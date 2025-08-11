LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la muestra de Abril Bellati en la Mansión Llobet, en Avenida Alvear

La galerista presentó la segunda edición de “Lateral”, con el trabajo de 20 artistas

Bárbara Ascuchin, Dolores Trull y Andrea Martínez
La galerista Abril Bellati, curadora de Lateral Vol. II. La muestra multicultural reune a 20 artistas de distintas disciplinas en la Av. Alvear
Las diseñadoras Evangelina Bomparola y Amelia Saban
La modelo Chloé Bello
Dolores Trull
Juleta Cardinali
La artista y diseñadoran Jessica Trosman en Lateral Vol. II la planta baja de la mansión Llobet, Édition Privée
El chef Fernando Trocca en Buenos Aires
Mona Gallosi
Inés Tanoria
Pierpaolo Barbieri
La galerista Abril Bellati junto a su madre, la diseñadora Clara Ibarguren, y su hermana, la actriz Marina Bellati. Abril estuvo llevo adelante la curaduría del evento. Su misión fue invitar a artistas que admira a compartir una parte menos visible de su universo creativo. "Quiero ver lo que hacés, pero no lo que ya conocemos de vos. Mostrame tu costado lateral”, les propuso
Andrea "Tucu" Martínez
Luisa Norbis
La diseñadora Noel Romero
Josefina Villar junto a su madre, Teté Coustarot
José Pereyra Lucena, Sara Stewart Brown y Javier Pita
Martín Cabrales y Dora Sánchez
La fotógrafa Bárbara Arcuschin. En Lateral Vol. II se presentan esculturas, fotografías, video arte, objetos de diseño, pintura y textiles de artistas consagrados y emergentes
El actor Boy Olmi
Silvina Chediek
La diseñadora Min Agostini
José Pereyra Lucena
Marina Achával Duhau
Sofía Suaya
La artista Cynthia Cohen
El arquitecto Javier Iturrioz
En Lateral Vol. II participan artistas como Javier Barilaro, Julián Prebisch, José Pereyra Lucena, Angel Gabriel, Jessica Trosman, además de Alejo Musich, Noel Romero, Isabel García Calvo, Barbara Arcuschin, Fernando Trocca, Diego Alexandre, Gonzalo Arbutti, Ruth Lastra, Franca -Inés Tanoira e Ivana Nebuloni-, Jesús Pedraglio, Lorena Ventimiglia, Marcelo Federico, Marina Massone y Luciana Rondolini
Nahuel Mutti
Mike Amigorena y Diego Alexandre
Las artistas Nat Orlowski y Naná Gallardo
El chef Tommy Perlberger
Martín Pittaluga
Paz Caradonti
Paz Dubarry
Andrea Servera y Florence Argüello
El arquitecto Julio Oropel
Cata Chavanne
Gastón Stelluto, Vanesa Noble Herrera y Facundo Garayalde
Mona Gallosi e Inés Berton
Grace Ratto
Lorena Ventimiglia en Lateral Vol. II
Andrea Arditi de Schwartz y Jessica Trosman
Mónica Testoni
Rosa Sandrigo Trosman
Grace Beverley Gold Chain
El artista Alejo Musich
La artista Cynthia Cohen, el empresario Ignacio "Verde" Sáenz Valiente y la interiorista Julieta Barrionuevo
Camila Milessi y Emiliano Blanco, los diseñadores de Köstume
La joyera Marina Massone
Eugenia Rebolini
Los hermanos Diego y Noel Romero
Sandra Hillar
Clara Ibarguren y Fernando Trocca
Esmeralda Escasani y Laura Orcoyen
Martín Zanotti
El artista Diego Alexandre y Paula Santamarina
Paz Caradonti y Jesús Pedraglio
Lucía Rondolini
Isabel García Calvo
Julián Prebisch
Marcelo Federico, Abril Bellatti y Gonzalo Arbutti
Ruth Lastra y Abril Bellati
Andrea "Tucu" Martínez y Constanza Di Cocco
