Torturas, masacres y cuerpos a los tiburones: el asesinato del dictador caribeño que sumió a su país en el terror durante 31 años

El 30 de mayo de 1961, hace exactamente 65 años, un comando rebelde asesinó a Rafael Leónidas Trujillo, “el Chivo”, uno de los dictadores más brutales en la historia de Latinoamérica

LA NACION Germán Wille Escuchar Nota

-¿Está muerto el Chivo?

-Requetemuerto, Negro.

Rafael Leónidas Trujillo va por la carretera que lo lleva de la sede de gobierno de su país al pueblo de San Cristóbal. Allí lo espera una de sus jóvenes amantes. Es la noche del 30 de mayo de 1961.

Ese hombre atildado, de bigote fino y modales refinados, es el amo y señor de la República Dominicana. Hace más de 30 años encabeza en esa nación caribeña una dictadura sangrienta, cimentada en crímenes brutales y en un personalismo obsceno, que llegó hasta el extremo de llamar Ciudad Trujillo a la capital del país y Pico Trujillo a su montaña más alta.

Falta poco para las 10 de la noche. El elegante Chevrolet Bel Air en el que viaja el tirano con su chofer pasa por el kilómetro 7 de la citada ruta. Un auto lo sigue. Otros dos lo esperan a la vera del camino. El dictador no lo sospecha, pero tiene los minutos contados. Un puñado de hombres, hartos de los excesos del “Chivo” -así lo llaman por su fama de macho cabrío-, se ha complotado para asesinarlo. Y la hora ha llegado.

El dictador Rafael Trujillo tenía 69 años cuando fue asesinado

La dictadura más sangrienta

En el siglo XX, Latinoamérica fue una región en la que abundaron las dictaduras. Son muchos los historiadores que coinciden en que, en ese contexto, la de Trujillo fue una de las más sangrientas de todas. Desde 1930 hasta 1961 dirigió con mano de hierro los destinos de su patria. Fue la llamada “Era de Trujillo”. Si bien hubo dos períodos en los que puso presidentes títeres, en esa treintena de años el mandatario, ultimado a los 69 años, fue dueño absoluto de la vida y la muerte de sus compatriotas.

Trujillo nació en San Cristóbal en 1891, en el seno de una familia de clase media. En un país con una política en general convulsa y sometida a las ambiciones de los Estados Unidos, el joven Rafael Leónidas encontró la oportunidad de su vida precisamente cuando, en 1916, este país ocupó militarmente la República Dominicana.

Los ocupantes llegaron con la justificación de que debían organizar la política y la economía de la nación invadida. En 1918, Trujillo ingresó en la Guardia Nacional Dominicana, un cuerpo militar nacional adiestrado por marines norteamericanos.

Allí, el futuro dictador encontró siempre la forma de ascender en sus cargos: era sanguinario con el enemigo -rebeldes que combatían la ocupación-, gran tejedor de alianzas y un experto en adular a sus superiores.

Rafael Trujillo en 1922

La llegada al poder

En 1924, cuando los estadounidenses abandonaron la isla - que República Dominicana comparte con Haití- Trujillo ya ostentaba un alto cargo en la Guardia Nacional. Tres años después lo nombraron general y lo pusieron al frente del ejército de su país.

Cuando tres años después estalló una revuelta contra el presidente dominicano, Horacio Vásquez, Trujillo dejó hacer a los rebeldes, que llegaron al poder de la mano de Rafael Estrella Ureña. Poco después este nuevo mandatario llamó a elecciones.

Trujillo y parte de su gabinete, en la década del 50 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España

Allí se presentó el general dominicano, que ya comenzó desde la previa al sufragio a utilizar la fuerza de sus hombres para intimidar a sus opositores políticos. Finalmente, resultó electo y el 16 de agosto de 1930 asumió como presidente de República Dominicana.

Desde allí y hasta su muerte se estima que el régimen de este dictador atroz dejó un tendal de 50.000 muertos. Muchos testimonios aseguran que los restos de muchos de sus opositores desaparecidos terminaban devorados por los tiburones del Caribe.

Además de reprimir con detenciones, tortura o muerte cualquier manifestación contraria a sus aires de grandeza y megalomanía, el Generalísimo -así se hacía llamar Trujillo- tuvo en su haber varios casos que resonaron internacionalmente por su brutalidad.

