En fotos. Todos los invitados a la gran noche de Fundaleu en la Avenida Alvear

¿Qué sirvieron los famosos, camareros por una noche? Carpaccio de salmón marinado, tartare de ananá y alcaparras, quenelle de palta, huevos de codorniz y emulsión de azafrán. Lomo de ternera con laminado de mil hojas de papask con trufa como principal y mousse de chocolare con centro de leche como postre

Fabián Malavolta