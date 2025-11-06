LA NACION

En fotos. Todos los invitados al cóctel de apertura del 9° Campeonato Femenino de Polo

En el Castillo de Pilar, la Asociación Argentina de Polo realizó su Polo Ladies Sunset

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
El equipo de La Dolfina II
El equipo de La Dolfina IIgentileza @melgiselle / prensa aap
La apertura del 9° Campeonato de Polo
La apertura del 9° Campeonato de Polo gentileza @melgiselle / prensa aap
La polista Bianca Pagano Cahill
La polista Bianca Pagano Cahillgentileza @melgiselle / prensa aap
La polista Milly Hine
La polista Milly Hinegentileza @melgiselle / prensa aap
Una tarde llena de experiencias
Una tarde llena de experienciasgentileza @melgiselle / prensa aap
Ilustraciones y los caballos, grandes protagonistas
Ilustraciones y los caballos, grandes protagonistas gentileza @melgiselle / prensa aap
Rocío Azumendi
Rocío Azumendigentileza @melgiselle / prensa aap
El cóctel en Pilar
El cóctel en Pilargentileza @melgiselle / prensa aap
La presentación de Elena Venot
La presentación de Elena Venotgentileza @melgiselle / prensa aap
El equipo de La Hache
El equipo de La Hachegentileza @melgiselle / prensa aap
El encuentro Polo Ladies Sunset
El encuentro Polo Ladies Sunsetgentileza @melgiselle / prensa aap
El equipo de La Dolfina II
El equipo de La Dolfina IIgentileza @melgiselle / prensa aap
Apertura de abierto Femenino 2025
Apertura de abierto Femenino 2025gentileza @melgiselle / prensa aap
La gran tarde del polo
La gran tarde del polo gentileza @melgiselle / prensa aap
La ceremonia, con la presentación de Hazel Jackson
La ceremonia, con la presentación de Hazel Jacksongentileza @melgiselle / prensa aap
El castillo de Pilar
El castillo de Pilargentileza @melgiselle / prensa aap
El atardecer en Pilar
El atardecer en Pilargentileza @melgiselle / prensa aap
El Overo UAE
El Overo UAEgentileza @melgiselle / prensa aap
Maitena Marré
Maitena Marrégentileza @melgiselle / prensa aap
Toda la experiencia de Pía Salvo
Toda la experiencia de Pía Salvogentileza @melgiselle / prensa aap
Apertura de abierto Femenino 2025
Apertura de abierto Femenino 2025gentileza @melgiselle / prensa aap
El sorteo de la nueva temporada
El sorteo de la nueva temporadagentileza @melgiselle / prensa aap
El mejor polo del mundo, en la Argentina
El mejor polo del mundo, en la Argentina gentileza @melgiselle / prensa aap
La apertura del 9° Campeonato de Polo Femenino
La apertura del 9° Campeonato de Polo Femeninogentileza @melgiselle / prensa aap
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. La playa del “millón de pinos” a solo cuatro horas de la Ciudad, ideal para una escapada exprés
    1

    Ni Cariló ni Pinamar: la playa del “millón de pinos” a solo cuatro horas de la Ciudad, ideal para una escapada exprés

  2. Hoy se celebra el Día del Trabajador Bancario
    2

    Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

  3. Rituales para canalizar la energía de la Luna llena de noviembre
    3

    Rituales para hacer con la Luna llena de este miércoles 5 de noviembre

  4. La foto que cambió la vida de la joven tímida que trabajaba en una fábrica y se convirtió en un ícono de la sensualidad
    4

    La foto que cambió la vida de la joven tímida que trabajaba en una fábrica y se convirtió en un ícono de la sensualidad: “Tenés algo especial”

Cargando banners ...