La avenida George Washington, en Ciudad Trujillo, que corre parelela a la costa del Mar Caribe, donde se cree que terminaban los cuerpos de las víctimas del dictador Trujillo, a merced de los tiburones Listin diario

Rafael Leónidas Trujillo, autoproclamado Generalísimo, pasa revista a los marines de los Estados Unidos en una visita a Nueva York, en el año 1939 Warfare History Network

Masacres y crímenes atroces

El primero de los que pueden mencionarse es la Masacre del Perejil. En 1937, en la frontera de República Dominicana con Haití, soldados de este primer país ejecutaron a golpes a miles de haitianos o hijos de haitianos.

Se llamó de esa forma a la matanza porque los soldados de Trujillo llevaban consigo ramitas de perejil y pedían a los aldeanos que repitieran esa palabra. Como en la lengua criolla de Haití es difícil pronunciar ese término como lo haría un hispanohablante, los que no tenían la dicción castellana firmaban su sentencia de muerte.

Entre fines de septiembre y comienzos de octubre de ese año fueron asesinados en este ominoso episodio de la historia dominicana entre 9000 y 20.000 haitianos.

Un periodista extranjero revisa a los heridos tras la matanza de haitianos de 1937 conocida como "la masacre del perejil" Museo de la Resistencia

En la década del 40 Trujillo estructuró el sistema de represión de su régimen. Se crearon centros clandestinos de detención y tortura y se produjeron más asesinatos políticos. El brazo que llevó adelante el terror estatal fue principalmente el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), que dirigía el sádico lugarteniente del dictador, Johnny Abbes García.

Otro de los casos en los que se evidenció la atrocidad del régimen fue en la desaparición y asesinato de Jesús Galíndez. Era un escritor, abogado y docente español exiliado a República Dominicana que estuvo por un tiempo cerca de Trujillo. Fue funcionario y profesor de Ramfis, el hijo del tirano.

Cuando contempló algunas de las acciones salvajes del trujillismo, el vasco Galíndez huyó a los Estados Unidos. Allí denunció los excesos que había presenciado y dijo incluso que Ramfis no era hijo biológico del dictador.

Jesús Galíndez, un intelectual español que estuvo cerca del régimen de Trujillo y que luego fue perseguido, secuestrado en Nueva York y asesinado por hombres de la dictadura dominicana Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones de España

En la noche del 12 de marzo de 1956, el español fue secuestrado en Nueva York. Lo sacaron de su departamento, lo drogaron y lo llevaron a Dominicana en una avioneta.

Según la página del ministerio de inclusión español, Galíndez se habría encontrado con Trujillo y luego los sicarios del dictador le sacaron los ojos, le cortaron la lengua, le arrancaron las uñas y le machacaron los huesos con un mazo. Después, quemaron su cuerpo y lo echaron a los tiburones. La víctima tenía 41 años.

Rafael Trujillo estuvo al frente de República Dominicana entre 1930 y 1961, cuando lo asesinaron wikicommons

Betancourt y el hartazgo de Estados Unidos

En 1960 la maquinaria criminal del tirano llevaría a cabo otras dos acciones infames. En junio, agentes del Generalísimo colocaron una bomba en una calle de Caracas por donde pasaría el coche del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Este mandatario era un fuertísimo crítico de Trujillo, a quien trataba de sinvergüenza y de canalla.

La bomba explotó, el auto del presidente voló por los aires, pero el venezolano salvó su vida, aunque terminó con quemaduras importantes en ambas manos.

Rómulo Betancourt, presidente venezolano entre 1959 y 1964 que intentó matar, sin éxito, la dictadura de Trujillo wikicommons

Como ocurría con otras dictaduras en el centro y en el sur de América, en la República Dominicana también había una fuerte intervención de los Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría, los norteamericanos querían a toda costa evitar que los regímenes comunistas hicieran pie en esos países, algo que terminó pasando en Cuba en 1959.

En un principio, entonces, las administraciones de la Casa Blanca hacían la vista gorda a las aberraciones cometidas por el gobierno dictatorial de Trujillo, porque era un aliado en la lucha contra el avance rojo. Pero con el tiempo, los crímenes de la tiranía resultaron tan graves que Estados Unidos fue poniendo más distancia.

El intento de asesinato de Betancourt fue la gota que rebalsó el vaso. Dwight Eisenhower, entonces presidente estadounidense, ordenó cerrar la embajada de su país en República Dominicana y permitió que se desarrollara un plan para eliminar a Trujillo.

