En Agrelo nace Rosaura: terroir, visión de futuro y la historia desconocida que dio origen al nombre

En el corazón de Agrelo, donde la tradición vitivinícola argentina alcanzó su máxima expresión, Bodega Escorihuela Gascón presenta Rosaura Malbec, un vino que rinde homenaje a sus raíces y a una historia que sigue inspirando innovación.

El alma de Agrelo en una va expresión

En el corazón de Agrelo, Mendoza –una de las regiones más reconocidas por la elegancia y calidad de sus vinos– nace Rosaura Escorihuela Gascon, una creación que celebra el equilibrio entre historia, terroir y mirada al futuro.

El proyecto surge de un propósito claro: volver a poner en valor el potencial de Agrelo como zona vitivinícola de referencia, desde una interpretación moderna que combine precisión enológica y respeto por la identidad del lugar.

La finca donde se origina Rosaura está situada en el punto donde comienza Alto Agrelo. Allí, un viñedo de más de 35 años de antigüedad revela el carácter único de su entorno. El microclima es determinante: los vientos fríos provenientes de la Cordillera de los Andes refrescan las vides y crean una amplitud térmica ideal para la maduración equilibrada de la uva. A su vez, una colina al este actúa como barrera natural, protegiendo el viñedo y potenciando su expresión más fina.

El carácter de Rosaura no se limita al terroir. Proviene de un material vegetal exclusivo desarrollado por la bodega hace más de cuatro décadas: la selección masal Escorihuela, también conocida como el Malbec de peciolo colorado.

Un suelo que guarda siglos de historia

En el cuartel 14, al sur de la finca, las raíces del Malbec se hunden en un suelo formado hace siglos sobre un antiguo lecho de río. Esa geografía pedregosa —poco común incluso dentro de Agrelo— garantiza un drenaje natural y obliga a la vid a esforzarse por obtener nutrientes, concentrando así aromas, color y taninos. Las piedras, además, acumulan calor durante el día y lo liberan por la noche, equilibrando la maduración en un entorno naturalmente fresco. El resultado es un vino de gran pureza, con frescura vibrante, taninos sedosos y un perfil aromático profundo.

Un linaje propio dentro del Malbec

El carácter de Rosaura no se limita al terroir. Proviene de un material vegetal exclusivo desarrollado por la bodega hace más de cuatro décadas: la selección masal Escorihuela, también conocida como el Malbec de peciolo colorado. Esta línea genética, fruto de un trabajo paciente de selección, se distingue por su equilibrio natural, concentración y elegancia, y se ha convertido en un sello distintivo de la bodega.

De los archivos al presente: el redescubrimiento de Rosaura

El nombre Rosaura tiene raíces profundas en la historia de la bodega. Hace más de cinco años, durante un proceso de investigación y organización de los archivos históricos de Escorihuela Gascón –que abarcan más de 140 años de documentos, fotografías y registros–, el equipo encontró la figura de Rosaura, esposa de Miguel Escorihuela Gascón.

Su historia, hasta entonces poco conocida, fue determinante en los primeros pasos de la bodega. Rosaura tuvo un rol clave en los inicios de Escorihuela Gascón. Acompañó a Don Miguel en la construcción de una visión que trascendía la elaboración de vinos: impulsó la educación, el bienestar y la formación de las personas que trabajaban en la bodega. Aunque falleció joven, su influencia marcó el espíritu de la empresa y su compromiso humano. “Cuando conocimos su historia, sentimos que teníamos una deuda con el pasado. Rosaura merecía volver a tener voz”, cuenta Rodrigo Nazar, CEO de la Bodega. “Este vino es nuestro modo de hacer visible esa historia y proyectarla hacia el futuro.”

Tradición y futuro en una misma copa

El lanzamiento de Rosaura Malbec representa mucho más que un nuevo vino dentro del porfolio de Escorihuela Gascón. Es una declaración de principios: la reafirmación del valor de Agrelo como terroir emblemático y el reconocimiento del aporte humano detrás de cada gran proyecto.

Con esta edición, la bodega rinde homenaje a una mujer que entendió el significado del esfuerzo y la constancia, y cuyo legado hoy se traduce en un vino de carácter elegante y auténtico.

Rosaura es también una invitación a mirar hacia adelante: una muestra de cómo una bodega con más de un siglo de historia sigue innovando sin perder su esencia. “Escorihuela Gascón siempre fue una bodega que mira el pasado con respeto, pero con una vision puesta en el futuro”, concluye Nazar. “Rosaura sintetiza eso: un vino que honra nuestras raíces y al mismo tiempo marca el camino de lo que viene.”

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.