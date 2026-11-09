1
En fotos. Todos los invitados al encuentro con el Papa en la UCA
La Universidad Católica Argentina fue la sede de la reunión del papa León XIV con personalidades del mundo del trabajo
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 2
Es estadounidense, viajó a Buenos Aires para ver a León XIV, y coincidió con la Marcha del Orgullo y Boca campeón: “Argentina, no lo entenderías”
- 3
Chau ruido y rayas: el truco casero para limpiar las gomas de los limpiaparabrisas
- 4
Escucharon gemidos bajo el suelo y encontraron a alguien atrapado en un desagüe inundado: “Llevaba días con el agua al cuello”