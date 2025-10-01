LA NACION

En fotos. Las argentinas protagonistas en Paris Fashion Week

Las argentinas brillaron arriba y abajo de la pasarela en la Semana de la Moda de París 25/26

Para LA NACIONPaula Ikeda
Mica Argarañaz, Luisana Lopilato y Emilia Mernes
"Primer fashion week in Paris”, escribió Emilia Mernes desde la semana de la moda parisina. La cantante asistió como invitada al desfile de Vaquera
Su segundo desfile fue el de Stella McCartney, con una colección llamada "Come together", un guiño de la diseñadora a The Beatles. Emilia se acercó a conocerla y posteó una selfie con la misma Stella
Consagrada, Mica Argarañaz en la pasarela de Louis Vuitton Summer 26. La argentina es una de las modelos favoritas de Nicolas Ghesquiere
La argentina en su presentación para Dior primavera-verano 25/26
Mica Argañaraz, una de las más buscadas en Paris Fashion Week
La modelo de Lo Management en la pasarela de Saint Laurent
Multifacética, la modelo argentina en desfile de Prada
La modelo Justina Ageitos, elegida Peter Copping para su segundo desfile en Lanvin
Luisana Lopilato viajó a París para ser parte de la semana de la moda
La actriz y modelo argentina fue convocada para el desfile de las estrellas de L'Oréal Paris
En el backtage, Luisana tuvo encuentros con celebrities de todo el mundo. Una de sus actrices favoritas, Andy MacDowell
Encuentro de latinas, junto a Eva Longoria
En los desfiles de Paris Fashion Week, Luisana Lopilato pudo encontrarse con un ícono femenino, Jane Fonda
Luisana Lopilato, representante argentina entre estrellas de todo el mundo
Junto a Cara Delevingne
