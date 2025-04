La hermana de Freddie Mercury en pie de guerra con Mery Austin, expareja del cantante: “Furiosa”

La familia del cantante Freddie Mercury (1946-1991) no estuvo nada contenta con la subasta de las pertenencias personales del músico organizada por su exnovia, Mary Austin. Según el diario británico The Sun, la hermana de la cantante de Queen, Kashmira Bulsara, invirtió 3 millones de libras de su propio dinero para adquirir varios de los artículos subastados por la expareja de su hermano.

Mary Austin salió con Freddie Mercury desde 1969 hasta finales de los años 1970. Después de la ruptura, siguieron siendo cercanos. Ella estuvo a su lado y cuidó de la salud de su ex durante sus últimos años de vida, habiendo sido la principal beneficiaria de la herencia del cantante. El éxito “Love of My Life” fue dedicado por el músico a Austin.

Freddie Mercury y Brian May, integrantes de Queen

Austin organizó la subasta de más de 1.400 posesiones de Mercury en 2023. Recaudó más de 40 millones de libras esterlinas en las ventas, y la mayor parte de las ganancias se destinaron al Mercury Phoenix Trust (una organización benéfica creada por los antiguos compañeros de banda de Mercury en Queen) y a la Elton John Aids Foundation.

De los 40 millones de libras recaudados en la subasta, 3 millones salieron del bolsillo de Kashmira Bulsara. Según The Sun, ella hizo sus ofertas de forma anónima: “Kashmira se sintió furiosa y disgustada al ver que tantas pertenencias de su querido hermano estaban disponibles para que cualquiera las comprara. Así que, antes de la subasta, fue a una visita privada, anónima, con (su hijo) Jamal y su asistente, para ver qué artículos quería probar y conseguir”.

La corona y la capa de Freddie Mercury, usadas durante la gira Magic, de Queen, en 1986 Archivo

Cuando llegó el momento de la subasta, la asistente de Kashmira fue personalmente a Sotheby’s y estuvo en contacto telefónico constante con ella. Kashmira siguió la subasta en línea y le indicó a su asistente cuánto debía pujar por cada artículo. Contaban con un presupuesto considerable, así que quedaron muy satisfechos con el precio final, a pesar de haber pagado bastante más del precio estimado por cada artículo.

“Kashmira obviamente entiende cuánto amaban a Freddie en todo el mundo, pero le entristeció pensar que algunas de sus posesiones más preciadas no estaban con sus seres queridos”, reveló el medio británico.

El catálogo de Queen, la banda que lideró Freddie Mercury hasta 1991, se vendería por una cifra multimillonaria El Universal

Las compras de Kashmira incluyeron: una máquina de discos, que costó £406.000; un chaleco con retratos de los seis gatos de Freddie, por 139.000 libras esterlinas; un abrigo militar, por 457.000 libras; ocho páginas de letras del éxito de 1974 “Killer Queen” por £ 279.000; un jarrón convertido en pantalla de lámpara por Mercury, por 22.800 libras; y una camiseta, por 40.000 libras.

Al anunciar la subasta en 2023, Mary Austin explicó el motivo de la venta de las pertenencias de su ex: “Llegó el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida”. La hermana de Freddie Mercury aún no hizo comentarios públicos sobre el informe de The Sun. La casa de subastas Sotheby’s dijo que no hace comentarios sobre las identidades de sus clientes ni sobre las inversiones que realizan.