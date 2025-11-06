En fotos. Todos los invitados a la despedida del embajador de Italia en el Palacio Alvear

"Hasta hace unas semanas, la idea de una despedida, no me gustaba para nada. La idea de celebrar que uno se vaya... Me convencieron algunas personas, mi esposa Daniela, y las palabras de un embajador amigo quien describió la vida diplomática como 'un pan que se va cortando en rodajas'. Que se trata de no solo ver el que cada vez queda menos pan, sino de hacer que esas rodajas sean lindas. Y, eso es lo que nos pasó a nosotros, fueron cuatro verdaderamente muy lindos. Por eso hoy no festejamos la despedida, sino esos cuatro años"

Fabian Malavolta - LA NACION