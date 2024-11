En fotos. Todos los invitados al civil de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin y a la fiesta íntima en Barrio Parque

El 12 de noviembre, día del cumpleaños de Mili, Horacio Rodríguez Larreta le dedicó un posteo especial. “Muy feliz cumple mi amor.En este cumple tan particular, recordando tanto a tu papá y tan cerca de nuestro casamiento, espero que seas muy feliz. Voy a hacer todo para que lo seas. No me alcanzan los días para agradecerte que te hayas jugado todo por nosotros, por bancarme, por esto tan lindo que tenemos. Siempre estás ahí para sacar lo mejor de mí, preocupada por cuidarme y también por cuidar a todos. Me encanta tu frescura y tu alegría, y todos los días me sorprendés con tu intuición y tu creatividad. Me siento muy orgulloso de tener a la mejor compañera y más feliz por lo que viene”

FABIAN MALAVOLTA