escuchar

El dragón azul -o ángel azul- es una especie marina llamativa, en especial por su color y tamaño diminuto. A simple vista parecen inofensivas, pero podrían ser casi letales, algo que advirtió el médico influencer Fayez cuando replicó el video de un hombre que tuvo en sus manos una decena de estas criaturas. Lo cierto es que luego de ver de qué especie se trataba, dio aviso en sus redes para generar conciencia entre sus seguidores acerca los daños colaterales.

Fayez tiene un canal de YouTube en donde a diario desmitifica ciertas verdades en cuanto a la medicina y también incentiva a realizar retos para mantener una dieta saludable. Sin embargo, tanto en TikTok como en Instagram se dedica a enseñar su vida cotidiana. En sintonía con ello, opinó sobre el error que cometió una persona durante su viaje a la playa. En el video que analizó, se vio cómo este individuo agarró varios dragones azules con la palma de su mano y minutos después enseñó el drama que eso significó para su salud.

“Si es lindo y colorido, no lo toques”, escribió Fayez como introducción a su video, que acumuló más de un millón de Me Gusta y miles de reproducciones. Al inicio de este, se vio su mano con estos insectos marinos y luego apareció en una camilla de hospital. “Te voy a advertir sobre una de las cosas más rápidas para desanimarte. En la medicina de la naturaleza utilizamos una regla simple. Si tiene un color hermoso, no lo toques”, explicó.

La persona que agarró a los dragones azules terminó en el hospital (Fuente: Instagram/@doctorfayez)

Y agregó: “Si a la naturaleza no le importa ocultarlo, probablemente no le importes a vos”. Después, describió a este tipo de especie marina que no parece agresiva, pero que su veneno podría afectar al ser humano, en específico, si se tocan muchos a la vez.

“El plato principal que le encanta comer al dragón azul es la medusa, lo que debería ser otra señal de alerta porque también es una criatura venenosa. Después de masticar su plato favorito, concentra el veneno en estos pequeños tentáculos, entregando una dosis aún mayor de veneno a quienquiera que pique”, complementó el médico.

Tras este llamado de atención, su video se convirtió en viral y recibió decenas de comentarios por parte de sus seguidores, que quedaron atónitos por la existencia del dragón azul. “Gracias al hombre que lo experimentó, ahora sabemos que no podemos tocarlo”; “Una de las cosas básicas que se aprende en biología es que si es brillante y colorido, probablemente sea una advertencia” y “Tenemos turistas que vienen a Australia y compran pulpos de anillos azules porque piensan que son lindos. Son los pulpos más venenosos de la Tierra”, fueron algunas de las opiniones al respecto.

¿Qué son los dragones azules?

Los dragones azules pertenecen a la familia de los gasterópodos nudribranquios y su hábitat es el mar abierto, en especial, las aguas templadas y cálidas. Sin embargo, debido al calentamiento global, muchos de ellos aparecieron a lo largo de este último tiempo en las orillas, como en países del Mediterráneo y Australia.

Así es el dragón azul de mar (Fuente: Shutterstock)

Se trata de un animal pequeño, que llega a medir de 2 a 3 centímetros. Y a diferencia de otras criaturas marinas, estas flotan en la superficie, por lo que es fácil distinguirlas. Si bien no representa un peligro para los seres humanos, su picadura es igual a la de una medusa, por lo que se requerirá atención médica.

LA NACION