En fotos. Todos los invitados a comida anual de Haciendo Camino en San Isidro

La ONG llevó adelante su 16avo evento de recaudación con el que buscan mejorar la calidad de vida de niños que viven en situación de vulnerabilidad social

Para LA NACIONPaula Ikeda
Sara Fleming, Carlos Pagni y Catalina Olmos
Sara Fleming, Carlos Pagni y Catalina OlmosRodrigo Néspolo - LA NACION
Catalina Hornos, fundadora de Haciendo Camino
Catalina Hornos, fundadora de Haciendo Camino Rodrigo Nespolo
Sara Fleming, con un diseño de Vince Camuto y jotas de Swarovski
Sara Fleming, con un diseño de Vince Camuto y jotas de SwarovskiRodrigo Nespolo
Carlos Pagni
Carlos Pagni
Julián Weich estuvo a cargo de la conducción del evento
Julián Weich estuvo a cargo de la conducción del evento Rodrigo Nespolo
El Dr. Jorge De All, presidente de Sanatorio Otamendi
El Dr. Jorge De All, presidente de Sanatorio Otamendi Rodrigo Nespolo
Adriana Tombolini y el orfebre y escultor Juan Carlos Pallarols
Adriana Tombolini y el orfebre y escultor Juan Carlos Pallarols Rodrigo Nespolo
Máximo J. Bombchil
Máximo J. Bombchil Rodrigo Nespolo
Pablo Codevilla, gerente de Contenidos de Artear
Pablo Codevilla, gerente de Contenidos de Artear Rodrigo Nespolo
El cóctel en el Hipódromo de San isidro
El cóctel en el Hipódromo de San isidro Rodrigo Nespolo
Eduardo “Coco” Oderigo, el cofundador de Espartanos, junto a Julián Weich
Eduardo “Coco” Oderigo, el cofundador de Espartanos, junto a Julián Weich Rodrigo Nespolo
EL presidente de Luigi Bosca y director de Wines of Argentna, Alberto Arizu, junto a su esposa, Carolina Arizu
EL presidente de Luigi Bosca y director de Wines of Argentna, Alberto Arizu, junto a su esposa, Carolina Arizu
Roberto Hornos, exintegrante de la Cámara Pena Económica, y su esposa Mariana acompañaron a su hija Catalina, y a sus nietas Antonella, Joaquina y Margarita en la cena anual de Haciendo Camino
Roberto Hornos, exintegrante de la Cámara Pena Económica, y su esposa Mariana acompañaron a su hija Catalina, y a sus nietas Antonella, Joaquina y Margarita en la cena anual de Haciendo Camino Rodrigo Nespolo
La recepción en el Espacio Marquez´de San Isidro
La recepción en el Espacio Marquez´de San Isidro Rodrigo Nespolo
Eduardo “Coco” Fernández
Eduardo “Coco” Fernández Rodrigo Nespolo
Fernando y Ana Ibarzabal, junto a Brenda y Leonardo Butler
Fernando y Ana Ibarzabal, junto a Brenda y Leonardo Butler Rodrigo Nespolo
El 16avo evento anual de recaudación de la ONG
El 16avo evento anual de recaudación de la ONG Rodrigo Nespolo
Durante la noche se presentaron los proyectos y las obras de Haciendo Camino. La velada de este año se realizó bajo el lema “Estamos a tiempo”
Durante la noche se presentaron los proyectos y las obras de Haciendo Camino. La velada de este año se realizó bajo el lema “Estamos a tiempo” Rodrigo Nespolo
Sara Fleming y su esposo, Raúl González Llamazares
Sara Fleming y su esposo, Raúl González Llamazares Rodrigo Nespolo
El himno nacional, a dúo
El himno nacional, a dúo Rodrigo Nespolo
750 presentes en la cena anual a beneficio de Haciendo Camino. "Todo lo recaudado será destinado a los programas que buscan mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias que viven en situación de vulnerabilidad social, y romper el círculo de la pobreza
750 presentes en la cena anual a beneficio de Haciendo Camino. "Todo lo recaudado será destinado a los programas que buscan mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias que viven en situación de vulnerabilidad social, y romper el círculo de la pobrezaRodrigo Nespolo
La ONG busca reforzar el compromiso con la infancia y las familias del Norte argentino. Haciendo Camino acompaña mensualmente a más de 1500 familias y cada aporte es fundamental para que podamos llegar a tiempo e intervenir desde el comienzo, cuando aún es posible cambiar el rumbo y construir un futuro mejor"
La ONG busca reforzar el compromiso con la infancia y las familias del Norte argentino. Haciendo Camino acompaña mensualmente a más de 1500 familias y cada aporte es fundamental para que podamos llegar a tiempo e intervenir desde el comienzo, cuando aún es posible cambiar el rumbo y construir un futuro mejor"Rodrigo Nespolo
Catalina Hornos junto a su hija Emilia y su esposo, el Dr. Jorge De All
Catalina Hornos junto a su hija Emilia y su esposo, el Dr. Jorge De All Rodrigo Nespolo
El trabajo de Haciendo Camino. “La realidad que vemos en nuestros centros nos duele, donde cada vez más familias llegan sin haber comido en todo el día. En los rincones más olvidados y vulnerables del país, la infancia se juega su futuro entre la pobreza y el olvido. No podemos, ni queremos, acostumbrarnos a una realidad en la que más de la mitad de los chicos vivan bajo la línea de pobreza. Por eso hoy, llegar a tiempo es necesario y urgente”, afirmó Catalina Hornos
El trabajo de Haciendo Camino. “La realidad que vemos en nuestros centros nos duele, donde cada vez más familias llegan sin haber comido en todo el día. En los rincones más olvidados y vulnerables del país, la infancia se juega su futuro entre la pobreza y el olvido. No podemos, ni queremos, acostumbrarnos a una realidad en la que más de la mitad de los chicos vivan bajo la línea de pobreza. Por eso hoy, llegar a tiempo es necesario y urgente”, afirmó Catalina Hornos Rodrigo Nespolo
Jero Freixas
Jero Freixas Rodrigo Nespolo
La cena anual en San Isidro
La cena anual en San Isidro Rodrigo Nespolo
Durante la noche, los participantes tuvieron la oportunidad de convertirse en padrinos de distintos niños
Durante la noche, los participantes tuvieron la oportunidad de convertirse en padrinos de distintos niños Rodrigo Nespolo
Un encuentro solidario, a que no faltó Iván de Pineda, quien colabora con la ONG
Un encuentro solidario, a que no faltó Iván de Pineda, quien colabora con la ONGRodrigo Nespolo
La soprano Sara Fleming interpretó "Por una cabeza"
La soprano Sara Fleming interpretó "Por una cabeza" Rodrigo Nespolo
Durante la velada se subastaron camisetas autografiadas de Las Leonas, de la selección nacional firmada por Rodrigo De Paul, otra firmada por los cameones del Mundo además de una rosa, obra de Juan Carlos Pallarols
Durante la velada se subastaron camisetas autografiadas de Las Leonas, de la selección nacional firmada por Rodrigo De Paul, otra firmada por los cameones del Mundo además de una rosa, obra de Juan Carlos Pallarols Rodrigo Nespolo
Los invitados se acercaron hasta el salón en San isidro
Los invitados se acercaron hasta el salón en San isidro Rodrigo Nespolo
El buen clima ayudó a que fuera una noche perecta
El buen clima ayudó a que fuera una noche perecta Rodrigo Nespolo

