Argentina no repite: un vidente que ya acertó tres campeones seguidos reveló quién ganará el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está cerca de llegar a su fin, y con ella, las especulaciones sobre qué selección logrará alzarse con el trofeo más codiciado del deporte. En este contexto, cobró relevancia la figura de Michael Bruno, un vidente brasileño que ganó notoriedad por su historial de aciertos al predecir a los monarcas mundiales en ediciones anteriores.

En diálogo con el medio Globo Esporte, Bruno afirma que pronosticó con precisión los títulos de España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018, con lo que consolidó una reputación que ahora pone bajo la lupa a la actual campeona: la Argentina de Lionel Scaloni. El vidente, residente en Brasil, sostiene una postura contundente respecto al devenir del torneo que organizarán conjuntamente México, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo con sus visiones, el ciclo de éxitos del seleccionado argentino llegará a su fin en la etapa de cuartos de final.

Argentina en Qatar 2022 fue el gran error del vidente brasileño Martin Meissner - AP

Aunque Bruno aclaró que este vaticinio final podría estar sujeto a las particularidades que depare el sorteo oficial de la competición, su lectura del escenario deportivo sugiere que los actuales poseedores de la corona no lograrán repetir la hazaña histórica de 2022. La predicción añade un componente de incertidumbre para la Scaloneta, que buscará revalidar su supremacía en un torneo que contará, por primera vez, con la participación de 48 seleccionados nacionales.

Quién ganará el Mundial 2026

En cuanto al gran ganador, Michael Bruno fue directo: “Desde 2022, he estado anunciando al próximo equipo campeón. Desde entonces, he estado afirmando que Portugal será el campeón del mundo”. Según su análisis, el conjunto luso llega mejor perfilado para alcanzar la gloria máxima, apoyado especialmente en el rendimiento de figuras como Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo, este último considerado por el vidente como una pieza fundamental que mantendrá un nivel de excelencia durante la competencia. El pronóstico de Bruno anticipa una final europea entre Portugal y España, lo que deja fuera de la pelea por el título a las selecciones sudamericanas.

Cristiano Ronaldo podrá cumplir su sueño de ser campeón del mundo con Portugal a los 41 años, según Michael Bruno IA

Sobre Brasil, el vidente se mostró pesimista y vaticinó que el equipo nacional de su país no superará la instancia de semifinales. El análisis de Bruno hace foco en la figura de Neymar: “No creo que Neymar esté al 100% en condiciones de jugar en este Mundial. Y si vuelve a jugar, la selección nacional quedará eliminada antes de las semifinales, porque el equipo girará en torno a él, repitiendo el error táctico de 2022”. Esta visión crítica sugiere que la dependencia táctica de su máxima estrella volverá a ser un lastre para la Canarinha.

La convocatoria de Neymar será la perdición de Brasil, según el vidente Silvia Izquierdo - AP

El Mundial de 2026, que comenzará el 11 de junio y cuya final está programada para el 19 de julio en Nueva Jersey, promete ser un evento sin precedentes debido a la escala del formato expandido. Mientras el mundo del fútbol aguarda, los dichos de Bruno se suman al folclore previo a la competencia. Si bien es un hecho que el vidente erró al apostar por Francia en 2022, su capacidad para acertar en los tres torneos previos mantiene viva la curiosidad de los aficionados sobre este pronóstico que relega a la Argentina y consagra a Portugal.