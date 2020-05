Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 00:39

Aunque iba concentrada para no perder el camino hacia donde debía hacer una entrega, esa tarde Karla Guillén no dudó en detener la marcha cuando vio una paloma herida en la calle . Estacionó la bicicleta, se acercó al ave y comprobó que efectivamente estaba herida, cojeaba de una de sus patas, por lo que no podía caminar y también arrastraba un ala . No perdió un segundo y rápidamente subió a su muro de Facebook un alerta para solicitar ayuda: "Hola gente. Estoy en Joaquín V. González y Avellaneda (Flores, CABA). Estoy trabajando (hago delivery con la bici) y me encontré esta palomita. ¿Alguien podría ayudar por favor? Estoy en medio de mi turno y me penalizan si paro. Esta lastimada, no camina...".

Los comentarios no tardaron en aparecer. Entre ellos, el de Diana Descotte, voluntaria de la ONG Pájaros Caídos, que defiende los derechos de las aves, protege y ayuda a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y promueve y acompaña su proceso de rescate, rehabilitación y reinserción. A través de la red social le fue indicando a Karla cómo asistir al ave. " Lo ideal es que la pongas ahora en una caja grande de cartón, y cubrís su piso con papel periódico . Hacele muchos agujeritos (a la caja) para que respire bien estando adentro. En cuanto puedas, limpiale la herida con una solución mitad agua tibia y mitad Pervinox, no empapes al ave porque hace frío y no querés que le de hipotermia. Sólo pasale un algodoncito mojado en la solución sobre la herida".

Además, la voluntaria explicó que el estado de la paloma podía ser producto de un ataque de un gato, de un perro o de un mal aterrizaje . Además, Diana resaltó la importancia de mantenerla abrigada dentro de la caja, ofrecerle semillas y un tarrito con agua para que el ave no se debilitara. Mientras, otro grupo de voluntarias se organizaba para recibir al ave en un hogar de tránsito y asistirla con los cuidados necesarios.

Fue a través de esa logística que Karla pudo trasladar al ave con su bicicleta hasta el barrio de Devoto. Allí la esperaba Mariela Rodríguez, otra de las voluntarias y con experiencia en primeros auxilios. La bióloga especialista de rescate de aves de la Asociación le indicó el procedimiento a seguir y la asesora veterinaria -Dra. Mattiello- aclaró cuál era la medicación que había que suministrarle. A los pocos días, el ave mostró una franca mejoría y se encuentra en rehabilitación.

Ecuación complicada

Como consecuencia de la cuarentena, el poco movimiento en las calles y la escasa presencia humana, hizo que las palomas se enfrentaran a una situación complicada. Tienen más dificultades para conseguir alimento y algunas pueden hasta morir por inanición. "Tal vez ahora haya menos palomas atropelladas, o menos heridas por gomeras, pero en parte ellas nos necesitan. Aunque las palomas urbanas son aves granívoras, que requieren de una alimentación equilibrada en base base a granos y semillas, al vivir en las calles, como cualquier animal, suelen comer lo que encuentran.nuestras sobras y muchas veces basura, como comida que se nos cae mientras caminamos como restos de galletitas y alfajores, alimento balanceado de perro y gato, semillas de árboles", explica Clara Correa, Presidenta y fundadora de Pájaros Caídos .

Pero siempre se puede ayudar. Correa sugiera que se puede aprovechar cualquier ocasión en la que uno necesite salir de casa (trabajo, compras) para llevar una bolsita con comida para palomas. Puede ser maíz pisingallo, trigo, alpiste, sorgo, lentejas, arvejas, porotos de soja, girasol, mijo, amaranto, sésamo, lino, avena fina. "Y en caso de encontrar un pichón, algún ave herida o que no pueda volar (que muchas veces puede ser por debilidad por no comer), no dudes en ayudar, no mires a un costado. Publicá en la página de Facebook Refugio de Aves Pájaros Caídos y nosotros te guiamos".

Mientras la paloma rescatada en Flores y rehabilitada en Devoto se recupera, las voluntarias involucradas en su rehabilitación todavía no saben con certeza si podrá ser liberada nuevamente . Por eso, en este caso como en tantos otros de aves rescatadas, están evaluando la posibilidad de adopción. Y lanzaron una campaña para que los interesados se sumen:

"Las palomas son seres sintientes, inteligentes, conscientes, que le dan vida y movimiento a nuestros barrios, pueblos y ciudades. Alegran las plazas y entretienen a nuestros abuelas y abuelos en los parques. Simbolizamos la paz con su figura y la humanidad ha convivido con ellas por cientos de años. No las dejemos solas en este difícil momento; las aves nos necesitan. A nosotros no nos cuesta nada, a ellas las salvamos con muy poco. Cada granito suma", concluye Clara..