Así es el pueblo más lindo del mundo, elegido por Forbes

En medio de colinas verdes, caminos rurales y casas de piedra cubiertas de enredaderas, se encuentra Bibury, una pequeña localidad del condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra. El pueblo, que inspiró a artistas, escritores y cineastas, acaba de ser elegido por la prestigiosa revista Forbes como “el pueblo más lindo del mundo”.

Este lugar conocido por su arquitectura típica de los Cotswolds está a pocos minutos de la ciudad de Cirencester, considerada “la capital” de la región. William Morris, uno de los grandes referentes del movimiento artístico británico del siglo XIX, ya lo había descrito como “el pueblo más hermoso de Inglaterra”, y más de un siglo después, su encanto sigue intacto. El reconocimiento de Forbes, publicado en septiembre de 2025, confirmó lo que miles de visitantes piensan cada vez que llegan: Bibury parece sacado de un cuento. Medios internacionales como Fox News y HuffPost también lo habían destacado años anteriores por su belleza y su capacidad de generar la inmersión de los viajeros a otra época.

Este pueblo inglés atrae a más de 20 mil visitantes por fin de semana (Foto: Bibury.com)

Según el portal oficial del pueblo, entre sus principales atractivos se encuentran las icónicas cabañas de Arlington Row, una hilera de pequeñas casas de piedra dorada que datan del siglo XIV. Originalmente, fueron construidas como almacenes y en el siglo XVII se transformaron en viviendas para tejedores locales. En la actualidad, estas cabañas se consideran las más fotografiadas del Reino Unido y aparecen incluso en los billetes de £20 emitidos por el Banco de Inglaterra. La escena de las casas junto al río Coln, con los campos y los sauces de fondo, constituye una de las postales más típicas del país.

Además, a muchas personas al llegar suele parecerles familiar este poblado. Esto se debe a que Arlington Row fue escenario de la película de fantasía Stardust (2007), protagonizada por Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Claire Danes y Sienna Miller, lo que hizo que el lugar se volviera más famoso a nivel global.

Todos los detalles de Bibury, el pueblo más lindo de Inglaterra

La naturaleza es uno de los mayores encantos de la ciudad, esto se debe a que el río Coln atraviesa el pueblo serpenteando entre las calles principales y una pradera húmeda conocida como Rack Isle, se convierte en el lugar ideal para el crecimiento de una increíble biodiversidad. A pocos metros se encuentra la iglesia sajona de Santa María, famosa por su vidriera diseñada en 1927 por Karl Parsons, la misma que inspiró una serie de sellos navideños del Royal Mail en 1992.

Los paisajes con colinas y una vegetación brillante la hacen parecer una ciudad de un cuento (Foto: Instagram @bibury)

Otra parada obligatoria es la granja de truchas de Bibury, una de las más antiguas de Inglaterra, donde los visitantes pueden recorrer los estanques y aprender sobre la crianza de peces.

Las quejas de los habitantes de Bibury sobre la fama que cobró el pueblo en tiempo récord

Aunque el reconocimiento mundial impulsó el turismo de manera extraordinaria, no todos los vecinos están completamente felices con esta iniciativa. Con una población de apenas 700 habitantes, Bibury recibe hasta 20.000 visitantes todos los fines de semana, lo que generó en el último tiempo un aglomerado de autos, colas interminables en los pequeños almacenes y turistas que incluso se trepan a los muros de las casas para sacar la foto perfecta, arruinando la privacidad y tranquilidad de sus dueños.

El presidente del Consejo Parroquial, Craig Chapman, reconoció en diálogo con la BBC que el título otorgado por Forbes es “un honor”, pero también un “arma de doble filo”. “La cantidad de turismo que atrae el pueblo es problemática y tiene un costo para los locales. Es un gran honor, pero también una sorpresa: hay mucha competencia”, afirmó.