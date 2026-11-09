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LA NACION

En fotos. Todos los invitados al encuentro con el Papa en la UCA

La Universidad Católica Argentina fue la sede de la reunión del papa León XIV con personalidades del mundo del trabajo

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Amalia Amoedo, Nunzia Bulgheroni y Virginia Putignano
Amalia Amoedo, Nunzia Bulgheroni y Virginia Putignano
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, biógrafa de la santa argentina Mama Antula
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, biógrafa de la santa argentina Mama AntulaSoledad Aznarez
Amalia Amoedo, presidenta de Fundación Policía Federal Argentina
Amalia Amoedo, presidenta de Fundación Policía Federal ArgentinaSoledad Aznarez
El economista Adolfo Prat Gay, en el encuentro con el papa León XIV
El economista Adolfo Prat Gay, en el encuentro con el papa León XIVSoledad Aznarez
En la Universidad Católica Argentina, monseñor Pedro Cannavó
En la Universidad Católica Argentina, monseñor Pedro CannavóSoledad Aznarez
Organizador del encuentro con el papa León XIV, Martín Cabrales, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)
Organizador del encuentro con el papa León XIV, Martín Cabrales, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)Soledad Aznarez
Silvia Uranga, referente de la educación y el trabajo a través de Fundación Pescar
Silvia Uranga, referente de la educación y el trabajo a través de Fundación PescarSoledad Aznarez
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresSoledad Aznarez
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y ServiciosSoledad Aznarez
El CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, junto a su esposa Nunzia Locatelli de Bulgheroni
El CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, junto a su esposa Nunzia Locatelli de BulgheroniSoledad Aznarez
El empresario Georgie Neuss
El empresario Georgie NeussSoledad Aznarez
La escribana Virginia Putignano en el encuentro con el papa León XIV
La escribana Virginia Putignano en el encuentro con el papa León XIV Soledad Aznarez
El padre Lorenzo "Toto" De Vedia
El padre Lorenzo "Toto" De VediaSoledad Aznarez
La jueza Inés Mónica Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La jueza Inés Mónica Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Soledad Aznarez
El abogado José Urtubey
El abogado José UrtubeySoledad Aznarez
Representando al rubro gastronómico, Sergio Contreras, Omar Piedrabuena y Kiara Díaz del Centro de Formación Profesional 12
Representando al rubro gastronómico, Sergio Contreras, Omar Piedrabuena y Kiara Díaz del Centro de Formación Profesional 12Soledad Aznarez
Roberto Baradel, secretario general de la CTA de los Trabajadores
Roberto Baradel, secretario general de la CTA de los TrabajadoresSoledad Aznarez
Florencia Miconi, CEO de la empresa constructra IMASA
Florencia Miconi, CEO de la empresa constructra IMASASoledad Aznarez
Los invitados siguieron al detalle las indicaciones para asistir a la cita con el Papa. Con el acceso por Rosario Vera Peñaloza desde el mediodía, hasta las 14 horas cuando se cerraban las puertas de la UCA
Los invitados siguieron al detalle las indicaciones para asistir a la cita con el Papa. Con el acceso por Rosario Vera Peñaloza desde el mediodía, hasta las 14 horas cuando se cerraban las puertas de la UCASoledad Aznarez
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónSoledad Aznarez
Presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas. La empresa estrenó el Papamóvil en la misa en el Monumento de los Españoles
Presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas. La empresa estrenó el Papamóvil en la misa en el Monumento de los Españoles Soledad Aznarez
Beatriz Tourn y Alberto Kahale de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Beatriz Tourn y Alberto Kahale de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)Soledad Aznarez
Martín Mercado, de Mercado McCann, y Analía Ugalde
Martín Mercado, de Mercado McCann, y Analía UgaldeSoledad Aznarez
Bien puntuales, los invitados se acercaron a Puerto Madero
Bien puntuales, los invitados se acercaron a Puerto MaderoSoledad Aznarez
El consultor Fabián Perechodnik
El consultor Fabián PerechodnikSoledad Aznarez
El Dr. Julio Crivelli, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción
El Dr. Julio Crivelli, expresidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónSoledad Aznarez
Fabián Kon, vicepresidente de la Asociación de Bancos Argentinos
Fabián Kon, vicepresidente de la Asociación de Bancos ArgentinosSoledad Aznarez
Adelmo Gabbi y Natalio Grinman, dos históricos en el mundo del trabajo
Adelmo Gabbi y Natalio Grinman, dos históricos en el mundo del trabajoSoledad Aznarez
Analía Cresta y Diego Velasco, gerente general de la Compañía Papelera Sinsacate
Analía Cresta y Diego Velasco, gerente general de la Compañía Papelera SinsacateSoledad Aznarez
De Pichanal, Salta, el padre Guillermo Schattenhofer
De Pichanal, Salta, el padre Guillermo Schattenhofer Soledad Aznarez
En el encuentro en la UCA, la legisladora porteña Patrizia Glize
En el encuentro en la UCA, la legisladora porteña Patrizia GlizeSoledad Aznarez
Cristian Tarzi y Manuel Scher, de Mercado McCann
