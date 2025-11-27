Dos exjugadores de la selección de Inglaterra de rugby le apuntaron a Felipe Contepomi por el incidente con Tom Curry

No baja la temperatura. El choque del fin de semana último entre los Pumas e Inglaterra en Twickenham, en un final caliente tras la victoria de los locales por 72-23, dejó algunas declaraciones fuertes. En el centro de las miradas quedó el cruce entre el entrenador argentino, Felipe Contepomi, y Tom Curry, el jugador inglés que fue protagonista en la acción en la que terminó lesionado Juan Cruz Mallía. El head coach nacional acusó al forward de La Rosa de haberlo agredido luego del partido.

“No fue sólo el tackle de Curry, porque probablemente es parte de su naturaleza intimidar a la gente;entró al túnel y me dio un empujón en el pecho y un cachetazo”, criticó Contepomi. E ironizó: “Tal vez sea parte de su naturaleza, no lo sé, pero esos son los muchachos a quienes estamos recompensando y elogiando; tal vez ahí es donde quieren que vaya el rugby”.

La polémica se reavivó a partir de las declaraciones de dos exfiguras de la selección de Inglaterra, Ben Youngs y Dan Cole. En el podcast For the Love of Rugby, Youngs descartó la versión de los hechos como “un montón de tonterías” por parte del entrenador argentino.

The two most-capped men in @EnglandRugby history 🌹 pic.twitter.com/8nJh8zVgkR — For The Love Of Rugby (@LoveOfRugby_) July 13, 2024

La jugada en la que Curry tacklea a Mallía y el argentino termina lesionado desató una ola de críticas, pero en Inglaterra consideran que es una exageración considerarla como una acción con mala intención. “Llegó tarde, pero no fue sucio. Estaba comprometido. No apuntó a la parte inferior de la pierna ni nada por el estilo. Está haciendo lo que hace cualquier tercera línea: perseguir, presionar y acosar. Cada vez que George (Ford) se movía lateralmente, cada vez que distribuía, ¡boom!, lo golpeaban, intentaban sacarlo. No hay diferencia entre eso y lo que hizo Curry", comentó Youngs. El jugador argentino sufrió una lesión post-traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Además, sobre la situación con el head coach de los Pumas, dijo: “Para ser honesto, lo que ha dicho Felipe Centepomi, me parecen un montón de tonterías”.

El exjugador de Inglaterra también consideró que le parece ridícula la acusación de que Curry tiene una postura en el juego de “intimidante”, ya que entiende que el rugby es un deporte basado en el dominio físico. “No entiendo todo ese asunto del acoso. Todo el rugby se basa básicamente en intimidarse mutuamente, porque hay que ganar impulso, ganar choques. Básicamente, hay que tacklear al oponente y tirarlo hasta que se rinda. Atrapó a alguien. Qué mala suerte que el tipo se lastimara. No hubo mala intención”, cerró.

Mientras que Dan Cole habló de la acción tan discutida y coincidió en que no se advierte ningún tipo de mala intención en Curry contra Mallía y que de ninguna manera se puede considerar al jugador inglés como un “matón”, como lo calificó Contepomi: “La intención de Curry no era lesionar al tipo. No es ilegal. No es sucio. Te gusta que sepan que estás ahí. Creo que es un poco de envidia. Parece mucho ruido y pocas nueces. Si yo fuera Felipe Contepomi, probablemente me molestaría perder”.

Argentina head coach Felipe Contepomi calls Tom Curry a ''bully'', saying he shoved him following his sides' defeat to England at Twickenham 🏉 pic.twitter.com/deB6k5kLjE — Sky Sports Rugby Union (@SkySportsRugby) November 23, 2025

La postura de Inglaterra

Por todo el revuelo que se armó tras el choque entre los Pumas e Inglaterra y el posterior cruce entre Tom Curry y el entrenador argentino Felipe Contepomi, la UAR pidió sanciones para el jugador inglés, ya que el head coach nacional contó: “No fue solo el tackle; él entró al túnel, me empujó en el pecho y me dio un cachetazo”. Ante este escenario, Billy Sweeney, director ejecutivo de la Rugby Football Union, insistió en que apoyan plenamente al forward de La Rosa.

El propio directivo confirmó que Argentina envió una carta al Seis Naciones para que se inicie una investigación: “Sabemos que Argentina ha enviado una carta al Six Nations. Estamos cooperando plenamente con el Six Nations en la revisión de cualquier conversación que sea necesario mantener”, declaró en diálogo con Sky Sports.

Wider angle of Tom Curry's late tackle.



Felipe Contepomi described it as 'reckless'.



Certainly has time to change his route as he wasn't going reach Mallia in time but most flankers would make that hit. #ENGvARG pic.twitter.com/4B1YquFpxh — Jared Wright (@jaredwright17) November 23, 2025

Y continuó: “Por lo tanto, no sería apropiado hablar ahora sobre ese proceso. Apoyamos plenamente a Tom. Sabemos que tiene un carácter impecable, unos valores muy elevados y lo respetamos, más que respetarlo, lo admiramos, así que seguiremos adelante con ese proceso”. Por último, Sweeney dijo: “No suele ocurrir casi nunca. El rugby es un deporte de contacto, las emociones están a flor de piel. Fue un final muy reñido”.