"Él me propuso casamiento, veníamos hablándolo, pero yo me hacía la interesante. Le decía que quería como que quería una propuesta romántica. Y me lo propuso el año pasado en un viaje que hicimos con unos amigos de Uruguay. Con toda la familia, nos fuimos a Cancún, en México, y ahí me cantó todo en karaoke con los amigos, todos con las mismas camisas iguales. Me cantó una de las canciones de No Te Va a Gustar y ahí me lo propuso con el anillo de casamiento "

Gentileza: Juane Launes y Claudio Toscanini