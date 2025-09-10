LA NACION

En fotos. Eduardo Costantini fue distinguido Personalidad Emérita de la Cultura Nacional

Con un acto en el Palacio Libertad, el fundador y presidente del MALBA fue reconocido por su trayectoria

Paula Ikeda
Delfina Muniz Barreto, Eduardo Costantini y Elina Costantini
Delfina Muniz Barreto, Eduardo Costantini y Elina CostantiniRodrigo Néspolo
Eduardo F. Costantini, distinguido Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación
Eduardo F. Costantini, distinguido Personalidad Emérita de la Cultura de la NaciónRodrigo Nespolo
Elina Costantini, con un diseño de Adriana Costantini
Elina Costantini, con un diseño de Adriana CostantiniRodrigo Nespolo
Delfina Muniz Barreto, nieta de Eduardo Costantini
Delfina Muniz Barreto, nieta de Eduardo CostantiniPaula Ikeda
María Soledad Costantini
María Soledad CostantiniRodrigo Nespolo
Larisa Andreani, presidenta de arteba Fundación
Larisa Andreani, presidenta de arteba Fundación Paula Ikeda
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la NaciónRodrigo Nespolo
Norah Garfunkel de Hojman, vicepresidente honoraria de Fundación Malba
Norah Garfunkel de Hojman, vicepresidente honoraria de Fundación MalbaPaula Ikeda
Federico Braun (h)
Federico Braun (h) Paula Ikeda
Ricardo Esteves (h), hijo del mentor de Eduardo Costantini en el mundo del arte
Ricardo Esteves (h), hijo del mentor de Eduardo Costantini en el mundo del arte Paula Ikeda
Elena Nofal, directora de Desarrollo del MALBA
Elena Nofal, directora de Desarrollo del MALBAPaula Ikeda
El artista Edgardo Giménez
El artista Edgardo GiménezPaula Ikeda
Eduardo Costantini y su esposa, Elina Costantini en su ingreso a la cúpula del Palacio Libertad
Eduardo Costantini y su esposa, Elina Costantini en su ingreso a la cúpula del Palacio LibertadPaula Ikeda
Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad
Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad Rodrigo Nespolo
Juana Costantini, hermana de Eduardo y directora de revista Nordelta
Juana Costantini, hermana de Eduardo y directora de revista NordeltaPaula Ikeda
El festejo entre amigos, familiares y personalidades de la cultura
El festejo entre amigos, familiares y personalidades de la cultura Paula Ikeda
Gonzalo Costantini, hijo de Eduardo
Gonzalo Costantini, hijo de Eduardo Rodrigo Nespolo
Elena Esteves, viuda de Ricardo Esteves
Elena Esteves, viuda de Ricardo EstevesRodrigo Nespolo
Los hermanos Adolfo y Marcelo Cambiaso
Los hermanos Adolfo y Marcelo Cambiaso Paula Ikeda
Candelaria Muniz Barreto
Candelaria Muniz BarretoRodrigo Nespolo
Distinguido por la Nación, Eduardo F. Costantini junto a su esposa, Elina Costantini
Distinguido por la Nación, Eduardo F. Costantini junto a su esposa, Elina CostantiniPaula Ikeda
Cristina Carlisle, directora de Christie’s Argentina y Uruguay
Cristina Carlisle, directora de Christie’s Argentina y UruguayPaula Ikeda
Ricardo Esteves junto a su madre, Elena Esteves, y a Federico Braun (p)
Ricardo Esteves junto a su madre, Elena Esteves, y a Federico Braun (p)Paula Ikeda
El buen clima acompañó en la recepción en la cúpula del Palacio Libertad
El buen clima acompañó en la recepción en la cúpula del Palacio LibertadPaula Ikeda
Soledad Costantini junto a sus hijos Joaquín, Candelaria y Ramiro Muniz Barreto
Soledad Costantini junto a sus hijos Joaquín, Candelaria y Ramiro Muniz BarretoPaula Ikeda
Erica Roberts y Esteban Tedesco
Erica Roberts y Esteban TedescoPaula Ikeda
La presidenta de arteba Fundación, larisa Andreani, junto a su vicepresidente, Federico Braun (h)
La presidenta de arteba Fundación, larisa Andreani, junto a su vicepresidente, Federico Braun (h)Rodrigo Nespolo
La galerista Orly Benzacar y el coleccionista Esteban Tedesco
La galerista Orly Benzacar y el coleccionista Esteban TedescoPaula Ikeda
Steffi Essenwanger, con un diseño de Zadig & Voltaire, y Gonzalo Costantini
Steffi Essenwanger, con un diseño de Zadig & Voltaire, y Gonzalo CostantiniRodrigo Nespolo
Julio César Crivelli, presidente de Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA)
Julio César Crivelli, presidente de Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA) Paula Ikeda
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, junto a la directora de Palacio Libertad, Valeria Ambrosio
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, junto a la directora de Palacio Libertad, Valeria Ambrosio Rodrigo Nespolo
La distinción a Eduardo Costantini en el Palacio Libertad
