LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gran noche de Fundaleu en la Avenida Alvear

Con personalidades convertidas en camareros solidarios por una noche, la fundación llevó a cabo su comida anual de recaudación

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Soledad Solaro, Elina Costantini y Ginette Reynal
Soledad Solaro, Elina Costantini y Ginette ReynalFabián Malavolta
Elina Costantini, con un diseño de Gino Bogani
Elina Costantini, con un diseño de Gino BoganiFabián Malavolta
Ginette Reynal
Ginette ReynalFabián Malavolta
Soledad Solaron, con un look de Benito Fernández
Soledad Solaron, con un look de Benito FernándezFabián Malavolta
Juana Viale del Carril, con un diseño de Menage a Trois y joyas Flor Boskis
Juana Viale del Carril, con un diseño de Menage a Trois y joyas Flor BoskisFabián Malavolta
Juana fue una de los "celebrity waiters", los camareros de la noche solidaria de Fundaleu
Juana fue una de los "celebrity waiters", los camareros de la noche solidaria de FundaleuFabián Malavolta
Zulemita Menem
Zulemita MenemFabián Malavolta
Andrea Frigerio con un diseño de Menage a Trois y joyas Jean Pierre
Andrea Frigerio con un diseño de Menage a Trois y joyas Jean PierreFabián Malavolta
Ana Rusconi, con un diseño de Oscar de la Renta
Ana Rusconi, con un diseño de Oscar de la RentaFabián Malavolta
Valeria Compagnoni, directora ejecutiva de Fundaleu, con un diseño Carolina Herrera
Valeria Compagnoni, directora ejecutiva de Fundaleu, con un diseño Carolina HerreraFabián Malavolta
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
Mariana Galante, de Fundación Banco NaciónFabián Malavolta
Elina y Eduardo Costanini, en la gran noche solidaria de Fundaleu. La pareja dejó en casa a su hija, Kahlo Milagro
Elina y Eduardo Costanini, en la gran noche solidaria de Fundaleu. La pareja dejó en casa a su hija, Kahlo MilagroFabián Malavolta
Barbie Simons, con un look color oro de Laurencio Adot y joyas de Flor Boskis
Barbie Simons, con un look color oro de Laurencio Adot y joyas de Flor BoskisFabián Malavolta
Zoraida Awada
Zoraida AwadaFabián Malavolta
Con un diseño de Laurencio Adot, Dolores Cáceres, junto a Marcelo Devoto, del consejo de administración de Fundaleu, el centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre
Con un diseño de Laurencio Adot, Dolores Cáceres, junto a Marcelo Devoto, del consejo de administración de Fundaleu, el centro de internación e investigación de enfermedades de la sangreFabián Malavolta
Javier Iturrioz estuvo a cargo de la ambientación del lugar. Así llegó a la gala, bien puntual, junto a Leopoldo Montes
Javier Iturrioz estuvo a cargo de la ambientación del lugar. Así llegó a la gala, bien puntual, junto a Leopoldo MontesFabián Malavolta
Enrique "Quique" Wolf
Enrique "Quique" WolfFabián Malavolta
Erica Roberts
Erica RobertsFabián Malavolta
La presencia de Mirtha Legrand en la noche solidaria de Fundaleu
La presencia de Mirtha Legrand en la noche solidaria de FundaleuFabián Malavolta
Silvana Filgar y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós
Silvana Filgar y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán QuirósFabián Malavolta
El embajador de España, Joaquín de Arístegui Laborde
El embajador de España, Joaquín de Arístegui LabordeFabián Malavolta
Guillermo Tempesta, presidente de Banco Santander Argentina, y Sonia Offerman
Guillermo Tempesta, presidente de Banco Santander Argentina, y Sonia OffermanFabián Malavolta
La foto de los "celebrity waiters" de Fundaleu
La foto de los "celebrity waiters" de FundaleuFabián Malavolta
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel Fabián Malavolta
El bailarín y coreógrafo Hernán Piquín
El bailarín y coreógrafo Hernán PiquínFabián Malavolta
Claudia Álvarez Arguelles, con un vestido de Iara, y Federico Braun
Claudia Álvarez Arguelles, con un vestido de Iara, y Federico BraunFabián Malavolta
Larisa Andreani, presidenta de arteba Fundación
Larisa Andreani, presidenta de arteba FundaciónFabián Malavolta
El diseñador Benito Fernández, a punto de inaugurar un hotel son su estilo
El diseñador Benito Fernández, a punto de inaugurar un hotel son su estiloFabián Malavolta
Gabriel Corrado y su esposa, Constanza Feraud
Gabriel Corrado y su esposa, Constanza FeraudFabián Malavolta
Anamá Ferreira
Anamá FerreiraFabián Malavolta
Laurencio Adot y Thiago Pinheiro
Laurencio Adot y Thiago Pinheiro Fabián Malavolta
Recién llegado su viaje por el mundo, el chef Donato De Santis se convirtió en camarero por una noche
Recién llegado su viaje por el mundo, el chef Donato De Santis se convirtió en camarero por una nocheFabián Malavolta
Los embajadores de Panamá y de España conversan con Larisa Andreni, de arteba
Los embajadores de Panamá y de España conversan con Larisa Andreni, de artebaFabián Malavolta
Luján Piano y Héctor del Piano
Luján Piano y Héctor del PianoFabián Malavolta
Facundo Arana, uno de los "celebrity waiters"
Facundo Arana, uno de los "celebrity waiters"Fabián Malavolta
Teté Costarot y Ginette Reynal
Teté Costarot y Ginette ReynalFabián Malavolta
Guillermo Andino y Andrea Frigerio, estuvieron a cargo de la conducción de la noche
Guillermo Andino y Andrea Frigerio, estuvieron a cargo de la conducción de la nocheFabián Malavolta
La llegada de Mirtha Legrand junto a Héctor Vidal Rivas y a Wally Diamante
