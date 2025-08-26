LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la presentación del libro homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

En Amigos del Bellas Artes, familiares y personalidades de la cultura celebraron la reedición ampliada del libro “Arquitectura, educación y patrimonio”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
María Elena "Mimi" Blaquier, María Taquini de Blaquier y Maia Güemes
María Elena "Mimi" Blaquier, María Taquini de Blaquier y Maia GüemesFabián Malavolta
Carlos "Charlie" Blaquier y María Taquini de Blaquier
Carlos "Charlie" Blaquier y María Taquini de BlaquierFabián Malavolta
María Elena "Mimi" Blaquier
María Elena "Mimi" BlaquierFabián Malavolta
Alejandro "Jandri" Blaquier y Agustina Braun Blaquier
Alejandro "Jandri" Blaquier y Agustina Braun Blaquier Fabián Malavolta
María Blaquier
María Blaquier Fabián Malavolta
Carlos Blaquier (h)
Carlos Blaquier (h)Fabián Malavolta
Agustina Blaquier, hija de Carlos y de María Blaquier
Agustina Blaquier, hija de Carlos y de María Blaquier Fabián Malavolta
Federico Braun y María Freixas
Federico Braun y María Freixas Fabián Malavolta
Felipe Durán y Claudio Stamato
Felipe Durán y Claudio Stamato Fabián Malavolta
María Blaquier y Patricio Neuss
María Blaquier y Patricio Neuss Fabián Malavolta
Pedro Silvestri y María Elena "Mimi" Blaquier
Pedro Silvestri y María Elena "Mimi" BlaquierFabián Malavolta
Pompi Chopitea y Jorge Fontán Balestra
Pompi Chopitea y Jorge Fontán Balestra Fabián Malavolta
Silke Bayer de Reynal y Alejandro Reynal
Silke Bayer de Reynal y Alejandro ReynalFabián Malavolta
Fini Travers y su hija María Braun
Fini Travers y su hija María BraunFabián Malavolta
Maia Güemes
Maia Güemes Fabián Malavolta
Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, sucesor de Nelly Arrieta de Blaquier
Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, sucesor de Nelly Arrieta de Blaquier Fabián Malavolta
El arquitecto Javier Iturrioz
El arquitecto Javier Iturrioz Fabián Malavolta
Andrés Gribnikow, director de Asociación Amigos del Museo Nacional Bellas Artes, junto a Cristina Carlisle, directora de Christie’s Argentina y Uruguay
Andrés Gribnikow, director de Asociación Amigos del Museo Nacional Bellas Artes, junto a Cristina Carlisle, directora de Christie’s Argentina y Uruguay Fabián Malavolta
Cecilia Perazzo y Eduardo Mallea
Cecilia Perazzo y Eduardo MalleaFabián Malavolta
El diseñador Gino Bogani. Gran mecenas, Nelly Arrieta de Blaquier fue pionera en organizar eventos para recaudación de fondos, como los desfiles de Bogani que llevó a cabo entre 1979 y 1992
El diseñador Gino Bogani. Gran mecenas, Nelly Arrieta de Blaquier fue pionera en organizar eventos para recaudación de fondos, como los desfiles de Bogani que llevó a cabo entre 1979 y 1992Fabián Malavolta
Los primos Carlos (h), Agustín y Félix Blaquier
Los primos Carlos (h), Agustín y Félix BlaquierFabián Malavolta
Las hermanas Agustina y María Blaquier
Las hermanas Agustina y María Blaquier Fabián Malavolta
Marius Riveiro, diseñadora de esta reedición del libro
Marius Riveiro, diseñadora de esta reedición del libro Fabián Malavolta
Alejandro Blaquier, María Freixas, Agustina Braun Blaquier y Federico Braun
Alejandro Blaquier, María Freixas, Agustina Braun Blaquier y Federico Braun Fabián Malavolta
Carlos "Charlie" Blaquier, María Taquini y su padre, Alberto Taquini
Carlos "Charlie" Blaquier, María Taquini y su padre, Alberto Taquini Fabián Malavolta
Fabio Grementieri, coautor del libro
Fabio Grementieri, coautor del libro Fabián Malavolta
Gino Bogani y el saludo con Vicente Massot
Gino Bogani y el saludo con Vicente Massot Fabián Malavolta
Facundo Gómez Minujín
Facundo Gómez Minujín Fabián Malavolta
María Podestá
María Podestá Fabián Malavolta
La familia. Alejandro Blaquier, Agustina Braun Blaquier, María Elena "Mimi" Blaquier, Pedro Silvestri, María Taquini de Blaquier y Carlos Blaquier en el homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier, una de las más grandes mecenas de la Argentina, quien falleció en 2020
La familia. Alejandro Blaquier, Agustina Braun Blaquier, María Elena "Mimi" Blaquier, Pedro Silvestri, María Taquini de Blaquier y Carlos Blaquier en el homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier, una de las más grandes mecenas de la Argentina, quien falleció en 2020 Fabián Malavolta
