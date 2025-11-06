LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la despedida del embajador de Italia en el Palacio Alvear

Con una recepción en la Residencia italiana, Fabrizio Lucentini cerró su misión diplomática en el país: “Nunca me sentí extranjero en la Argentina, esta es mi segunda casa, la voy a extrañar”, se despidió

Para LA NACIONPaula Ikeda
Zoia Klumenko, Daniela Simoncelli y Fabrizio Lucentini, y Verónica VaranoFabian Malavolta - LA NACION
El embajador Fabrizio Lucentini y su esposa, Daniela Simoncelli. “Nunca me sentí extranjero en la Argentina, esta es mi segunda casa, la voy a extrañar”.Fabian Malavolta - LA NACION
Gabriela Castellani y Cristiano RattazziFabian Malavolta - LA NACION
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la despedida del embajador de Italia Fabian Malavolta - LA NACION
Verónica VaranoFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, y su esposa Lizy Malhmann BitelliFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Ucrania, Yurii Klimenko, y su esposa Zoia Klymenko Fabian Malavolta - LA NACION
Marcos Bulgheroni, condecorado como Oficial de la Orden del Mérito de la República ItalianaFabian Malavolta - LA NACION
Constanza Feraud y Gabriel Corrado, condecorado por el Gobierno de ItaliaFabian Malavolta - LA NACION
Micaela Paglayan y Donato De SantisFabian Malavolta - LA NACION
El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rolle Fabian Malavolta - LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, junto al vicepresidente del Museo del Holocausto, Guillermo YancoFabian Malavolta - LA NACION
Paola Biscaro, de la Fundación Amigos del Teatro San MartínFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, y su esposa, Melissa de CorreaFabian Malavolta - LA NACION
Verónica Varano y su hijo menor, Arturo ElsztainFabian Malavolta - LA NACION
Marcos Bulgheroni junto al cónsul general de Italia, Carmelo Barbera Fabian Malavolta - LA NACION
Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui LabordeFabian Malavolta - LA NACION
Recambio diplomático. Los Bitelli, de Brasil, despidieron a los italianos Lucentini Fabian Malavolta - LA NACION
Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino SarmientoFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Chile, José Antonio Viera-GalloFabian Malavolta - LA NACION
El presente del embajador de Panamá, Juan Luis Correa EsquivelFabian Malavolta - LA NACION
Alicia Piccaluga, Adelmo Gabbi, Mónica Gancia de Erize, Gabriela Castellani y Cristiano RattazziFabian Malavolta - LA NACION
Giorgio Alliata de Montereale y Georgina AlliataFabian Malavolta - LA NACION
Guillermo Yanco les transmitió a los Lucentini los buenos deseos de su esposa, la ministra de Seguridad Patricia BullrichFabian Malavolta - LA NACION
En los jardines de la Residencia, Fulvio Pompeo junto al embajador de Panamá y a Pablo Garzonio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta - LA NACION
Diego Milito y Ana Sofía BonettoFabian Malavolta - LA NACION
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, junto a Walter Ramírez Moyano, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, Alicia Piccaluga y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Marruecos, Fares YassirFabian Malavolta - LA NACION
Patricio BulgheroniFabian Malavolta - LA NACION
Néstor Sclauzeno e Ignacio Viale del CarrilFabian Malavolta - LA NACION
La Residencia de Italia, el Palacio AlvearFabian Malavolta - LA NACION
"Hasta hace unas semanas, la idea de una despedida, no me gustaba para nada. La idea de celebrar que uno se vaya... Me convencieron algunas personas, mi esposa Daniela, y las palabras de un embajador amigo quien describió la vida diplomática como 'un pan que se va cortando en rodajas'. Que se trata de no solo ver el que cada vez queda menos pan, sino de hacer que esas rodajas sean lindas. Y, eso es lo que nos pasó a nosotros, fueron cuatro verdaderamente muy lindos. Por eso hoy no festejamos la despedida, sino esos cuatro años"Fabian Malavolta - LA NACION
