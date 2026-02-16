Un tres ambientes de estilo clásico en Palermo, ambientado con lo mejor del arte y el diseño argentinos

Los nuevos nombres de la escena local y las piezas emblemáticas de la vanguardia confluyen en un espacio único signado por la intuición y la personalidad de su dueña
“Es una historia de amor y te la voy a contar...”, comienza Lola Scotta, emprendedora y titular de la agencia de marketing digital Horizontal Studio. Fue paseando por Roma que su mejor amigo aprovechó el encanto de la Ciudad Eterna para convencerla de aceptar ayuda y convertirse en propietaria. De vuelta en Buenos Aires, compró un clásico departamento francés de 74m2 en la calle Sánchez de Bustamante y le encargó la ambientación a su pareja, la diseñadora norteamericana Maggie Barr: “Hagamos un proyecto divertido y que sea tu portfolio acá”, le propuso. Así se gestó este espacio.
Aunque el amor terminó, la historia siguió con la creación de Sabu, una proyección del estilo de vida de Lola: “Es profesionalizar eso de decirle a tus amigos ‘quedate en mi departamento y viví Buenos Aires como un local’”, explica sobre este espacio para alojarse en el corazón de Palermo Chico rodeado de diseño y arte argentinos. Una idea destinada a crecer con el impulso del amor, los viajes y los buenos amigos.
Lo primero que pensamos fue el sillón Bonta, que expresa bien esa mezcla de creatividad y sofisticación. Y la puerta roja, por supuesto. Animarse a ser distinto, a jugar, es una filosofía para mí”
— Lola Scotta, emprendedora
El diseño interior del living se proyectó en dos dimensiones: como ambiente único, generoso y flexible, pero también integrado con el cuarto principal.
Cuando las puertas están cerradas se puede bajar la pantalla sobre el dintel.
Color local
“Armamos una paleta con personalidad, con la armonía como eje. El azul tiene mucha presencia porque lo pensamos como una alegoría del cielo y el mar argentinos”
Opuestos complementarios, los dos baños tienen objetos acrílicos (uno, azul; el otro, naranja) para un mismo relato cromático.
De lo nuestro, lo mejor
La silla ‘W’, creada en 1944 por el arquitecto argentino César Janello, actualmente es parte de la colección permanente del MoMA
Metálico, el mueble- escultura junto al escritorio sigue la lógica de colores que viene de la puerta de entrada.
Con la premisa de usar solo arte y diseño locales, surgieron hallazgos de todo el país y se pusieron en valor joyas como los sillones de Englander & Bonta (icónico estudio de muebles modernistas) y la silla ‘W’, de César Jannello (1944)
Los estantes están retroiluminados con leds ambarinos que crean un halo que resalta la silueta y textura de las icónicas cerámicas de Colbo.
El género de Alberto Churba fue un puntapié ideal para la cocina. “Visitamos la muestra en el Museo de Arte Decorativo y, después de esa recorrida, se nos hizo muy natural combinar así los elementos que teníamos”