La CIA aprobó entonces la entrega de unas carabinas semiautomáticas M1 y otras armas a quienes ya estaban organizando el complot contra el dictador. Eran dominicanos hastiados del régimen, incluso varios de ellos militares y con un pasado próximo a la administración de Trujillo.

Una imagen de Santo Domingo en uno de los años en que fue llamada Ciudad Trujillo listin diario

El crimen de “las Mariposas”

Pero faltaba todavía otra matanza que conmovería al mundo. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y Teresa Mirabal, opositoras al régimen, fueron interceptadas por agentes del SIM mientras volvían de visitar a sus maridos presos políticos.

Los hombres de Abbes mataron a las tres mujeres a golpes y luego simularon que habían fallecido en un accidente automovilístico.

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo y conocidas popularmente como "las Mariposas" Wikicommons

El asesinato de las que se conocieron popularmente como “las Mariposas” y el burdo intento de ocultarlo generó una enorme indignación en la población dominicana. Se precipitaron entonces las acciones para matar al tirano.

Para enero de 1961, con la asunción de John Fitzgerald Kennedy como presidente de los Estados Unidos, los planes norteamericanos para ayudar al fin de Trujillo continuaron en pie.

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron tres militantes antritrujillistas asesinadas por el régimen de Trujillo en 1960 Museo de la Resistencia

El plan estaba en marcha

En febrero de ese año, el Secretario de Estado Dean Rusk escribió al presidente estadounidense para informar de los avances del complot a Trujillo: “Nuestros representantes en la República Dominicana han establecido contactos con numerosos líderes de la oposición clandestina. Y la CIA ha sido autorizada recientemente a gestionar el envío de armas pequeñas y material de sabotaje a dichos líderes fuera de la República Dominicana”.

Pero Estados Unidos realizaría un cambio de planes. Cuando, en abril de 1961, fracasó estrepitosamente en Bahía de Cochinos una operación urdida por los Estados Unidos para terminar con Fidel Castro en Cuba, Kennedy decidió no arriesgar a su país a embarcarse en otro operativo internacional que fracasara.

Entonces, JFK ordenó que se dejara sin efecto el plan para asesinar a Trujillo. Pero los disidentes ya estaban completamente decididos a ejecutar su cometido. Tenían los hombres, las armas y las agallas para hacerlo.

Los complotados: en la línea de arriba: Tejeda, Cedeño y Amado; en la segunda línea: Sadhalá, Pastoriza e Imbert Listin Diario

La noche del asesinato

Finalmente, llegó el día. El 30 de mayo, un espía de los disidentes que trabajaba en el garage donde paraba el Chevrolet azul modelo 57 del sátrapa dominicano les dio una información valiosa. Trujillo saldría esa noche a ver a Mona Sánchez, una de sus amantes, que vivía en San Cristóbal. Y lo haría sin custodia. Solo él y su chofer.

El equipo de conspiradores, que estaba conformado por una docena de hombres, tenía como principales organizadores a Antonio de la Maza, Salvador Estrella, Antonio Imbert y Amado García Guerrero. Ellos supieron entonces qué ruta tomaría el déspota y en qué lugar emboscarlo. A las ocho de la noche, estaban todos listos para dar el golpe.

Imbert, militar que había sido colaborador del gobierno de Trujillo y que ahora quería su muerte, conducía un auto que seguía al del dictador. Otros dos vehículos aguardaban el paso del Chevrolet en distintos puntos de la carretera. La emboscada consistía en cerrarle el camino al tirano para atacarlo a tiros.

Este Oldsmóvile fue uno de los vehículos que utilizaron los complotados para tender una emboscada y acabar con la vida de Rafael Leónidas Trujillo Listin Diario

El primer coche que logró cruzarse delante del Chevrolet Bel Air fue el del propio Imbert. Los complotados se bajaron del auto y comenzaron a disparar. Recibieron respuesta por parte del coche del tirano, desde el cual el chofer se defendía con una ametralladora.

El conductor del Generalísimo quedó neutralizado y el propio dictador pudo salir del coche. Terminó tendido en el asfalto. Allí fue donde sus enemigos lo remataron. “Trujillo estaba herido, pero todavía podía caminar, así que le disparé de nuevo”, contaba en una entrevista en BBC de 2011 el propio Antonio Imbert , que tenía entonces 90 años.