La llegada de Mirtha Legrand junto a Héctor Vidal Rivas y a Wally DiamanteFabián Malavolta
Los diseñadores Benito Fernández, Laurencio Adot y Fabián Zitta
Los diseñadores Benito Fernández, Laurencio Adot y Fabián ZittaFabián Malavolta
Eduardo Cohen y la llegada de Susana Giménez al lugar
Eduardo Cohen y la llegada de Susana Giménez al lugarFabián Malavolta
Alberto Arizu, CEO de Luigi Bosca, junto a Carolina Arizu
Alberto Arizu, CEO de Luigi Bosca, junto a Carolina Arizu Fabián Malavolta
Siempre presente en eventos solidarios, Mirtha Legrand
Siempre presente en eventos solidarios, Mirtha LegrandFabián Malavolta
Sentada junto al embajador de España, la diva recibió los aplausos de todos los presentes en la noche de Fundaleu
Sentada junto al embajador de España, la diva recibió los aplausos de todos los presentes en la noche de Fundaleu Fabián Malavolta
Zulemita Menem y Barbie Simmons
Zulemita Menem y Barbie SimmonsFabián Malavolta
En su rol de camarera por una noche, Juana Viale se presentó con su mesa
En su rol de camarera por una noche, Juana Viale se presentó con su mesaFabián Malavolta
Próxima a cumplir 70 años de compromiso en la salud, la investigación, la asistencia y la docencia, Fundaleu celebró una nueva edición de “Famosos por la Vida”, la gala solidaria que reune a personalidades argentinas comprometidas con la fundación
Próxima a cumplir 70 años de compromiso en la salud, la investigación, la asistencia y la docencia, Fundaleu celebró una nueva edición de “Famosos por la Vida”, la gala solidaria que reune a personalidades argentinas comprometidas con la fundaciónFabián Malavolta
Facundo Arana fue camarero por una noche en la mesa de Víctor Savanti y del ministro de Salud, Fernán Quirós
Facundo Arana fue camarero por una noche en la mesa de Víctor Savanti y del ministro de Salud, Fernán Quirós Fabián Malavolta
¿Qué sirvieron los famosos, camareros por una noche? Carpaccio de salmón marinado, tartare de ananá y alcaparras, quenelle de palta, huevos de codorniz y emulsión de azafrán. Lomo de ternera con laminado de mil hojas de papask con trufa como principal y mousse de chocolare con centro de leche como postre
¿Qué sirvieron los famosos, camareros por una noche? Carpaccio de salmón marinado, tartare de ananá y alcaparras, quenelle de palta, huevos de codorniz y emulsión de azafrán. Lomo de ternera con laminado de mil hojas de papask con trufa como principal y mousse de chocolare con centro de leche como postre Fabián Malavolta
Lo recaudado durante la noche será destinado a la construcción del nuevo edificio de la institución
Lo recaudado durante la noche será destinado a la construcción del nuevo edificio de la instituciónFabián Malavolta
Durante la noche, hubo shows y distintas acciones para recaudar fondos para Fundaleu
Durante la noche, hubo shows y distintas acciones para recaudar fondos para FundaleuFabián Malavolta
Susana Giménez en la noche solidaria. Los fondos recaudados en esta edición serán destinados a continuar con la construcción del nuevo edificio de FUNDALEU, un proyecto histórico que duplicará la superficie actual de la institución que ampliará en un 30% la capacidad de internación
Susana Giménez en la noche solidaria. Los fondos recaudados en esta edición serán destinados a continuar con la construcción del nuevo edificio de FUNDALEU, un proyecto histórico que duplicará la superficie actual de la institución que ampliará en un 30% la capacidad de internación Fabián Malavolta
La recepción en el Alvear Palace Hotel
La recepción en el Alvear Palace HotelFabián Malavolta
La ambientación estuvo a cargo de Javier Iturrioz quien celebró así las bodas de rosas de Fundaleu
La ambientación estuvo a cargo de Javier Iturrioz quien celebró así las bodas de rosas de Fundaleu Fabián Malavolta
La gala solidaria tiene como destino duplicar la atención en consultorios externos, incrementar significativamente los boxes del hospital de día, expandir el centro de donantes de sangre y hemoterapia así como incorporar laboratorios especializados en citometría, genética, NGS y anatomía patológica
La gala solidaria tiene como destino duplicar la atención en consultorios externos, incrementar significativamente los boxes del hospital de día, expandir el centro de donantes de sangre y hemoterapia así como incorporar laboratorios especializados en citometría, genética, NGS y anatomía patológica Fabián Malavolta
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. 5 expertos de las brasas se juntan a cocinar y confiesan su corte preferido, cómo hacerlo y con qué combinarlo
    1

    Parrilleros: 5 expertos de las brasas se juntan a cocinar y confiesan su corte preferido, cómo hacerlo y con qué combinarlo

  2. El perfume más masculino y el que más cumplidos provoca en 2025 tiene esencias adictivas
    2

    Tiene esencias adictivas: el mejor perfume masculino y el que más cumplidos provoca en 2025

  3. La reina Máxima y Guillermo revelaron el nombre del nuevo integrante
    3

    La familia real se agranda: la reina Máxima y Guillermo revelaron el nombre del nuevo integrante

  4. La curiosa historia por la que se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario
    4

    Efemérides del 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cargando banners ...