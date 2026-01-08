LA NACION

En fotos. Todos los invitados al brunch de Amalia Amoedo en Este Arte y un sunset íntimo en La Mansa

La Fundación Ama Amoedo ofreció una recepción en Casa Neptuna

Para LA NACIONPaula Ikeda
Andrea Frigerio, Amalia Amoedo y Dafne Cejas
Andrea Frigerio, Amalia Amoedo y Dafne CejasFundación Amoedo
Amalia Amoedo, anfitriona en el brunch de Fundación Ama Amoedo en Casa Neptuna, José Ignacio. En el marco de Este Arte, la fundación invitó a ser parte de un conversatorio con el curador de la bienal de Sao Paulo
Amalia Amoedo, anfitriona en el brunch de Fundación Ama Amoedo en Casa Neptuna, José Ignacio. En el marco de Este Arte, la fundación invitó a ser parte de un conversatorio con el curador de la bienal de Sao Paulo Fundación Amoedo
Eduardo Costantini dijo presente en el brunch de Amalia Amoedo
Eduardo Costantini dijo presente en el brunch de Amalia AmoedoFundación Amoedo
Andrea Frigerio
Andrea FrigerioFundación Amoedo
Fabio Rabinovich y la modelo y galerista Dafne Cejas
Fabio Rabinovich y la modelo y galerista Dafne CejasFundación Amoedo
El brunch de Fundación Ama Amoedo en el marco de Este Arte
El brunch de Fundación Ama Amoedo en el marco de Este ArteJosie Bridge
El curador de la bienal de Sao Paulo, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, fue parte de un conversatorio
El curador de la bienal de Sao Paulo, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, fue parte de un conversatorio Fundación Amoedo
Eduardo Costantini escucha atento la charla del curador de la bienal de Sao Paulo, gran potagonista del encuentro de Fundación Ama Amoedo en el marco de Este Arte
Eduardo Costantini escucha atento la charla del curador de la bienal de Sao Paulo, gran potagonista del encuentro de Fundación Ama Amoedo en el marco de Este ArteFundación Amoedo
Andrea Arditi de Schwartz
Andrea Arditi de SchwartzFundación Amoedo
La galerista Silvia Arrozes
La galerista Silvia ArrozesFundación Amoedo
Virginia Cervieri, de Fundación Cervieri Monsuárez
Virginia Cervieri, de Fundación Cervieri MonsuárezFundación Amoedo
Eduardo Costantini junto a Laura Bardier, directora de Este Arte
Eduardo Costantini junto a Laura Bardier, directora de Este ArteFundación Amoedo
El coleccionista Carlos Abboud
El coleccionista Carlos AbboudFundación Amoedo
Guadalupe Requena, directora de Fundación Cervieri Monsuárez, en Casa Neptuna, José Ignacio
Guadalupe Requena, directora de Fundación Cervieri Monsuárez, en Casa Neptuna, José IgnacioFundación Amoedo
El martes 6, en La Mansa, se reencontraron dos viejos amigos: la princesa Lætitia d'Arenberg y Pancho Dotto
El martes 6, en La Mansa, se reencontraron dos viejos amigos: la princesa Lætitia d'Arenberg y Pancho DottoGentileza Allegra Banfi
Flavia Fernández recibe a Angie Landaburu en la comida que organizó junto a su marido, Diego Banfi, en el parador Il Marangatu en La Mansa
Flavia Fernández recibe a Angie Landaburu en la comida que organizó junto a su marido, Diego Banfi, en el parador Il Marangatu en La Mansa Gentileza Allegra Banfi
Diego Banfi y Pancho Dotto
Diego Banfi y Pancho DottoGentileza Allegra Banfi
El chef Rodrigo Toso junto a Gerard Confalonieri
El chef Rodrigo Toso junto a Gerard ConfalonieriGentileza Allegra Banfi
Ángeles Cibils y Jorge Landaburu
Ángeles Cibils y Jorge LandaburuGentileza Allegra Banfi
El atardecer, entre sushi y vinos
El atardecer, entre sushi y vinosGentileza Allegra Banfi
Lætitia d'Arenberg y Lucía Uriburu
Lætitia d'Arenberg y Lucía UriburuGentileza Allegra Banfi
Stella Gaibazzi de Zaldivar y Roberto Zaldivar
Stella Gaibazzi de Zaldivar y Roberto ZaldivarGentileza Allegra Banfi
Angie Landaburu junto a su hijo Alessandro, su madre, Ángeles Cibils, y Waldo Casal
Angie Landaburu junto a su hijo Alessandro, su madre, Ángeles Cibils, y Waldo CasalGentileza Allegra Banfi
Gerard Confalonieri entre los invitados de los Banfi
Gerard Confalonieri entre los invitados de los Banfi Gentileza Allegra Banfi
Mora Furtado
Mora FurtadoGentileza Allegra Banfi
Agustina Rossi y Rodrigo Toso
Agustina Rossi y Rodrigo TosoGentileza Allegra Banfi
Por Paula Ikeda
