En fotos. Todos los invitados a la muestra de Abril Bellati en la Mansión Llobet, en Avenida Alvear

La galerista Abril Bellati junto a su madre, la diseñadora Clara Ibarguren, y su hermana, la actriz Marina Bellati. Abril estuvo llevo adelante la curaduría del evento. Su misión fue invitar a artistas que admira a compartir una parte menos visible de su universo creativo. "Quiero ver lo que hacés, pero no lo que ya conocemos de vos. Mostrame tu costado lateral”, les propuso