Estados Unidos, se convirtió en el escenario de todas las aventuras del grupo de adolescentes. Y aunque no existe en la vida real, muchas de las locaciones que le dieron forma al show sí pueden visitarse, la mayoría están ubicadas en el estado de Georgia.

El centro histórico, que aparece en la serie de los hermanos Duffer, está ubicado en Jackson, un pequeño pueblo a una hora de Atlanta. Con apenas 4000 habitantes, esta localidad al sureste estadounidense fue elegida como set de filmación gracias a su arquitectura cuidada, sus calles arboladas y su atmósfera tranquila.

Para recrear el espíritu de los años 80 se modificaron las fachadas de las tiendas y viviendas, como el Palace Arcade, el salón de videojuegos que solían frecuentar los protagonistas, o el supermercado Bradley’s Big Buy.

Sin embargo, hay una casa que llamó especialmente la atención de los televidentes durante la cuarta y quinta temporada: la mansión Creel. De estilo victoriano, la propiedad perteneció a la familia ficticia Creel, y se convirtió en una de las locaciones clave de la serie.

El inmueble existe realmente, y su nombre es Claremont House. Ubicada en el Distrito Histórico de East Rome, en Gerogia, su fachada alcanzó la fama mundial gracias a Stranger Things.

Incluso antes de su aparición en la serie, la propiedad se destacaba entre el resto por su valor histórico, ya que fue construida en 1882 por el coronel Hamilton Yancey.

La casa, de 557 m², fue restaurada por sus dueños para lograr nuevamente su encanto, y mantiene alguno de los detalles originales como las molduras, las alacenas y las estanterías según comenta la inmobiliaria Toles, Temple & Wright, la entidad a cargo de vender la casa.

A su vez, en la propiedad, todavía se conserva una caja fuerte antigua empotrada en la pared, y un urinario de hierro fundido, una de sus características más impactantes.

La cocina, aunque renovada, continúa manteniendo los aires victorianos con una isla de 4,5 metros de mármol negro, una gran despensa y un pileta y canilla de época, que contrastan con los electrodomésticos nuevos.

Actualmente la casa principal posee seis cuartos y seis baños, y una casa de invitados, de estilo gótico, que tiene dos cuartos, una cocina y un baño.

El inmueble se utilizó como Bed and Breakfast durante muchos años, y se vendió en 2019 por US$350.000 a un comprador particular, según la agencia inmobiliaria MLS Georgia. En el 2022 el hogar que en la serie es la casa de Vecna salió nuevamente a la venta, pero por más de cuatro veces su valor anterior, alcanzando US$1.500.000.

“Ver la casa transformada no una, sino dos veces durante el rodaje fue emocionante para nuestro pueblo. Los próximos propietarios no solo comprarán un pedazo de historia, sino también de cultura pop”, declaro Jeb Arp, agente inmobiliario de Toles, Temple & Wright.

El anuncio de venta indicaba que el sótano estaba sin terminar, y que “un solo exterminador ha reubicado al anterior residente del tercer piso, o eso creen”, bromeaba Arp haciendo referencia a la serie de ciencia ficción.

Aunque en la vivienda se encuentra un jardín repleto de árboles, el parque de la casa Creel fue filmado en Columbia Avenue en College Park, Georgia, a una hora y media en auto de la mansión.

Las otras casas de la serie

Las otras casas que marcaron la historia de los personajes de Stranger Things son la casa Wheeler y la casa Byer. Las dos son propiedades reales y escenarios fundamentales de la producción hollywoodense.

La casa de la familia Wheeler está ubicada en el suburbio de East Point, en Atlanta, y su fachada se utilizó en las cinco temporadas de la serie. Construida en 1963, la propiedad cuenta con aproximadamente 230 m², distribuidos en cuatro dormitorios y tres baños, y características que recuerdan a los años 80, como paneles de madera y chimeneas de ladrillo.

Netflix compró la propiedad en 2021 por US$425.000 y la puso a la venta en agosto de este año por US$350.000. El interés fue inmediato, y un par de fans de la serie acabaron adquiriendo la propiedad por US$365.000 tras enviar una carta personal a la plataforma.

La fachada de la icónica casa de los Byers, vista en las primeras temporadas, corresponde a un edificio real ubicado en Fayetteville, Georgia. Al igual que en la casa de la familia Wheeler, el rodaje se realizó únicamente en la fachada, mientras que las escenas interiores se rodaron en un estudio.

La casa fue puesta a la venta en 2022 por US$300.000 y rápidamente fue comprada por la plataforma de inversión Arrived, que anunció planes para transformarla en una experiencia turística totalmente temática de la serie.

Con 177 m² de superficie construida y ubicada en una parcela de 24.000 m², la propiedad está a unos 20 minutos del Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta y cerca de los estudios donde se filmaron los interiores.

La empresa responsable realizó una minuciosa restauración, recreando casi fielmente los decorados de la serie, incluyendo cintas VHS, juegos de mesa, discos de vinilo y la famosa pared con el alfabeto iluminado.