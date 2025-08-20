LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos

La fundación de Margarita Barrientos realizó su encuentro anual a beneficio del Comedor Los Piletones en Puerto Madero.

Para LA NACIONPaula Ikeda
Gabriela Vaca Guzmán, Carolina "Pampita" Ardohain y María Belén Ludueña
Gabriela Vaca Guzmán, Carolina "Pampita" Ardohain y María Belén LudueñaFabián Malavolta - LA NACION

Margarita Barrientos, fundadora del Comedor Los Piletones, y su cena solidaria
Margarita Barrientos, fundadora del Comedor Los Piletones, y su cena solidariaFabián Malavolta - LA NACION
Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain y Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán coincidieron en su llegada a la hora del saludo a Margarita Barrientos. Primero llegaron los recién reconciliados, Pampita y Martín. Luego aparecieron en el salón del Hotel Hilton, su exmarido y su pareja quienes esperaron pacientemente a que Pampita terminara de dar notas
Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain y Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán coincidieron en su llegada a la hora del saludo a Margarita Barrientos. Primero llegaron los recién reconciliados, Pampita y Martín. Luego aparecieron en el salón del Hotel Hilton, su exmarido y su pareja quienes esperaron pacientemente a que Pampita terminara de dar notas Fabián Malavolta - LA NACION
Carolina "Pampita" Ardohain, con un "vestido que me trajo Martín de Londres"
Carolina "Pampita" Ardohain, con un "vestido que me trajo Martín de Londres"Fabián Malavolta - LA NACION
María Belén Ludueña, con un diseño strapless de Menage a Trois
María Belén Ludueña, con un diseño strapless de Menage a TroisFabián Malavolta - LA NACION
Ezequiel Eguía Seguí, director de la Fundación Margarita Barrientos
Ezequiel Eguía Seguí, director de la Fundación Margarita Barrientos Fabián Malavolta - LA NACION
Gabriela Vaca Guzmán de Brito en la noche a beneficio del Comedor Los Piletones en el hotel Hilton de Puerto Madero
Gabriela Vaca Guzmán de Brito en la noche a beneficio del Comedor Los Piletones en el hotel Hilton de Puerto MaderoFabián Malavolta - LA NACION
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, con un diseño de Natalia Antolín
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, con un diseño de Natalia AntolínFabián Malavolta - LA NACION
Recién reconociliados, Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain
Recién reconociliados, Martín Pepa y Carolina "Pampita" ArdohainFabián Malavolta - LA NACION
En pareja, Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich
En pareja, Roberto García Moritán y Priscila CrivocapichFabián Malavolta - LA NACION
Victoria Costoya de Frigerio
Victoria Costoya de FrigerioFabián Malavolta - LA NACION
Solange Cubillo
Solange CubilloFabián Malavolta - LA NACION
Fernando Burlando, uno de los primeros invitados en llegar
Fernando Burlando, uno de los primeros invitados en llegar Fabián Malavolta - LA NACION
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, María Belén LudueñaFabián Malavolta - LA NACION
Graciela Alfano
Graciela AlfanoFabián Malavolta - LA NACION
Rocío Vivas, con un look de Natalia Antolín
Rocío Vivas, con un look de Natalia AntolínFabián Malavolta - LA NACION
Margarita Barrientos y Ezequiel Eguía Seguí agradecieron la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y de su esposa, María Belén Ludueña
Margarita Barrientos y Ezequiel Eguía Seguí agradecieron la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y de su esposa, María Belén LudueñaFabián Malavolta - LA NACION
Amalia Granata
Amalia GranataFabián Malavolta - LA NACION
Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito
Gabriela Vaca Guzmán y Jorge BritoFabián Malavolta - LA NACION
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su esposa, la Dra. Myriam Levi
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su esposa, la Dra. Myriam LeviFabián Malavolta - LA NACION
Mirtha Legrand llegó del brazo de su amigo Martín Cabrales
Mirtha Legrand llegó del brazo de su amigo Martín CabralesFabián Malavolta - LA NACION
Dora Sánchez
Dora SánchezFabián Malavolta - LA NACION
Barby Franco y su hija, Sarah Burlando
Barby Franco y su hija, Sarah Burlando Fabián Malavolta - LA NACION
Fernando Burlando y su hija Sarah
Fernando Burlando y su hija SarahFabián Malavolta - LA NACION
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su esposa, Victoria Costoya
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su esposa, Victoria CostoyaFabián Malavolta - LA NACION
María Susini y Facundo Arana, con un traje de Andre Carabelli
María Susini y Facundo Arana, con un traje de Andre Carabelli Fabián Malavolta - LA NACION
Valentina Salezzi, con un diseño de Ivana Picallo, Fabián Medina Flores, con un look de Matices, y Rocío Vivas y un vestido de Natalia Antolín
Valentina Salezzi, con un diseño de Ivana Picallo, Fabián Medina Flores, con un look de Matices, y Rocío Vivas y un vestido de Natalia Antolín Fabián Malavolta - LA NACION
Superenamorados, Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain fueron el centro de las miradas
Superenamorados, Martín Pepa y Carolina "Pampita" Ardohain fueron el centro de las miradasFabián Malavolta - LA NACION
Nequi Galotti y Anamá Ferreira
Nequi Galotti y Anamá Ferreira Fabián Malavolta - LA NACION
