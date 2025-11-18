LA NACION

En fotos. Todos los invitados al concierto de Andrea Bocelli en el Teatro Colón

Con un cóctel en el Salón Dorado, así se vivió la gran noche del tenor italiano en la Argentina

Para LA NACIONPaula Ikeda
Gabriela Vaca Guzmán, Nunzia Locatelli y Taina Laurino
Martín Eurnekian, presidente de Aeropuertos Argentina, junto a Valeria Salmain
Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Soledad Ainesa, con un look de Acne Studios
Taina Laurino de Neuss
El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, junto a su esposa, Stephanie Lamelas
Gabriela Vaca Guzmán
Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina
La directora de Bodega Fin del Mundo, Juliana Del Águila Eurnekian, con un look de Self Portrait
El vicepresidente de Aeropuertos Argentina, Matías Patanian, junto a Karina Di Mario
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Lucía Pedraza e Ignacio "Nacho" Viale
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto
Recién llegados a la Argentina, el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti y su esposa, Martina Maione Nicoletti
Eva Thesleff de Soldati y Santiago Soldati
Gabriela Flores Pirán
El embajador de Uruguay, Diego I. Canepa Baccino, y su esposa, Cecilia Aiello
Carolina "Pampita" Ardohain, con diseño de Carolina Herrera, junto a Martín Pepa
Carolina "Pampita" Ardohain, con diseño de Carolina Herrera, junto a Martín Pepa
Carlos Fontán Balestra y Pompi Chopitea
José del Rio, director de Contenidos de LA NACION, y su esposa, Dolores Arese
Germán Neuss y Gabriela Flores Pirán
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Taina Laurino y Georgie Neuss
El fundador de la productora DF Entertainment, Diego Finkelstein, junto a Soledad Ainesa
Carolina Barros, directora de Relaciones Internacionales y Comunicaciones de Corporación América Internacional
Jorge Rosales, director de Asuntos Corporativos de Aeropuertos Argentina
El cóctel previo al concierto de Andrea Bocelli en el Teatro Colón
El senador Juan Carlos Romero y Bettina Marcuzzi
Lorena Scioli, de la subsecretaría de Turismo de la Nación
Juliana Del Águila Eurnekian, junto a Juan Pablo Freijo
Jorge Telerman
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, junto a su esposa, Elba Noemí Berthet
Nadia Dib, con un look de Carolina Herrera
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), junto a su esposa, la Dra. Myriam Levi
Héctor Cavallero y Lorena Cánepa de Cavallero
Analú y el Dr. Máximo Bomchil
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Jorge Rendo, del Grupo Clarín
Luis Galli, CEO de Newsan, y su esposa Angie Reyser
Martín Etchevers, presidente de ADEPA
Verónica Marcelo, gerente general de Natura Cosméticos, y Gastón Torres
Eva Thesleff de Soldati, Héctor Cavallero, Santiago Soldati, y Lorena Cánepa de Cavallero
El abrazo entre el embajador estadounidense, Peter Lamelas, y el canciller, Pablo Quirno
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y el canciller Pablo Quirno coincidieron en la entrada al Teatro Colón
Carlos y Mariela Melconian
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa, y su hija, Claudia Correa
El majestuoso Salón Dorado del Teatro Colón
Germán Neuss, Gabriela Flores Pirán, Taina Laurino y Georgie Neuss
Un escenario único, el balcón del Teatro Colón
El cóctel previo al concierto de Andrea Bocelli
El Teatro Colón y la presentación del tenor italiano
El brindis en el Salón Dorado
Los invitados al cóctel de Aeropuertos Argentina
Pompi Chopitea en la gran noche de Andrea Bocelli en Argentina
Germán Neuss, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Gabriela Flores Pirán, Georgie Neuss y Taina Laurino de Neuss junto el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie Lamelas
Juan Pablo Maglier, de DF Entertainment
Los invitados de Aeropuertos Argentina al cóctel en el Salón Dorado
El Teatro Colón y la noche de Andrea Bocelli en concierto
Santiago Soldati en la noche de presentación del tenor italiano
El cóctel
El Teatro Colón y una presentación histórica
El embajador Peter Lamelas, su esposa Stephanie y Guillermo Yancos, junto al canciller Pablo Quirno, su esposa Josefina y su hija, Fini Quirno
Martín Eurnekian y Matías Patanian en la gran noche de Andrea Bocelli en Argentina
