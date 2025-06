Aparecieron fotos inéditas de Freddie Mercury en Mar del Plata

Internet nunca deja de sorprender y esta vez aparecieron en redes sociales una serie de fotografías inéditas que muestran a Freddie Mercury en Mar del Plata en el año 1981, durante la gira de Queen por el país. Los seguidores de la mítica banda de rock deliraron por el hallazgo y una de las fans que aparece con el cantante resultó ser la madre de una usuaria de X.

Esta historia comenzó cuando el usuario de la mencionada red social, @rarovhs, especialista en material antiguo que tiene más de 80 mil seguidores, compartió una foto donde se observa al vocalista en el bar del Hotel Provincial de la localidad bonaerense junto a cuatro fanáticas de la banda británica. Rápidamente, la publicación logró gran repercusión por lo curioso del hallazgo, ya que mucha gente había olvidado que Queen estuvo en “La Feliz”.

Entre los miles de comentarios, apareció la usuaria @ArianaAndenucci que identificó a una de las chicas como su madre y compartió otras fotos junto a los otros integrantes de la banda. “La de sweater rosa que está atrás de Freddie es mi mamá! Estas son las fotos originales con Freddie, Roger Taylor y John Deacon”, escribió la joven junto a las imágenes inéditas.

El comentario de la usuaria con las fotos de su mamá de los integrantes de la banda (Captura: @arianaandenucci)

Los seguidores preguntaron dónde estaba el guitarrista Brian May, que era el cuarto integrante del grupo que no figuraba en las fotos que compartió de su madre. “Brian May estaba en el restaurante, pero terminó de comer y se fue a la habitación con su familia”, respondió con seguridad.

Entre las numerosas reacciones de los usuarios de X, se destacó la del conocido abogado y experto en finanzas Carlos Maslatón, que elogió el hallazgo y contó su experiencia con Queen. “Qué maravilla Ariana, gran testimonio, eso es el gran piso circular del Provincial, hoy inutilizado. Estuve en Vélez”, reflexionó.

“Hola Carlos! Sí, es en el piso circular del Hotel Provincial. Hoy en día, durante el invierno, el Provincial lo utilizan mucho para congresos. Muchas gracias por su comentario! Saludos!”, le devolvió el comentario Ariana.

La foto inédita del cantante en "La Feliz" (Foto: @rarovhs)

Queen visitó Argentina como parte de su gira The Game Tour en febrero y marzo de 1981. Fue la primera vez que la banda inglesa tocó en Sudamérica y se considera que fue uno de los primeros conciertos de rock internacional en estadios del país. Los creadores de “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen” y otros éxitos hicieron tres fechas en el estadio de Vélez en Buenos Aires y otras dos presentaciones en Mar del Plata y Córdoba.

En aquella época, estos conciertos significaron un hito cultural durante un período en el que Argentina todavía se encontraba bajo la última dictadura militar. La llegada de una banda como Queen representaba una ventana al mundo exterior, especialmente en un país aislado política y culturalmente.

Este descubrimiento inédito no solo valoriza el legado artístico de la agrupación inglesa, sino que también recuerda momentos del país donde la música y el rock se vivían de otro modo. Además, remarca la importancia de Mar del Plata como una de las ciudades emblema del país a nivel cultural.