En fotos. Todos los invitados a la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos

Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain y Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán coincidieron en su llegada a la hora del saludo a Margarita Barrientos. Primero llegaron los recién reconciliados, Pampita y Martín. Luego aparecieron en el salón del Hotel Hilton, su exmarido y su pareja quienes esperaron pacientemente a que Pampita terminara de dar notas

Fabián Malavolta - LA NACION