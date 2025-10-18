LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la 2da edición de BAFA en Recoleta

La Avenida Alvear y las calles Quintana y Posadas se transformaron por una tarde en la pasarela de BAFA Fashion & Arts

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Angie Landaburu, Evangelian Bomparola y Daniela Urzi
Angie Landaburu, Evangelian Bomparola y Daniela UrziBAFA
Flavia Palmiero en BAFA Fashion & Arts. Durante toda una tarde, las principales arterias del distrito BAFA —Alvear, Posadas y Quintana— se convirtieron en un corredor artístico de experiencias únicas. Con intervenciones artísticas, degustaciones, performances y activaciones de las marcas tradicionales de Recoleta
Flavia Palmiero en BAFA Fashion & Arts. Durante toda una tarde, las principales arterias del distrito BAFA —Alvear, Posadas y Quintana— se convirtieron en un corredor artístico de experiencias únicas. Con intervenciones artísticas, degustaciones, performances y activaciones de las marcas tradicionales de RecoletaBAFA
Naná Gallardo
Naná GallardoBAFA
Daniela Urzi, en modo DJ, en el Palacio Duhau
Daniela Urzi, en modo DJ, en el Palacio Duhau BAFA
Sebastián Calfún, Evangelina Bomparola y Javier Iturrioz, de la comsión directiva de Distrito BAFA
Sebastián Calfún, Evangelina Bomparola y Javier Iturrioz, de la comsión directiva de Distrito BAFABAFA
Eugenia Rebolini y Verónica Santesteban
Eugenia Rebolini y Verónica SantestebanBAFA
Teresa Calandra. Más de 6.000 personas disfrutaron de la segunda edición de BAFA Fashion & Arts, la gran celebración del diseño, el arte y la moda
Teresa Calandra. Más de 6.000 personas disfrutaron de la segunda edición de BAFA Fashion & Arts, la gran celebración del diseño, el arte y la modaBAFA
Imán Kaumann
Imán KaumannBAFA
Santiago Artemis en el evento en el Distrito BAFA, que reune a lo mejor de la moda y del arte en Recoleta
Santiago Artemis en el evento en el Distrito BAFA, que reune a lo mejor de la moda y del arte en RecoletaBAFA
Flor de la V y Teté Coustarot
Flor de la V y Teté CoustarotBAFA
Más de 40 modelos recorrieron las calles de Recoleta
Más de 40 modelos recorrieron las calles de RecoletaBAFA
Nacho Gómez Cao
Nacho Gómez CaoBAFA
Verónica Santesteban, Mía Flores Pirán y Angie Landaburu
Verónica Santesteban, Mía Flores Pirán y Angie LandaburuBAFA
Las calles de Recoleta se convirtieron en una pasarela a cielo abierto para BAFA Fashion & Arts, el evento inspirado en el Quadrilatero della Moda de Milán y en el Miami Design District
Las calles de Recoleta se convirtieron en una pasarela a cielo abierto para BAFA Fashion & Arts, el evento inspirado en el Quadrilatero della Moda de Milán y en el Miami Design District BAFA
Mauara Reynal
Mauara ReynalBAFA
Anamá Ferreira
Anamá FerreiraBAFA
La segunda edición de BAFA Fashion & Arts en Recoleta
La segunda edición de BAFA Fashion & Arts en Recoleta BAFA
Teresa Calandra, Florencia Florio y Evelyn Scheidl
Teresa Calandra, Florencia Florio y Evelyn ScheidlBAFA
La moda, el arte, la joyería y la hotelería, los destacados de Distrito BAFA, en el marco del mes del Diseño de la Ciudad de Buenos Aires
La moda, el arte, la joyería y la hotelería, los destacados de Distrito BAFA, en el marco del mes del Diseño de la Ciudad de Buenos AiresBAFA
Teresa Calandra, Teté Coustarot y Florencia Florio
Teresa Calandra, Teté Coustarot y Florencia FlorioBAFA
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Por qué se celebra hoy el Día de la Lealtad Peronista
    1

    Efemérides del 17 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

  2. La NASA descubre un oscuro secreto enterrado a 30 metros bajo la capa de hielo de Groenlandia
    2

    La NASA descubre un oscuro secreto enterrado a 30 metros bajo la capa de hielo de Groenlandia

  3. Los dos estaban en pareja, él era chofer del colectivo que ella tomaba
    3

    Los dos estaban en pareja, él era chofer del colectivo que ella tomaba: “Juan tenía 28, ya quería todo y yo me asusté”

  4. Estuvo muerto durante siete segundos, reveló lo que vio en ese momento y sorprendió a todos
    4

    Estuvo muerto durante siete segundos, reveló lo que vio en ese momento y sorprendió a todos: “Más real que la propia realidad”

Cargando banners ...