El embajador destacó el diálogo entre los dos países. "En estos años, hubieron muchas visitas del Gobierno italiano a la Argentina, hasta la visita de la Primera Ministro, muchas visitas del Gobierno argentino, la del presidente Milei a Italia, la vuelta de las inversiones italianas en la Argentina. Se está negociando un acuerdo muy importante con YPF... Pasaron muchas cosas, y hay mucho para hacer. Hay un potencial enorme, y estoy seguro de que mi sucesor, Fabrizio Nicoletti, que además es amigo y un embajador de primer nivel, va a continuar este trabajo y va a conseguir un resultado aun mejor" Fabián Malavolta/ LA NACION
La despedida al embajador Fabrizio Lucentini, quien el lunes termina su misión diplomática en la Argentina y regresa a RomaFabian Malavolta - LA NACION
El Dr. Claudio ZinFabián Malavolta/ LA NACION
Mike Amigorena y Fabián Medina FloresFabian Malavolta - LA NACION
El saludo del embajador de España, Joaquín María de Arístegui LabordeFabian Malavolta - LA NACION
La italiana Mónica Gancia junto a Adelmo Gabbi y su esposa, Alicia Piccaluga, en los jardines de la ResidenciaFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Alemania, Dieter LamléFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, y su esposa, Josefina PasmanFabian Malavolta - LA NACION
El legislador porteño Yamil Santoro y Virginia Putignano, escribana de la embajada de Italia Fabian Malavolta - LA NACION
El embajador Lucentini y su despedidaFabian Malavolta - LA NACION
El banquete italiano combinó con empanadas argentinasFabian Malavolta - LA NACION
Las italianas Georgina Alliata di Montereale, Anna y Mónica GanciaFabian Malavolta - LA NACION
Los cuñados Marco Antonio Tecchio y Luis Alberto ErizeFabian Malavolta - LA NACION
Tato y Pedro Lanusse, junto a Martín CabralesFabian Malavolta - LA NACION
Las pizzas, de la Scuola PizzaioliFabian Malavolta - LA NACION
El embajador del Japón, Yamauchi Hiroshi, quien esta semana también termina su misión diplomática en el país, se despide de su par de Italia
Marcos Bulgheroni, conversa con los embajadores de Grecia y de BrasilFabian Malavolta - LA NACION
Gabriel Adragna y Celeste Braga, del ministerio de JusticiaFabian Malavolta - LA NACION
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta - LA NACION
Marcos Bulgheroni y el embajador de Alemania, Dieter LamléFabian Malavolta - LA NACION
El Dr. Claudio Zin y su esposa Ana Casiraghi saludan al embajador del Japón, Yamauchi Hiroshi, quien también deja el país esta semana. "¡Lo sigo Sr. Embajador en las redes sociales!"
Gustavo Weiss, Cristiano Rattazzi, Gabriela Castellani e Ignacio Viale del CarrilFabian Malavolta - LA NACION
El embajador de Grecia, junto a Sergio Barboza, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el embajador de Marruecos, Fares Yassir, y el de Panamá Fabian Malavolta - LA NACION
Claudia De Rossi, esposa del embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, se acercó a despedir a su amiga, la italiana Daniela Simoncelli. También lo hicieron Alejandra Ferrari, Mariana Mataluma y Lizy Mahlmann Bitelli, esposa del embajador de BrasilFabian Malavolta - LA NACION
El grupo de "Los Pingüinos" (vecinos y amigos del country Pingüinos). Fabián Perechodnik, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley, Martín Cabrales, Tato Lanusse, Cristiano Rattazzi y Pedro LanusseFabian Malavolta - LA NACION
Tras cuatro años en la Argentina, Daniela Simoncelli se despide de la Argentina Fabian Malavolta - LA NACION
El jefe de la Policía Federal, junto a Pablo Garzonio, Guillermo Yanco, el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, y el embajador de Marruecos, Fares YassirFabian Malavolta - LA NACION
Por Paula Ikeda
