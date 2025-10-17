LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la 11° gala de Fleni en el Teatro Colón

Con la presentación del Ensamble Sinfónico 21, la institución celebró su noche solidaria

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Carolina Klemencic, Carolina “Pampita” Ardohain y Julieta Novarro
Carolina “Pampita” Ardohain, con un vestido y aros de Carolina Herrera
Paula Di Tella, presidente de Fleni
Julieta Novarro
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
El Dr. Claudio Pensa, director médico de Fleni
Estanislao Bachrach
Tete Coustarot
Francisco De Narváez y Carolina Klemencic
El Dr. Julio César Crivelli, presidente de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Agustina Fendrik, Tomás Sinclair y Camila Lawson
Liliana Parodi y Ulises Novoa
Carlos Rebay, miembro del Comité Ejecutivo de Fleni
La gala solidaria en el Teatro Colón
Adriana Prillo, directora de Gesión de Fleni
Laura Aisiks y Jorge Knoblovitz, expresidente de DAIA
María Pumar, de Leader Music, y Paula Di Tella
Eleonora Pérez Caressi
Fernando Storchi, CEO de Megatlon, y su esposa, Valeria Raggi
Pachi Dibetto, Valeria Dorignac, Marcela Collazo y Carolina Majdalani
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, y Paula Di Tella, presidente de Fleni
En el palco, Estefanía Novilo junto a su amiga Carolina “Pampita” Ardohain y a Martín Pepa
En familia, los Pachano. Con Sofía Pachano, Aníbal Pachano y Ana Sanz junto al Dr. Francisco Varela
María Redondo, Agustina Fendrik y Pía Fendrik
El Dr. Gustavo Sevlever, director de Docencia e Investigación de Fleni
Marías y Anne Torres en el Salón Dorado del Teatro Colón
María de Narváez, Agustina Fendrik, Regina Castelli y Solange Lacase
Matías de Larrechea, miembro del Comité Ejecutivo de Fleni
El Dr. Lino Barañao, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovacón Productiva de la Nación
La gala solidaria de Fleni
Guillermo Lobo
Victoria Bein, María Urruzpuru y Mónica Maldonado
Daniel Salamone, presidente del CONICET
Las palabras del Dr. Gustavo Sevlever
La presentación del Ensamble Sinfónico 21 bajo la dirección de Ezequiel Silberstein
El tenor Pablo Truchljak
Carlos Bacher, presidente de Techint y miembro del Comité Ejecutivo de Fleni
El Dr. Claudio Pensa, director médico de Fleni. Todo lo recaudado en la gala solidaria será destinado al Proyecto Anual + Tecnología, + Salud de renovación de equipamiento para diagnóstico, tratamiento e investigación
Rosario Bergadá, de Fundación Pérez Companc, junto al Dr. Martín Nogues y el Dr. Santiago Condomí Alcorta
Tete Coustarot estuvo a cargo de la conducción del evento
Ezequiel Silberstein, director de orquesta
La gala solidaria en el Teatro Colón
Hernán Moreno junto a Paula Di Tella, Milagros Landaburu y Rosario Bergará, de Fundación Pérez Companc
Sociales en la gala de Fleni 2025 en el Teatro Colón
Paula Di Tella, presidente de Fleni, junto al Comite ejecutivo de la institución
