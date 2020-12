En fotos: los médicos muestran qué pasa cuando una abeja pica directo en el ojo

Estos insectos pueden producir con sus picaduras dificultades en el órgano de la vista, que van desde una irritación hasta la pérdida de la visión Fuente: Archivo

No es algo que suceda frecuentemente, pero una picadura de abeja en el globo ocular puede traer consecuencias graves y hasta la pérdida de la visión en el ojo afectado. Recientemente dos oftalmólogas publicaron en una revista especializada los síntomas y el tratamiento de un paciente que llegó a la guardia de un hospital luego de ser picado por uno de estos insectos en el ojo izquierdo. Y la imagen de las consecuencias de este aguijonazo son impresionantes.

Se trata del caso de un hombre de 22 años que llegó a un servicio de emergencias con enrojecimiento en el ojo, dolor y la visión algo disminuida. El ojo sano tenía una visión normal, mientras que con el otro, donde había recibido la picadura, el muchacho solo podía distinguir cuando le movían una mano cerca del rostro.

El reporte de este particular incidente fue publicado en la página de The New England Journal of Medicine por Teena Mendonca y Gladys Rodrigues, ambas oftalmólogas y profesoras del Kasturba Medical College de la ciudad india de Mangalore.

Con una revisión en detalle, los médicos percibieron el aguijón del insecto clavado en la córnea, algo que había provocado un edema y una opacidad blanquecina alrededor, que formaba una especie de triángulo que decoloraba una parte del iris. Los especialistas usaron anestesia para extraer el aguijón y luego saturaron la herida e hicieron una limpieza de la cámara anterior del ojo, una zona que se ubica entre la córnea y el iris.

El tratamiento posterior consistió en una solución oftálmica de antibióticos y al joven se le recetaron glucocorticoides tópicos por dos semanas, en conjunto con otros fármacos. Tres meses más tarde, el edema había desaparecido, pero la agudeza visual del hombre atacado por la abeja estaba disminuida.

Según lo que explica el mencionado artículo, este tipo de lesiones producidas por abejas o avispas ocurren cuando las personas no utilizan lentes de protección cuando realizan tareas de jardinería, o trabajo en el campo o incluso en paseos en bicicleta. El problema principal se da cuando el veneno inoculado por las picaduras entra en contacto con el humor acuoso -el líquido incoloro que tienen los ojos-, que se manifiesta en forma de escozor, dolor, picazón, enrojecimiento e inflamación, de acuerdo al resumen del artículo médico realizado por el medio RT.

"Las picaduras de abejas en la córnea, aunque raras, pueden tener manifestaciones que van desde una leve irritación hasta la pérdida de la visión. Las posibles complicaciones incluyen descompensación corneal y glaucoma", señalan en su publicación las especialistas.