El homenaje se llevó a cabo en el Auditorio Nelly Arrieta de Blaquier. La mecenas presidió la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes durante 34 años y, desde 2011 hasta su fallecimiento en 2020 se mantuvo como presidenta honoraria
El homenaje se llevó a cabo en el Auditorio Nelly Arrieta de Blaquier. La mecenas presidió la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes durante 34 años y, desde 2011 hasta su fallecimiento en 2020 se mantuvo como presidenta honoraria Fabián Malavolta
El coleccionista Esteban Tedesco
El coleccionista Esteban Tedesco Fabián Malavolta
El presidente de Asociación Amigos del Bellas Artes y sus palabras sobre Nelly Arrieta de Blaquier y su legado cultural
El presidente de Asociación Amigos del Bellas Artes y sus palabras sobre Nelly Arrieta de Blaquier y su legado cultural Fabián Malavolta
Maia Güemes leyó el mensaje del secretario de Educación Carlos Torrendell, ausente en el homenaje. "El libro, que gracias a la familia Blaquier y a sus autores es reeditado, es una verdadera joya de la arquitectura y de la educación argentina. Es un texto ya canónico que, por su mismo carácter, siempre resulta actual. Esta verdadera obra de arte y obra maestra no es solo un libro, es una ventana y a la vez u microscopio". El secretario de Educación llamó a Nelly Arrieta de Blaquier "la gran dama de la cultura argentina"
Maia Güemes leyó el mensaje del secretario de Educación Carlos Torrendell, ausente en el homenaje. "El libro, que gracias a la familia Blaquier y a sus autores es reeditado, es una verdadera joya de la arquitectura y de la educación argentina. Es un texto ya canónico que, por su mismo carácter, siempre resulta actual. Esta verdadera obra de arte y obra maestra no es solo un libro, es una ventana y a la vez u microscopio". El secretario de Educación llamó a Nelly Arrieta de Blaquier "la gran dama de la cultura argentina" Fabián Malavolta
Los primos Augusto, Carlos (h), Félix, María y Agustina Blaquier y Magdalena Pereyra Iraola
Los primos Augusto, Carlos (h), Félix, María y Agustina Blaquier y Magdalena Pereyra Iraola Fabián Malavolta
Durante la noche se homenajeó a Nelly Arrieta de Blaquier quien, junto a su marido, Carlos Pedro Blaquier construyó una de las colecciones de arte más importantes de América Latina
Durante la noche se homenajeó a Nelly Arrieta de Blaquier quien, junto a su marido, Carlos Pedro Blaquier construyó una de las colecciones de arte más importantes de América Latina Fabián Malavolta
La presentación de la reedición del libro dedicado a la arquitectura, la educación y el patrimonio
La presentación de la reedición del libro dedicado a la arquitectura, la educación y el patrimonio Fabián Malavolta
Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot
Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot Fabián Malavolta
Max Gregorio Cernadas
Max Gregorio Cernadas Fabián Malavolta
Carlos Pereyra Iraola y Adalberto Rodríguez Giavarini
Carlos Pereyra Iraola y Adalberto Rodríguez Giavarini Fabián Malavolta
El coautor del libro destacó que “se trata de una celebración doble, el poder reeditar el libro con una edición ampliada donde aprovechamos para recordar a la gran dama de la cultura argentina que fue Nelly”
El coautor del libro destacó que “se trata de una celebración doble, el poder reeditar el libro con una edición ampliada donde aprovechamos para recordar a la gran dama de la cultura argentina que fue Nelly”Fabián Malavolta
Pompi Chopitea y Aurora Ramos Taboada
Pompi Chopitea y Aurora Ramos TaboadaFabián Malavolta
Algunos de los 21 nietos de Nelly Arrieta de Blaquier, presentes en su homenaje
Algunos de los 21 nietos de Nelly Arrieta de Blaquier, presentes en su homenajeFabián Malavolta
"Charlie" Blaquier homenajeó la labor de su madre, Nelly Arrieta de Blaquier. Con mis hermanos Mimi y Alejandro queremos agradecer por acompañarnos en este momento tan trascendental porque es una forma de recordarla también a mamá, la presentación de reedición ampliada de este gran libro. No tengo más que palabras de felicitaciones a los autores de este libro, hicieron un trabajo encomiable. También quiero agradecer al secretario de Eduación, el doctor Carlos Torrendell, por el interés que mostró y por la iniciativa que tuvo en tratar de incorporarnos a nosotros en este proyecto, le agradezco enormemente"
