Tango BA 2025: los otros imperdibles por barrio, con horarios y entradas gratis

Shows, clases, milongas y estrenos cruzan tradición y nuevas voces en salas y espacios por todo Buenos Aires

Tango BA Festival y Mundial se desarrollará del 20 de agosto al 2 de septiembre, en distintos espacios porteñosFederico Hamilton

Del 20 de agosto al 2 de septiembre, Buenos Aires vibra al ritmo del 2×4 con el Tango BA Festival y Mundial. La edición 2025 tiene como epicentros a la Usina del Arte y al Teatro Colón, y además despliega actividades como conciertos, homenajes, obras teatrales y bailes en Villa Devoto, Mataderos, Belgrano, Parque Centenario, La Boca y Villa Urquiza, entre otros barrios porteños. Las entradas son gratuitas y, en instancias específicas, requieren reserva previa 72 horas antes.

El Bondi Tanguero vuelve a recorrer la Ciudad con su escenario móvil los fines de semana del festival, en plazas y espacios públicos el Planetario y el Parque Centenario. Así, el pulso del bandoneón seguirá marcando el compás en cada barrio queda una puerta abierta para sumarse al abrazo.

En Mataderos: Milonga del Plata y shows en el Cine Teatro El Plata

El hall del Cine Teatro El Plata se vuelve pista con la Milonga del Plata los viernes 22 y 29 a las 19, con música en vivo, exhibiciones y DJ. El sábado 23 a las 19 actúa el Sexteto Mayor; el domingo 24 a las 18, Nicolás Ledesma presenta Con Troilo en el alma junto a su orquesta típica y María Viviana Pisoni. El sábado 30 y el domingo 31 a las 19, Marcelo Mazzarello estrena la puesta teatral-musical El Troesma.

En Belgrano: Baglietto–Vitale, Julia Zenko y Ariel Ardit en el Auditorio Belgrano

El Auditorio Belgrano programa tres citas: Baglietto–Vitale con Pasionales el domingo 24 a las 20; Julia Zenko junto al Tangoloco Trío el jueves 28 a las 20; y Ariel Ardit con su quinteto el viernes 29 a las 20.

En Parque Centenario: cuatro jornadas al aire libre en el Anfiteatro

La serie abre el sábado 23 a las 16 con la Orquesta del Plata; el domingo 24 a las 16, la Academia Tango Club convoca a la Orquesta Típica Escandalosa y la Orquesta de Guitarras La Empedrada. El sábado 30 a las 16 llega Aguafuertes, proyecto de Francisco Huici que cruza música y poesía; el domingo 31 a las 16 cierra la Orquesta Juvenil de Tango Puente Sur.

En Villa Devoto: Tata Cedrón en el Teatro de Devoto

A los 86 años, Tata Cedrón regresa al escenario con Cosas que no son olvido el jueves 28 a las 20, junto a Daniel Frascoli (guitarrón) y Miguel López (bandoneón).

En el Gran Rivadavia: Banda Sinfónica, Tanghetto y Adriana Varela

El sábado 23 a las 20, la Banda Sinfónica de la Ciudad interpreta arreglos históricos de Martín Darré; el viernes 29 a las 20 se presenta Tanghetto, pionero del electrotango; el sábado 30 a las 20, Adriana Varela repasa clásicos de su repertorio.

En La Boca: Estrenos y homenajes en el Teatro de la Ribera

Se celebra el Día de La Boca el sábado 23 a las 16 con el Quinteto Negro La Boca y la Orquesta de Tango de la UNA (dirección: Ariel Pirotti). El sábado 30 a las 16 se estrena Obelisko Zero, de la compañía Tangueros del Sur (dirección de Natalia Hills). El domingo 31 a las 16 toca la Orquesta de Tango del Conservatorio Manuel de Falla.

En Villa Urquiza y alrededores: Mederos, Balcarce 25 años, Amelita Baltar y un tributo a Garello

Rodolfo Mederos presenta Re5piraciones con el cuarteto 4 Bellows, 4 Tales el miércoles 20 a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo; el viernes 22 a las 20, el espacio celebra los 25 años de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce (dirección de Víctor Lavallén, con Lisandro Adrover invitado). El domingo 24 a las 20, Amelita Baltar repasa su etapa con Piazzolla; el lunes 25 a las 20 se rinde homenaje a Raúl Garello con Guillermo Fernández en voz.

Premios, circuito móvil y figuras invitadas

Habrá entrega de los Premios Tango Siglo XXI, con Gisela Magri, Noelia Sinkunas y Piraña, en sedes como la Academia Nacional del Tango, el Centro Cultural San Martín y el Recoleta. El “Bondi Tanguero” recorre plazas de Versalles, Parque Patricios, Puerto Madero y el Planetario los fines de semana. Entre los destacados figuran Sandra Mihanovich con repertorio de Eladia Blázquez en el Teatro Presidente Alvear (miércoles 27 a las 20), Néstor Marconi (viernes 29 a las 20) y Jairo junto a la Camerata Argentina de Cuerdas (sábado 30 a las 20).

Cómo sacar las entradas gratis

El festival ofrece entradas libres y gratuitas. Para competencias y funciones con alta demanda, se habilitan reservas 72 horas antes, todos los días a las 12, en el sitio oficial; los cupos son limitados y la disponibilidad se actualiza según cada sede. El esquema fue confirmado por el GCBA y figura en la política de entradas del Mundial publicada por Tango BA.

Datos claves de Tango BA en los barrios

  • Fechas: 20 de agosto al 2 de septiembre de 2025
  • Sedes destacadas: Cine Teatro El Plata (Mataderos), Auditorio Belgrano, Anfiteatro del Parque Centenario, Teatro de Devoto, Teatro Gran Rivadavia, Teatro de la Ribera, CC 25 de Mayo
  • Entradas: gratuitas; reservas 72 horas antes, habilitadas a las 12.00 en el sitio oficial; cupos limitados (tangoba.org)

