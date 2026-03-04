LA NACION

En fotos. Todos los invitados a los primeros desfiles de Buenos Aires Fashion Week

En la Ciudad de Buenos Aires, los diseñadores comenzaron a presentar sus propuestas Otoño-Invierno 26

Para LA NACIONPaula Ikeda
Inés Artagaveytia, Azucena Coudeu y Zaira Nara
Inés Estevez en la presentación de Mishka
Mía Flores Pirán en el desfile en Arena Studios
Sofía Suaya
Marina Achával Duhau
Rosario Ortega
Sol Acuña, Luchi de Álzaga, Dolores de Álzaga y Susana Marino
Dolores Trull y su hija Cala Pueyrredón
La modelo Ines Artagaveytia
La colección "Sweet Dreams" apuesta por tacos geométricos, cuero trabajado y mix de texturas
La actriz Leonora Balcarce
Muriel Santa Ana y Sofia Suaya
Catarina Spinetta
Azucena "Zuzu" Coudeu
Lorena Ceriscioli siguió atenta las pasadas de sus modelos de Lo Management
Sol Acuña y Cata Spinetta conversaron previo al desfile
La actriz Minerva Casero en un alto de los ensayos de Anastasia
Evelyn Scheidl y Graciela Borges
Minerva Casero y Carola Reyna
En el marco de BAFWEEK, Kosiuko presentó su colección de otoño-invierno con una exclusiva cena en Casa Palanti. Allí asistió Gimena Accardi
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña, juntos en Palermo
Así se presentó Zaira Nara
Valentina Ormaechea
Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz
Lola Latorre en la presentación de Kosiuko
La actriz Lola Abraldes
Soledad Ainesa y Cinthia Garrido felicitaron a Cynthia Kern por su nueva colección
Zuzu Coudeu y Coni Fach
Lola Abraldes y Mateo Belmonte