Cristian Tarzi y Manuel Scher, de Mercado McCannSoledad Aznarez
Representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires
Representantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos AiresSoledad Aznarez
Juan Carlos Schmidt, de CGT
Juan Carlos Schmidt, de CGTSoledad Aznarez
La imagen del papa León XIV por los alrededores
La imagen del papa León XIV por los alrededores Soledad Aznarez
Guillermo Werner, secretario general de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
Guillermo Werner, secretario general de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de CargasSoledad Aznarez
Federico Berardi, Suyhay Quilapán y Raúl Brizuela, delegados del pastoral social
Federico Berardi, Suyhay Quilapán y Raúl Brizuela, delegados del pastoral social Soledad Aznarez
Víctor De Gennaro y Jorge Omar Viviani, del Movimiento Obrero
Víctor De Gennaro y Jorge Omar Viviani, del Movimiento ObreroSoledad Aznarez
El diputado Sergio Omar Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria
El diputado Sergio Omar Palazzo, secretario general de la Asociación BancariaSoledad Aznarez
La gran mayoría de los invitados acataron los colores oscuros del protocolo de Vaticano
La gran mayoría de los invitados acataron los colores oscuros del protocolo de VaticanoSoledad Aznarez
La salida del Papa de la UCA.mp4
La salida del Papa de la UCA.mp4
El ingeniero Abel Fatala y el licenciado Jorge Benedetti, de ATIAME
El ingeniero Abel Fatala y el licenciado Jorge Benedetti, de ATIAMESoledad Aznarez
El sindicalista Julio Piumato
El sindicalista Julio PiumatoSoledad Aznarez
Piumato y su cruz de Caacupé
Piumato y su cruz de CaacupéSoledad Aznarez
Los turistas y los vecinos tomados por sopresa por la visita del Papa
Los turistas y los vecinos tomados por sopresa por la visita del Papa Soledad Aznarez
Los colores del Vaticano en una visita histórica
Los colores del Vaticano en una visita histórica Soledad Aznarez
El diputado Sergio Capozzi
El diputado Sergio CapozziSoledad Aznarez
Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, y el padre jesuita Javier Rojas
Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, y el padre jesuita Javier RojasSoledad Aznarez
Las voluntarias en la segunda jornada de la visita papal
Las voluntarias en la segunda jornada de la visita papalSoledad Aznarez
Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto
Daniel Herrero, CEO de Prestige AutoSoledad Aznarez
Víctor Carricarte, secretario general de la Asociación de Empleados de Farmacia
Víctor Carricarte, secretario general de la Asociación de Empleados de FarmaciaSoledad Aznarez
Desde temprano, los fieles esperaron al sol la llegada del Papa
Desde temprano, los fieles esperaron al sol la llegada del PapaSoledad Aznarez
Andrés Rodríguez, secretario general nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario general de la CGT, junto al exdiputado Gerardo Martínez en el encuentro enfocado en el trabajo
Andrés Rodríguez, secretario general nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario general de la CGT, junto al exdiputado Gerardo Martínez en el encuentro enfocado en el trabajoSoledad Aznarez
Marina Burgazzi, de Burgazzi S.A.
Marina Burgazzi, de Burgazzi S.A.Soledad Aznarez
Los fieles se juntaron alrededor de la Av. Alicia Moreau de Justo para ver pasar al Santo Padre
Los fieles se juntaron alrededor de la Av. Alicia Moreau de Justo para ver pasar al Santo PadreSoledad Aznarez
Juan Blas Taladrei y Eduardo Rodríguez, de CAME y el ingenieron Elio del Re, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)
Juan Blas Taladrei y Eduardo Rodríguez, de CAME y el ingenieron Elio del Re, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)Soledad Aznarez
La Universidad Católica Argentina y una visita histórica
La Universidad Católica Argentina y una visita históricaSoledad Aznarez
Héctor Massero y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa
Héctor Massero y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la EmpresaSoledad Aznarez
La imagen de la Virgen de Luján, próximo paso en la visita del Papa a la Argentina
La imagen de la Virgen de Luján, próximo paso en la visita del Papa a la ArgentinaSoledad Aznarez
El economista Daniel Marx, presidente del directorio de Edenor
El economista Daniel Marx, presidente del directorio de EdenorSoledad Aznarez
Daniel Hadad, representante del mundo de los medios
Daniel Hadad, representante del mundo de los mediosSoledad Aznarez
Víctor Santa María, de Grupo Octubre
Víctor Santa María, de Grupo Octubre Soledad Aznarez
Papa UCA 2.mp4
Papa UCA 2.mp4
Vecinos y turistas se acercaron a Rosario Vera de Peñaloza en Puerto Madero para ver el paso del papa León XIV
Vecinos y turistas se acercaron a Rosario Vera de Peñaloza en Puerto Madero para ver el paso del papa León XIV
El operativo de seguridad tomó por sorpresa a muchos automovilistas
El operativo de seguridad tomó por sorpresa a muchos automovilistasSoledad Aznarez
El trabajo de Gendarmería, junto a Policía Federal Argentina
El trabajo de Gendarmería, junto a Policía Federal Argentina Soledad Aznarez
En los carteles "Gracias León XIV por estar en mi país"
En los carteles "Gracias León XIV por estar en mi país"Soledad Aznarez
El operativo especial en la UCA
El operativo especial en la UCASoledad Aznarez
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