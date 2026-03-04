En fotos. Todos los invitados a los primeros desfiles de Buenos Aires Fashion Week

En la Ciudad de Buenos Aires, los diseñadores comenzaron a presentar sus propuestas Otoño-Invierno 26
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Portal 3/3: qué significa y cómo aprovechar su energía este martes 3 de marzo
- 2
Emigrar de Argentina con hijos: se fue en pareja, volvió y ahora enfrenta otro desafío: “¿Habremos hecho bien?”
- 3
Apostó al matrimonio, sufrió una decepción pero logró concretar su sueño: “Mi hija y yo somos dos valientes”
- 4
“Nada mejor para respaldar la calidad que el apellido”: el negocio familiar que empezó sin experiencia y se volvió un clásico de Maschwitz