Avistaron una ballena jorobada juvenil en Punta del Este

Dentro de las bondades que otorga navegar el mar en un barco está la posibilidad de encontrarte con una ballena nadando en el agua. Ese inesperado encuentro se le dio a un grupo de turistas cerca de las costas de Punta del Este, Uruguay, que se toparon con un ejemplar juvenil de ballena jorobada, que los saludó sacando su cola por fuera y estrellándola contra el mar. Por suerte, los visitantes lograron captar el momento en un video que se volvió viral rápidamente.

El clip fue compartido por la cuenta @ballenasuy, una página creada por fotógrafos marinos, que se dedica a publicar estos registros y que tiene más de 21 mil seguidores. “Ayer a las 09:25, Érica subió un video al Grupo de Telegram BallenasUY, reportando el avistamiento de un cetáceo desde la parada 35 de La Mansa. Horas más tarde, Malena Pol, mostró en este video lo que aparenta ser una ballena Yubarta juvenil, muy enérgica en cercanías de la isla Gorriti”, precisaron en la publicación, que alcanzó más de 2900 likes.

En el video, se escucha cómo las personas que filmaban se maravillaron con el animal nadando a tan sólo unos metros. “Es una ballenita chica”, relató una turista, mientras que otro replicó que se trataba de un cruce “impresionante”.

De fondo se puede ver la ciudad uruguaya de Punta del Este (Foto: @ballenasuy)

La ballena jorobada, también conocida como yubarta o Megaptera novaeangliae, es un cetáceo icónico por sus acrobacias y cantos. Habita océanos de todo el mundo, con presencia notable en varias costas sudamericanas como Argentina, Chile y Colombia.

Esta especie mide entre 12 y 19 metros de largo y las hembras son más grandes que los machos, llegando a pesar entre 25 a 40 toneladas. Se destaca por sus largas aletas pectorales de hasta 5 metros, una aleta dorsal pequeña sobre una joroba, cabeza con protuberancias y cola ancha con patrones únicos, que sirven para identificar a cada individuo.

Realiza migraciones anuales de hasta 8.000 km: en verano se alimenta en aguas polares frías (krill y peces), y en invierno viaja a zonas tropicales para reproducirse. Famosa por saltos fuera del agua, aletas potentes y cantos complejos, esta especie es muy querida en el público que se rinde ante su imponencia, como en este encuentro que se dio en Punta del Este.