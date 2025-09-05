Cinco rituales para aprovechar la energía del eclipse del 7 de septiembre

Durante la noche del 7 al 8 de septiembre de 2025, el cielo será testigo de un fenómeno astronómico cargado de energía: un eclipse lunar. Nuestro satélite se teñirá de un intenso tono carmesí, producto de su paso por la sombra de la Tierra. Este tipo de evento, conocido como Luna de Sangre, no volverá a repetirse hasta 2026.

Desde la astrología y distintas corrientes espirituales, se considera que los eclipses funcionan como portales de cambio, ideales para liberar lo que ya no sirve y sembrar nuevas intenciones. En ese marco, te compartimos cinco rituales simples y poderosos para conectar con la energía del eclipse y potenciar sus efectos en lo personal.

1. Encender una vela blanca

La luz de una vela blanca actúa como canal de purificación y foco de introspección. Durante la noche del eclipse se recomienda encenderla en un lugar tranquilo y visualizar cómo esa llama disuelve miedos, bloqueos o patrones mentales que obstaculizan tu vida.

Cómo hacerlo:

Encendé la vela mientras respirás profundo.

Cerrá los ojos y pensá en todo lo que necesitás dejar atrás.

Podés acompañarlo con una frase como: “Libero todo lo que ya no vibra con mi evolución”.

Ritual de vela blanca durante el eclipse del 7 de septiembre

2. Escribir deseos e intenciones

La escritura es una forma de anclar pensamientos y proyectarlos al universo. Aprovechar la energía del eclipse para decretar metas es muy bueno para conectar con aquello que realmente se desea atraer a la vida.

Elementos necesarios:

Papel blanco

Birome azul (para claridad) o roja (para pasión o motivación)

Cómo hacerlo:

Escribí tus intenciones con afirmaciones positivas y en tiempo presente.

Leé en voz alta cada frase, visualizándote ya cumpliendo esos objetivos.

Guardá el papel en un lugar especial, o quémalo si deseás soltar el pedido al universo.

Escribir intenciones en un papel puede ser uno de los rituales más poderosos de manifestación (Foto: FreeP¡CK)

3. Quemar hojas de laurel

El laurel es una planta asociada a la victoria, al dinero y a la protección. Quemar sus hojas en rituales ayuda a activar energía positiva y abrir puertas en lo laboral, económico o personal.

Elementos necesarios:

Hojas de laurel secas.

Un recipiente resistente al fuego.

Fósforos o encendedor.

Cómo hacerlo:

Encendé una hoja por vez, con intención.

Visualizá cómo el humo se lleva las trabas y deja espacio para lo nuevo.

Agradecé al final del ritual.

La hoja de laurel se convirtió en un gran aliado a la hora de hacer rituales

4. Lavado energético con sal

La sal es un purificador natural. Utilizarla en un sencillo lavado de manos puede simbolizar el corte con emociones o situaciones del pasado que ya no deben seguir.

Cómo hacerlo:

Mezclá un puñado de sal gruesa (o fina) con agua en un bol.

Frotá tus manos mientras pensás en lo que necesitás soltar.

Enjuagá con agua y respirá profundo.

Este ritual puede hacerse al inicio o final de la noche del eclipse.

5. Ritual de abundancia

El eclipse también es un momento ideal para manifestar abundancia, no solo material, sino emocional, espiritual y en la salud.

Elementos necesarios:

Una vela dorada (símbolo de riqueza y éxito).

Hojas de laurel.

Un billete doblado o una piedra que tenga valor simbólico.

Cómo hacer

Encendé la vela en un espacio donde te sientas en paz.

Colocá alrededor las hojas de laurel y el billete o piedra.

Decí en voz alta: “Activo la energía de la abundancia en mi vida en todas sus formas” .

. Dejá que la vela se consuma y guardá el billete o piedra como amuleto.