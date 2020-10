Antes y después: las fotos de una casa que no se limpió durante 12 años se hicieron virales en las redes Crédito: Facebook: My Kind Of Clean

La transformación de una casa de Inglaterra que no fue limpiada durante 12 años se hizo viral en las redes sociales. My Kind of Clean, la empresa de limpieza que estuvo a cargo del asombroso antes y después, publicó las imágenes en Facebook bajo el lema: "Ningún trabajo es demasiado grande para nosotros".

La propiedad está ubicada en Dalton, Columbia, y pertenece a un hombre de 80 años que no pudo mantener la casa desde que murió su esposa, hace más de una década. En el posteo mostraron cómo quedó el hogar después de poner manos a la obra y aseguraron que fue un "trabajo agotador".

Antes: moho y capas de suciedad

"Estoy muy orgulloso del equipo que tenemos, ¡todos ustedes marcan una gran diferencia en la vida de las personas! Fueron 27 personas que limpiaron durante 50 horas para dejar todo como nuevo", revelaron.

Así encontraron la cocina de la casa que no se limpió por 12 años Crédito: Facebook: My Kind Of Clean

Desde su cuenta de Facebook mostraron las fotos del momento en que entraron a la casa: cada superficie, alacena y centímetro del piso estaba cubierto de capas de moho y suciedad. La cocina estaba visiblemente afectada y todos los electrodomésticos estaban salpicados e inutilizables.

El baño: agua estancada y suciedad acumulada por 12 años Crédito: Facebook: My Kind Of Clean

El baño fue otro de los lugares más difíciles de limpiar, ya que la bañera y el inodoro tenían agua estancada en su interior. A su vez, el cuarto del hombre estaba con daños de humedad en las paredes, al igual que su living.

Después: brillo y renovación

La empresa confesó que el personal se propuso cambiarle la vida al propietario, quien por primera vez volvería a dormir en una habitación limpia. "Nunca juzgamos a nuestros clientes, no importan los motivos por los que hayan llegado a ese punto de suciedad, solo podemos ofrecer compasión, cariño y soluciones", aseguraron.

Después: la renovación de la cocina después de la profunda limpieza Crédito: Facebook: My Kind Of Clean

Un amigo del viudo fue quien contrató a la compañía de limpieza y se encargó de llevárselo durante tres días para que al volver pudiera ver el rotundo cambio de imagen de su casa. "Cuando vio todo se quedó sin palabras, al igual que nosotros, fue muy emotivo, y esa misma tarde estrenó su bonita cama limpia", concluyeron.

El baño volvió a brillar después de más de una década Crédito: Facebook: My Kind Of Clean

El living y la habitación del viudo de 80 años después de la limpieza extrema Crédito: Facebook: My Kind Of Clean