"Charlie" Blaquier homenajeó la labor de su madre, Nelly Arrieta de Blaquier. Con mis hermanos Mimi y Alejandro queremos agradecer por acompañarnos en este momento tan trascendental porque es una forma de recordarla también a mamá, la presentación de reedición ampliada de este gran libro. No tengo más que palabras de felicitaciones a los autores de este libro, hicieron un trabajo encomiable. También quiero agradecer al secretario de Eduación, el doctor Carlos Torrendell, por el interés que mostró y por la iniciativa que tuvo en tratar de incorporarnos a nosotros en este proyecto, le agradezco enormemente"Fabián Malavolta
El homenaje en el Auditorio Nelly Arrieta de Blaquier. "Este libro yo lo quiero recordar como un homenaje a mamá que nos ha dejado un legado de generosidad a través de la cantidad de obras que hizo como mecenas en el ámbito de la educación, el de la ciencia y el de la cultura", expresó Carlos Blaquier
El homenaje en el Auditorio Nelly Arrieta de Blaquier. "Este libro yo lo quiero recordar como un homenaje a mamá que nos ha dejado un legado de generosidad a través de la cantidad de obras que hizo como mecenas en el ámbito de la educación, el de la ciencia y el de la cultura", expresó Carlos Blaquier Fabián Malavolta
Claudia Shmidt, coautora del libro "Arquitectura, educación y patrimonio - Argentina 1615-1975"
Claudia Shmidt, coautora del libro "Arquitectura, educación y patrimonio - Argentina 1615-1975" Fabián Malavolta
La reedición del libro, ampliado
La reedición del libro, ampliado Fabián Malavolta
Rafael Oliveira Cezar presente en la tarde en Asociación Amigos del Bellas Artes
Rafael Oliveira Cezar presente en la tarde en Asociación Amigos del Bellas Artes Fabián Malavolta
La coautora, presenta la reedición del libro ampliado. Con información y fotos sobre las "escuelas palacio"
La coautora, presenta la reedición del libro ampliado. Con información y fotos sobre las "escuelas palacio" Fabián Malavolta
Agustina Braun Blaquier, Marina Braun, María Taquini de Blaquier y Josefia "Fini" Travers de Braun
Agustina Braun Blaquier, Marina Braun, María Taquini de Blaquier y Josefia "Fini" Travers de BraunFabián Malavolta
Jaime Campos
Jaime Campos Fabián Malavolta
Tiempo de encuentros y selfies en la Asociación Amigos del Bellas Artes
Tiempo de encuentros y selfies en la Asociación Amigos del Bellas Artes Fabián Malavolta
"Mimi, Charlie y Alejandro Blaquier tienen el agrado de invitar a usted a la presentación de la reedición ampliado del libro 'Arquitectura, eduación y patrimonio' y al homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier, mecenas de la primera edición del libro"
"Mimi, Charlie y Alejandro Blaquier tienen el agrado de invitar a usted a la presentación de la reedición ampliado del libro 'Arquitectura, eduación y patrimonio' y al homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier, mecenas de la primera edición del libro"Fabián Malavolta
El libro, reeditado
El libro, reeditado Fabián Malavolta
En familia, Máximo Diez y Neuss, junto a Milagros, María y Carlos (h) Blaquier y sus padres, "Charlie" y María
En familia, Máximo Diez y Neuss, junto a Milagros, María y Carlos (h) Blaquier y sus padres, "Charlie" y María Fabián Malavolta
Un homenaje que reunió a familiares y amigos
Un homenaje que reunió a familiares y amigosFabián Malavolta
El cóctel en Amigos del Bellas Artes
El cóctel en Amigos del Bellas Artes Fabián Malavolta

Por Paula Ikeda
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Tuvo polio en los 50, creó una fundación y 2500 personas con discapacidad consiguieron trabajo: “Todavía hay rechazo y miedo”
    1

    Tiene 87 años, tuvo polio en los 50, creó una fundación y 2500 personas con discapacidad consiguieron trabajo: “Todavía hay rechazo y miedo”

  2. Las cinco señales que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV
    2

    Las cinco señales que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV

  3. La actriz que dejó a Brad Pitt por un rockero de heavy metal
    3

    La actriz que dejó a Brad Pitt por un rockero de heavy metal

  4. Estos son los beneficios del plátano verde y su diferencia con el amarillo
    4

    Cuáles son los beneficios del plátano verde

Cargando banners ...