En casa de Orly Benzacar. Arte querido en el centro de un hogar luminoso y vital

Volvemos a compartir con ustedes un departamento que nos fascina desde que lo visitamos: el de la arquitecta Patricia Daiez y la galerista Orly Benzacar en un edificio racionalista del francés León Dourge. "Esta arquitectura, con sus increíbles proporciones, altura y holguras nos conquistó", recuerda Patricia. Y aquí se instalaron, con su fantástico universo de objetos antiguos, arte contemporáneo y muebles clásicos modernos.

Sillones rosados (Gris Dimensión) con aguayo boliviano y obra de gran formato de la artista Jazmín López. La mesa baja, célebre diseño de Isamu Noguchi. Las sillas de madera forman una colección con varias joyitas, obsequio de amigos artistas. Crédito: Santiago Ciuffo

La mezcla es la clave: manteniendo la armonía y la calidad, todo puede convivir. Es posible, es divertido y permite renovar la mirada, posicionarse cada vez en una nueva perspectiva Orly Benzacar y Patricia Daiez

Mesa cuadrada, diseño clásico de Mies van der Rohe, con sillas modelo 'FG' de ratán (todo de Manifesto). Crédito: Santiago Ciuffo

En la parte más baja de la biblioteca empotrada se colocó una tapa de paraíso que le da terminación y funciona como un segundo marco para la obra "Paraíso", de Miguel Rothschild

Acrecentar su multitud de tazas de café, otro hobbie de las anfitrionas. Crédito: Santiago Ciuffo

"Las obras nos gustan por su valor absoluto, y también por cómo lucen en el lugar asignado".

En el hall, una instalación de Mariana Tellería: pelotas ensambladas y abolladas sobre libros enciclopédicos. En el comedor diario, 'Jarrón fragmentado', de Alejandra Seeber. Buena ventilación y un extractor bastan para su conservación Crédito: Santiago Ciuffo

"Sea la primera, la décima, o la que compres porque tenés una pared disponible, una obra de arte marca una diferencia importante en tu cotidianidad. Es un objeto que nos deleita, nos estimula, pero que también nos hace pensar. Creo sinceramente que convivir con una obra de mejora nuestra capacidad de reflexión", comparte Orly.

Al piso de madera de toda la casa (salvo los baños) se le hizo un tratamiento de hidrolaqueado en color negro, un gesto que unifica y aporta carácter. Imanes hechos por encargo (Que Pin que Pan Imanes). Crédito: Santiago Ciuffo

El baño principal es una caja de mármol de Carrara, que se combinó con un revestimiento de estuco para una contrastante textura aterciopelada. Obra de aluminio (inmune a la humedad) 'Tenemos el poder de elegir', de Marie Orensanz. Crédito: Santiago Ciuffo

"La gran protagonista de nuestro cuarto es la obra bordada de Leo Daniel y Chiachio Giannone. Su virtuosismo y su clima femenino fue lo que determinó la elección.

Anillos y aros se usan más y se conservan mejor si están ordenados y a la vista. Contenedores, cajas, latas... todo vale para organizar los accesorios. Crédito: Santiago Ciuffo

Uno de los ambientes se destinó al vestidor. "En el aspecto funcional es excelente, porque permite independencia de movimientos sin molestar a quien sigue descansando". Tiene un mueble perimetral en melamina con puertas corredizas de frente espejado.

Un escritorio flotante laqueado, una lámpara 'Tolomeo' y una silla 'Eiffel' (ambos de Manifesto) componen el espacio de trabajo de Patricia que, además de arquitecta, es licenciada en Letras. Crédito: Santiago Ciuffo

Patricia eligió "La proa", un ambiente ubicado justo sobre la esquina. "Es el lugar con la mejor vista y, al mismo tiempo, el más privado de la casa".

El estante con zócalo al frente da apoyo a varias obras, lo que permite rotarlas y alternar composiciones sin tener que agujerear las paredes. Crédito: Santiago Ciuffo

¿Cómo elige sus obras una experta? Orly no duda: "Me enfoco en lo que me hacen sentir, más allá del valor de mercado y de la trayectoria del artista. Priorizo lo que me pasa con esa obra y las ganas que tengo de tenerla conmigo".

La fotografía de Miguel Rothschild combina el dramatismo de la tormenta con la ironía de los sorbetes de plástico representando la lluvia. Crédito: Santiago Ciuffo

Flexible, el estudio de Orly se usa también como dormitorio cuando se quedan los nietos. Tiene sillas 'Eiffel', un sofá con almohadones (Piaf Diseños) y una alfombra que compraron en un viaje al norte argentino.