En total, el auto de Trujillo recibió unos 70 balazos, mientras que el tirano terminó con siete impactos de plomo en su cuerpo.

Antonio Imbert, uno de los dos complotados que sobrevivieron a la persecución posterior al asesinato de Trujillo y vivió para contarlo BBC

“¿Está muerto el Chivo?"

El escritor peruano Mario Vargas Llosa narró los pormenores de este tiranicidio en su novela La fiesta del Chivo, publicada en el año 2000.

Allí se pinta una escena en la que uno de los conspiradores, Pedro Livio Cedeño, conocido como el Negro, se acerca al lugar de la balacera donde está tirado Trujillo. Cedeño está débil porque recibió un tiro en el estómago. Así representa el diálogo el escritor peruano:

-Estoy herido -se quejó (Livio) y, sin transición, ansioso, a voz en cuello- ¿Está muerto el Chivo?

-Requetemuerto, Negro -dijo, a su lado Huáscar Tejada- ¡Míralo!.

El tramo de la carretera entre Santo Domingo y San Cristóbal en el que fue interceptado Rafael Trujillo en la noche del 30 de mayo de 1961; hoy es la autopista 30 de mayo Listin diario

Poco después, los ejecutores del dictador tomaron el cadáver, lo pusieron en el baúl de uno de sus autos y luego dejaron el coche a dos cuadras del consulado estadounidense.

En la entrevista de BBC, cuando le preguntan a Imbert si se siente orgulloso de haber disparado al dictador dominicano, el hombre responde: “Claro. Nadie me dijo que fuera a matar a Trujillo. La única manera de deshacerse de él era matarlo”.

La suerte de los complotados

Pero el asesinato del tirano no trajo los resultados que los ejecutores esperaban. Su idea era que el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José René ‘Pupo’ Román, aliado de los conjurados, se hiciera con el poder del país al menos interinamente para acabar con el aparato represivo de las tres décadas trujillistas. Pero el militar vaciló y los partidarios de Trujillo tuvieron tiempo para rearmarse y posicionarse en el poder.

Luego de la muerte de Trujillo se inició una intensa cacería para encontrar a los culpables, que terminaron todos muertos ese mismo año 1961, excepto dos de ellos, que lograron ocultarse y salvar sus vidas acento

Así, los primeros días después del tiranicidio asumió el poder Ramfis Trujillo, el hijo del dictador, que encabezó una encarnizada cacería contra los complotados.

De todos los que organizaron la emboscada, solo Imbert y Luis Amiama Tio pudieron sobrevivir al año 1961. El resto fue atrapado y asesinado en algún momento de ese año. Muchos de ellos fueron llevados a una hacienda de la familia del dictador llamada María en noviembre y allí fueron fusilados por órdenes del mismísimo Ramfis Trujillo. Sus cuerpos jamás aparecieron.

Rafael Leónidas Trujillo junto a su hijo Ramfis poco antes de la muerte del tirano Listin Diario

En definitiva, la muerte de Trujillo no trajo la paz y estabilidad política esperada. Hubo tironeos por obtener el poder entre Ramfis y el político y escritor Joaquín Balaguer.

Se produjeron disturbios populares y el primero dejó el poder en septiembre de 1961. Huyó de la isla junto a otros miembros del clan Trujillo hacia Europa llevándose una verdadera fortuna en joyas, obras de arte, efectivo, lingotes de oro y otros bienes valiosos.

En 1962, Juan Bosch trajo una breve esperanza de democracia, pero tres años más tarde estalló una rebelión militar que terminó en una pequeña guerra civil. Finalmente, en 1965, Lyndon B. Johnson, presidente norteamericano, envió miles de soldados para intervenir el país, hubo un gobierno provisional y ganó unas nuevas elecciones Balaguer en 1966.

Con el correr de los años, los que urdieron el plan para ejecutar a Rafael Leónidas Trujillo fueron puestos en una estatura de próceres. Se los recuerda como “los héroes del 30 de mayo”. En esa fecha, cada año, se les rinde homenaje a quienes dejaron su vida para liberar a su patria de una de las tiranías más horrorosas de América Latina.

Como una manera de cerrar el círculo, hoy la carretera donde hace 65 años asesinaron al cruel dictador se llama Autopista 30 de mayo.