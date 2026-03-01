Vagaba por la calle cuando lo encontraron en un estado crítico: “Tenía la piel en carne viva”

LA NACION Escuchar Nota

Su mirada lo decía todo. Nadie supo cómo había sobrevivido a la vida en la calle en la ciudad de Arkansas pero, ahora, estaba a la vista que el abandono y la indiferencia habían pasado factura. Sin pelaje, su débil cuerpo se había convertido en una gran llaga, pero aun así, su rescatista sintió que tenía una oportunidad.

Esa mañana, Rochelle Steffen había visto la triste imagen del perro en un posteo de Facebook y no pudo continuar con su día. De inmediato entendió que tenía que ayudar al animal.

Goulash necesitó baños medicados para tratar la sarna. Facebook 15/10 Foundation

“Cuando un perro tiene sarna en un estado tan avanzado como el de Goulash, es como si se le derritiera la piel. Los ácaros provocan la caída del pelo y la piel se pone en carne viva”, declaró la fundadora de Mac’s Mission a un medio local. Este tipo de sarna progresa lentamente. “Cuando llegué al lugar, estaba tranquilo y aislado por el dolor, pero aun así movía la cola”.

Según los expertos de Purina, la sarna demodécica es producida por un ácaro habitual de los perros que, inclusive, es pasada de la mamá a sus cachorros durante la lactancia. No se considera contagioso, pero, cuando se reproduce de forma incontrolada, puede derivar en picazón intensa y destrucción de las raíces capilares del animal.

En cachorros, suele ser una enfermedad autolimitante, es decir, tiende a curarse en unas semanas. Sin embargo, si se produce en un perro adulto o si tiene cinco o más áreas afectadas, puede indicar deficiencia inmune del animal y se considera que la sarna se ha generalizado, por lo que deben tomarse medidas específicas para el tratamiento.

Esta condición, provocada por ácaros, afecta principalmente la piel y suele progresar si no se trata. Enrojecimiento o inflamación en zonas específicas de la piel, costras, llagas o heridas visibles, caída de pelo localizada o generalizada y engrosamiento o cambio de textura en la piel, son algunos de los síntomas más comunes.

En el centro de rescate de Mac’s Mission en Missouri, Goulash recibió medicamentos para eliminar los ácaros Demodex y baños relajantes para ayudar a que su piel comenzara a sanar. “Contamos con voluntarios y simpatizantes increíbles que realmente lo apoyaron para ayudarlo en su recuperación”, dijo Steffen.

“Nunca dejó de mover la cola. Una de nuestras especialidades es la sarna y hemos estado rescatando este tipo específico de perros desde 2009. Son algunas de las transiciones más hermosas que vemos aquí”.

Una voluntaria se enamoró del cachorro y decidió recibirlo en su casa y ocuparse de su cuidado. Facebook 15/10 Foundation

Con la experiencia previa en tantos rescates, Steffen estaba segura de que Goulash mejoraría y que lo ayudaría a ser adoptado, pero, sin que ella lo supiera, ya se había ganado el corazón de alguien.

Durante el tratamiento de Goulash, una voluntaria se enamoró del dulce cachorro y decidió recibirlo en su casa y ocuparse de su cuidado hasta que recuperara la salud. Goulash finalmente pudo dormir en camas suaves y cálidas y aprendió lo que era ser querido por una familia.

"Tiene un alma muy dulce", aseguró su transitante. Facebook 15/10 Foundation

“Es muy cariñoso y siempre está a mi lado”, contó la mamá de tránsito “Le encantan los paseos en coche, cualquier alimento, todos los demás animales hasta ahora, cualquier tipo de juguete y acurrucarse”.

“Duerme en la cama conmigo todas las noches y ronca como un adulto”, añadió. “También es el perro con más gases que he tenido. Pero tiene un alma muy dulce y es, sin duda, el perro más cariñoso que he conocido. Estamos muy agradecidos por él”.

Goulash duerme en la cama de su tutora. Facebook 15/10 Foundation

En tan solo unos meses, la piel de Goulash sanó y su pelaje volvió a crecer. Por fin, parecía que su dulce personalidad hacía juego con su atractivo exterior.

“Siempre es emocionante ver la foto del antes y las de mucho después”, dijo Steffen. “Cambian drásticamente y su oscuridad desaparece, y una vez que se curan, son perros brillantes y felices. Goulash se merece tanto amor”.

Goulash fue adoptado por su familia de tránsito. Facebook 15/10 Foundation

Cuando llegó el momento de que Goulash comenzara la búsqueda de una familia definitiva, su madre de tránsito decidió que ya estaba en casa. “Su futuro ahora es amor, juegos felices, hijos a los que seguir y una familia a la que llamar suya”, dijo Steffen. “Recientemente fue adoptado por su familia de tránsito. Se enamoraron perdidamente de él... y Goulash ahora vive feliz para siempre”.

