Arqueólogos desenterraron 50 cuerpos en la Torre de Londres y creen saber cómo murieron

Arqueólogos desenterraron los restos de 50 personas en la Torre de Londres y creen que muchos de los cuerpos enterrados en el famoso monumento de la capital inglesa pertenecen a víctimas de la Peste Negra. El proyecto es la excavación más grande realizada en el castillo en 40 años y el hallazgo se produjo dentro de los cimientos, que se construyeron hace casi mil años.

Construida en el siglo XI, la Torre de Londres es considerada uno de los íconos de Gran Bretaña. A lo largo de los siglos, sirvió como palacio real, prisión, armería, tesorería e incluso zoológico. Actualmente, se está llevando a cabo una excavación para instalar un ascensor que mejore la accesibilidad a una de las capillas y fue allí, en la parte más antigua del complejo, que se hizo este descubrimiento que conmocionó al mundo.

Historiadores creen que los huesos pertenecen a gente común que vivió y trabajó en la Torre. Alfred Hawkins, conservador de edificios históricos en Historic Royal Palaces, describió el proyecto como “enormemente importante”. Estos recientes trabajos de excavación exploraron unos tres metros y medio bajo tierra, donde revelaron partes del castillo que datan del siglo XII, en los inicios de la Torre.

La excavación realizada es la más importante de las últimas décadas (Foto: The Sun)

“Es literalmente una oportunidad generacional. Nunca se hizo una excavación como esta y no la haremos de nuevo”, aseguró Hawkins a The Sun. A pesar de la infame historia de la Torre con muertes brutales, incluyendo las decapitaciones de personajes históricos del país como Ana Bolena, Catalina Howard y Lady Jane Grey, parece que estos cuerpos encontrados no tuvieron un final violento.

Los historiadores creen que algunos de los cadáveres podrían haber sido víctimas tempranas de la plaga de peste bubónica, que llegó a Londres en 1348. En ese entonces, se propagó por pulgas transportadas por ratas y tuvo un impacto devastador en la ciudad. En cuestión de meses, la Peste Negra mató hasta la mitad de la población de Londres. Los cementerios se vieron desbordados y los servicios básicos de la ciudad colapsaron como resultado.

Otros cuerpos desenterrados en la excavación parecen haber sido tratados con más cuidado, ya que uno de los descubrimientos incluye ajuares funerarios en forma de vasijas similares a incensarios que eran utilizados en rituales. Estos estaban llenos de carbón, una costumbre derivada de la Europa normanda. Según los expertos, esto podría indicar que se trataba de un miembro de la clase gobernante o un viajero extranjero.

La peste bubónica mató un gran porcentaje de la población de la ciudad (Foto: The Sun)

En 2019 se descubrieron dos cuerpos en las cercanías, incluida una mujer de entre 35 y 50 años, cuyo entierro en un ataúd sugería un alto estatus. Esta teoría fue respaldada por análisis isotópicos que sugirieron que tuvo una buena dieta. Sus restos fueron encontrados junto a los de un niño de unos 13 años, quien parece haber nacido fuera de Londres y estaba enfermo.

Los arqueólogos también descubrieron vidrios tintados y pintados, agujas de coser, un colgante, un anillo y cuatro balas de cañón en el sitio. Según se informó en el medio inglés, el equipo de científicos continuará trabajando en el lugar para recabar mayor información sobre lo encontrado.