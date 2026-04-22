Gabriel Rolón: “Siempre está bien guardarse una agresión y siempre es momento para dar las gracias”
El experto en salud mental insistió en el hábito de reconocer los buenos gestos del otro y agradecerlos en su justa medida, al tiempo que advirtió sobre la violencia
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Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play) Gabriel Rolón ahondó sobre una de las conductas más comunes del ser humano: la agresión y el agradecimiento. En ambos puntos, el psicólogo insistió en lo necesario que es manifestar y dar las gracias. Es un acto más reparador que la violencia, a la cual hay que correrla de la atención.
Este mensaje destaca la relevancia de gestionar nuestras emociones mediante el autocontrol y el agradecimiento constante. El psicólogo sugiere en su columna que es fundamental postergar cualquier impulso agresivo para evitar daños innecesarios en la comunicación con los demás. En contraste, invita a expresar la gratitud sin demora, ya que este acto ennoblece nuestras relaciones personales.
“Siempre está bien guardarse una agresión y siempre es momento para dar las gracias a la hora de comunicar nuestras emociones”, empezó el experto y concluyó: “La agresión puede esperar. Las gracias hay que dejarlas salir porque ayudan, porque embellecen, porque nos contactan desde otro lugar”.
De este modo, en su exposición, Rolón propone elegir la cortesía sobre el conflicto, que transforma positivamente nuestra experiencia emocional.
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