El diputado Martín Tetaz
El diputado Martín TetazFabián Malavolta - LA NACION
Gabriel Corrado y Constanza Feraud
Gabriel Corrado y Constanza Feraud Fabián Malavolta - LA NACION
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación Fabián Malavolta - LA NACION
Teté Coustarot
Teté CoustarotFabián Malavolta - LA NACION
Ezequiel herszage, corporate chief of staff de Grupo IRSA y director general del Foro Llao Llao
Ezequiel herszage, corporate chief of staff de Grupo IRSA y director general del Foro Llao LlaoFabián Malavolta - LA NACION
Carlos Giovanelli, vicepresidente de Banco Macro, junto a Damián Pozzoli, director de Banco Macro, y Fabían Perechodnik, en la noche a beneficio del Comedor Los Piletones
Carlos Giovanelli, vicepresidente de Banco Macro, junto a Damián Pozzoli, director de Banco Macro, y Fabían Perechodnik, en la noche a beneficio del Comedor Los PiletonesFabián Malavolta - LA NACION
En la mesa central, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña
En la mesa central, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, María Belén LudueñaFabián Malavolta - LA NACION
Radiante, Carolina "Pampita" Ardohain recién reconciliada con el polista Martín Pepa. La modelo esperaba sentarse junto a su hermano Guillermo Ardohain, sin embargo hicieron lugar para ellos en la mesa principal
Radiante, Carolina "Pampita" Ardohain recién reconciliada con el polista Martín Pepa. La modelo esperaba sentarse junto a su hermano Guillermo Ardohain, sin embargo hicieron lugar para ellos en la mesa principal Fabián Malavolta - LA NACION
Los carteles señalando los lugares en la mesa, con Pampita junto a su hermano Guillermo
Los carteles señalando los lugares en la mesa, con Pampita junto a su hermano GuillermoFabián Malavolta - LA NACION
Héctor Vidal Rivas y Martín Cabrales escoltaron a Mirtha Legrand a la cena a beneficio del Comedor Los Piletones de la fundación de Margarita Barrientos
Héctor Vidal Rivas y Martín Cabrales escoltaron a Mirtha Legrand a la cena a beneficio del Comedor Los Piletones de la fundación de Margarita BarrientosFabián Malavolta - LA NACION
La vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio y su esposo, Jorge Aguado
La vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio y su esposo, Jorge AguadoFabián Malavolta - LA NACION
Graciela Alfano también participó en la cena anual del Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos.
Graciela Alfano también participó en la cena anual del Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos.Fabián Malavolta - LA NACION
La mesa con Julio César Crivelli, de la Asociación Amigos del Bellas Artes, Myriam Levi y Gustavo Weiss
La mesa con Julio César Crivelli, de la Asociación Amigos del Bellas Artes, Myriam Levi y Gustavo WeissFabián Malavolta - LA NACION
Martín Tetaz junto a Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. Su mesa era vecina a la mesa central, donde se sentaron Pampita y Martín Pepa
Martín Tetaz junto a Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. Su mesa era vecina a la mesa central, donde se sentaron Pampita y Martín PepaFabián Malavolta - LA NACION
"¡Yo quiero una foto con Sarah!", exclamó Pampita. Así posó junto a Barby Franco y su hija
"¡Yo quiero una foto con Sarah!", exclamó Pampita. Así posó junto a Barby Franco y su hijaFabián Malavolta - LA NACION
Incondicionales en la cena de Margarita Barrientos, Martín Cabrales y Leo Mateu
Incondicionales en la cena de Margarita Barrientos, Martín Cabrales y Leo MateuFabián Malavolta - LA NACION
La mesa de moda de Fabián Medina Flores, entre diseñadores y modelos
La mesa de moda de Fabián Medina Flores, entre diseñadores y modelos Fabián Malavolta - LA NACION
El saludo entre Jorge Aguado, Clara Muzzio, Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán
El saludo entre Jorge Aguado, Clara Muzzio, Priscila Crivocapich y Roberto García MoritánFabián Malavolta - LA NACION
Elena Fortabat, Teté Coustarot y Anamá Ferreira
Elena Fortabat, Teté Coustarot y Anamá FerreiraFabián Malavolta - LA NACION
Juntos, Barby Franco, Sarah y Fernando Burlando
Juntos, Barby Franco, Sarah y Fernando BurlandoFabián Malavolta - LA NACION
Evelyn Scheidl, con un look de Ramírez
Evelyn Scheidl, con un look de RamírezFabián Malavolta - LA NACION
Elena Fortabat y Héctor Olmo
Elena Fortabat y Héctor Olmo Fabián Malavolta - LA NACION
El diseñador Adrián Brown
El diseñador Adrián BrownFabián Malavolta - LA NACION
Margarita Barrientos, agradecida, junto a Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán
Margarita Barrientos, agradecida, junto a Jorge Brito y Gabriela Vaca GuzmánFabián Malavolta - LA NACION
Natalia Olmos, de Grupo Olmos
Natalia Olmos, de Grupo OlmosFabián Malavolta - LA NACION
Fernando Burlando y Juan Carlos Pallarols
Fernando Burlando y Juan Carlos PallarolsFabián Malavolta - LA NACION
El Dr. Alejandro Druetto, Cynthia y Mateo Druetto
El Dr. Alejandro Druetto, Cynthia y Mateo Druetto Fabián Malavolta - LA NACION
Alejandro Veroutis
Alejandro VeroutisFabián Malavolta - LA NACION
Geraldine Bobbio
Geraldine BobbioFabián Malavolta - LA NACION
La conducción estuvo a cargo de María Belén Ludueña y Mariano Iudica
La conducción estuvo a cargo de María Belén Ludueña y Mariano IudicaFabián Malavolta - LA NACION
La noche a beneficio en el hotel Hilton
La noche a beneficio en el hotel Hilton Fabián Malavolta - LA NACION

