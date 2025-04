Filmó a una extraña criatura y nadie puede explicar qué es: “Me dio escalofríos”

Una criatura extraña, que muchos ya comenzaron a relacionar con el legendario “chupacabras” o incluso con un temido “caminante de piel”, fue registrada recientemente por la cámara de una residente en Pueblo, Colorado, y el misterio no tardó en volverse viral. El clip, que rápidamente se difundió en redes sociales, desató una catarata de teorías por parte de usuarios que intentan descifrar de qué se trata. Algunos sostienen que es un animal enfermo o desnutrido, mientras que otros apelan a explicaciones paranormales, alimentando el misterio en torno a esta aparición que, por ahora, no tiene una respuesta certera.

Según informó el medio The Mirror, Janay Lynn, la autora del video, no fue tomada en serio al principio, ya que su relato no venía acompañado de pruebas. Sin embargo, todo cambió el sábado por la noche, cuando logró grabar nuevamente a la criatura en video, justo cuando esta volvió a aparecer frente a su casa. A partir de ese momento, comenzaron a circular todo tipo de especulaciones sobre la verdadera identidad del misterioso ser, al punto de que incluso los funcionarios de vida silvestre locales admitieron no tener una explicación certera sobre qué podría ser.

Una criatura extraña apareció en su patio y los usuarios la relacionaron con el "chupacabras"

Asimismo, la mujer relató con gran detalle su primer encuentro con la extraña criatura: “No corrió ni fingió tenerme miedo, se giró y me miró, y me dio escalofríos y volví corriendo adentro. Se lo conté a todo el mundo y nadie me creyó”.

Sobre la segunda vez que lo vio, reveló: “El sábado por la noche, sobre las 8:30 p. m., acababa de dejar agua y comida para unos gatos callejeros que andaban por ahí, y abrí las cortinas de mi sala, y allí estaba. Salí para intentar gritarle y asustarlo porque estaba preocupada por los gatos, y fue entonces cuando grabé el video de él comiendo la comida. Me miró fijamente todo el tiempo y no tenía miedo”. Aquel momento marcó un antes y un después, ya que Janay logró grabar al animal, lo que permitió que su historia comenzara a ganar atención.

En busca de respuestas, la joven decidió compartir su grabación y, como era de esperarse, rápidamente se hizo viral, por lo que cientos de personas comenzaron a ofrecer diversas teorías sobre la identidad de la criatura que ella había grabado. Algunos sugirieron que se trataba de un “chupacabras”, un famoso críptido chupasangre del folclore estadounidense, mientras que otros mencionaron la posibilidad de que fuera "un caminante de pieles", una figura descrita por los navajos como una bruja con la habilidad de transformarse en un animal. Sin embargo, no faltaron las explicaciones más convencionales, como mapache, tejón, coatí o incluso oso. “Pero los he buscado todos y no coincide con ninguno. Por eso da tanto miedo, porque nadie puede siquiera decir qué es”, explicó Janay.

Según los expertos consultados, es “difícil estar 100% seguros” de la identidad del animal

“Tiene cara de rata, ojos muy pequeños y separados, nariz larga y puntiaguda, y boca como la de las ratas. Tiene patas y brazos largos, mide unos 75 cm de largo, y un pelaje marrón chocolate, grueso y áspero, que le cubre todo el cuerpo. Nunca había visto nada igual”, continuó, intentando pensar lógicamente.

Ante el creciente misterio, la estación de noticias local KOAA News5 contactó a los funcionarios de vida silvestre de Colorado, quienes admitieron que era “difícil estar 100% seguros” de la identidad del animal. “Pero el uso de las patas delanteras y el tamaño nos hacen pensar que es un mapache”, indicó un portavoz. Sin embargo, Janay sigue sin estar convencida: “Veo mapaches aquí todas las noches; definitivamente no es un mapache”, concluyó, dejando abierta la incógnita sobre la verdadera naturaleza de la criatura.