La distinción a Eduardo Costantini en el Palacio LibertadPaula Ikeda
María, Juana y Cristián Costantini, en la distinción de su hermano Eduardo F. Costantini
María, Juana y Cristián Costantini, en la distinción de su hermano Eduardo F. Costantini Rodrigo Nespolo
El paisaje de Puerto Madero de fondo
El paisaje de Puerto Madero de fondo Paula Ikeda
Elina y Eduardo Costantini junto a Soledad Costantini y sus hijos Delfina, Candelaria y Joaquín Muniz Barreto
Elina y Eduardo Costantini junto a Soledad Costantini y sus hijos Delfina, Candelaria y Joaquín Muniz BarretoRodrigo Nespolo
Leonardo Cifelli, Elina Costantini y Eduardo Costantini. "Como secretario de Cultura, quiero agradecerte. Éste título de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación no es un punto de llegada, sino un símbolo de un camino que seguirá inspirando a muchos", destacó el secretario de Cultura
Leonardo Cifelli, Elina Costantini y Eduardo Costantini. "Como secretario de Cultura, quiero agradecerte. Éste título de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación no es un punto de llegada, sino un símbolo de un camino que seguirá inspirando a muchos", destacó el secretario de CulturaPaula Ikeda
Orly Benzacar y Edgardo Giménez
Orly Benzacar y Edgardo Giménez Rodrigo Nespolo
Los hermanos Cambiaso y Pedro Ferraina
Los hermanos Cambiaso y Pedro FerrainaRodrigo Nespolo
La ceremonia, en la cúpula del Palacio Libertad
La ceremonia, en la cúpula del Palacio LibertadRodrigo Nespolo
"Eduardo Costantini nos demuestra que invertir en arte, en museos, en ideas, es también invertir en la calidad de vida de la gente. Y que en ése circulo virtuoso de dar y recibir la cultura florece", destacó el secretario de Cultura de la Nación
"Eduardo Costantini nos demuestra que invertir en arte, en museos, en ideas, es también invertir en la calidad de vida de la gente. Y que en ése circulo virtuoso de dar y recibir la cultura florece", destacó el secretario de Cultura de la NaciónRodrigo Nespolo
Eduardo Costantini, Personalidad Emérita de la Cultura
Eduardo Costantini, Personalidad Emérita de la CulturaRodrigo Nespolo
La trayectoria de Eduardo F. Costantini, reconocida en el Palacio Libertad
La trayectoria de Eduardo F. Costantini, reconocida en el Palacio LibertadRodrigo Nespolo
En diálogo con Matilde Sánchez, Costantini hablo sobre los inicios del MALBA. "En la medida que se fue conformando, me di cuenta del valor que iba tomando. Ya lo empecé a pensar como legado, un valor cultural que no podía luego diluirse en nuestra familia sino que tenía que pasar a manos públicas. Pensaba, cuando muriera donarlo a un museo público y después el proyecto se adelantó completamente cuando apareció un terreno... y de una manera aleatoria, como yo soy desarrollador inmobiliario, me especializo en ubicaciones, etc. dije 'éste terreno sobre una avenida, en una zona central de museos es especial para un museo. Una vez que se venda, nunca más' y entonces ahí me animé"
En diálogo con Matilde Sánchez, Costantini hablo sobre los inicios del MALBA. "En la medida que se fue conformando, me di cuenta del valor que iba tomando. Ya lo empecé a pensar como legado, un valor cultural que no podía luego diluirse en nuestra familia sino que tenía que pasar a manos públicas. Pensaba, cuando muriera donarlo a un museo público y después el proyecto se adelantó completamente cuando apareció un terreno... y de una manera aleatoria, como yo soy desarrollador inmobiliario, me especializo en ubicaciones, etc. dije 'éste terreno sobre una avenida, en una zona central de museos es especial para un museo. Una vez que se venda, nunca más' y entonces ahí me animé" Rodrigo Nespolo
El secretario de Cultura le hace entrega a Costantini del diploma con una de las mayores distinciones de la Cultura nacional
El secretario de Cultura le hace entrega a Costantini del diploma con una de las mayores distinciones de la Cultura nacionalRodrigo Nespolo
Los amigos acompañaron a Costantini en esta ocasión especial. "Un museo es vida pura, vos creás comunidad"
Los amigos acompañaron a Costantini en esta ocasión especial. "Un museo es vida pura, vos creás comunidad"Rodrigo Nespolo
Durante la tarde, el fundador del MALBA se emocionó a recordar a su mentor, Ricardo Estévez. Su viuda, Elena Esteves felicitó a la pareja en esta ocasión especial
Durante la tarde, el fundador del MALBA se emocionó a recordar a su mentor, Ricardo Estévez. Su viuda, Elena Esteves felicitó a la pareja en esta ocasión especialRodrigo Nespolo
El cóctel posterior
El cóctel posteriorRodrigo Nespolo
