En fotos. Todos los invitados a la grandiosa exhibición de Ágatha Ruiz de la Prada en La Usina del Arte

La española Ágatha Ruiz de la Prada presentó su retrospectiva en la Usina del Arte. Tras estar en el país más de una semana, la diseñadora comentó: “Me voy a ir llorando de Buenos Aires, porque... ¡cómo son! Yo no he visto gente más artística, más sensible, más respetuosa. No me lo puedo creer cómo me están mimando”

Fabian Malavolta