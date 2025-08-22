En fotos. Todos los invitados a comida anual de Haciendo Camino en San Isidro

El trabajo de Haciendo Camino. “La realidad que vemos en nuestros centros nos duele, donde cada vez más familias llegan sin haber comido en todo el día. En los rincones más olvidados y vulnerables del país, la infancia se juega su futuro entre la pobreza y el olvido. No podemos, ni queremos, acostumbrarnos a una realidad en la que más de la mitad de los chicos vivan bajo la línea de pobreza. Por eso hoy, llegar a tiempo es necesario y urgente”, afirmó Catalina Hornos

Rodrigo Nespolo