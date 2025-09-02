Eclipse lunar del 7 de septiembre: hora y por qué no se podrá ver en Estados Unidos

Un evento astronómico significativo se desarrollará durante la noche del 7 al 8 de septiembre de 2025, cuando la Luna atraviese completamente la sombra proyectada por la Tierra. Este fenómeno, un eclipse lunar total, tendrá características que afectarán su visibilidad según la región del planeta. En gran parte del continente americano no podrá verse, incluido EE.UU.

Qué es un eclipse lunar total y cómo ocurre

Un eclipse lunar total sucede cuando el satélite natural pasa a través de la sombra de la Tierra durante la fase de luna llena. La sombra terrestre está compuesta por dos partes: la penumbra, que es más clara, y la umbra, que es completamente oscura.

El eclipse de este 7 de septiembre se lo llama “Luna de Sangre” debido al color rojo caracteristico que adopta

Según el sitio especializado Earth Sky, el evento del 7 de septiembre de 2025 tendrá como momento clave la conjunción eclíptica, es decir, la alineación exacta entre la Tierra, la Luna y el Sol. Esta ocurrirá a las 18.08 hs (UTC). A partir de ese instante, comenzarán a desarrollarse las fases visibles del eclipse.

De acuerdo con los cálculos en el mapa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la magnitud umbral del fenómeno será de 1,3619, lo que confirma que toda la Luna quedará dentro de la umbra terrestre, característica fundamental de los eclipses totales.

Durante el evento, el satélite adoptará un tono rojizo característico, lo que da lugar al término popular “Luna de Sangre”.

El mapa compartido por la NASA muestra la visibilidad que tendrá el eclipse lunar en el planeta Captura de pantalla eclipse.gsfc.nasa.gov

Horarios del eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025

El eclipse presentará varias fases con horarios definidos en Tiempo Universal Coordinado (UTC):

Inicio penumbral (P1): 15.28 hs UTC

Inicio parcial (U1): 16.27 hs UTC

Inicio de la totalidad (U2): 17.31 hs UTC

Mayor eclipse: 18.11 hs UTC

Fin de la totalidad (U3): 18.53 hs UTC

Fin parcial (U4): 19.56 hs UTC

Fin penumbral (P4): 20.55 hs UTC

La totalidad, cuando la Luna se vea teñida de rojo, se extenderá durante aproximadamente 82 minutos. En contraste, el evento completo, que incluyen las fases penumbrales, tendrá una duración cercana a cinco horas y 27 minutos.

Dónde podrá verse el eclipse lunar de septiembre de 2025

El eclipse lunar será visible en su totalidad en varias regiones del mundo. Entre ellas se encuentran Australia, gran parte de Asia, África y Europa oriental. Según estimaciones de Time and Date, cerca del 76% de la población mundial podrá observar al menos una parte de la fase total.

En países como Reino Unido o España, la Luna se encontrará parcialmente eclipsada al momento de salir o ponerse, lo que permitirá ver solo algunas de las etapas. Algo similar ocurrirá en Brasil, donde el inicio o fin del evento no podrá ser presenciado completamente.

En el océano Índico, en cambio, el satélite natural se encontrará a 90 grados sobre el horizonte durante el máximo del eclipse, lo que ofrecerá las mejores condiciones de observación.

El océano Índico será el lugar con mejor visibilidad del evento astronómico Kiichiro Sato - AP

Por qué el eclipse total no será visible en Estados Unidos

A diferencia de otras regiones, la mayoría del continente americano no podrá presenciar la totalidad del eclipse lunar. En el caso de EE.UU., la Luna estará por debajo del horizonte durante las fases clave del fenómeno.

Esto significa que, aunque el evento ocurre en simultáneo para todo el planeta, la visibilidad depende de la posición relativa de la Luna respecto al horizonte en cada lugar. En ciudades como Omaha, por ejemplo, el satélite permanecerá oculto durante todas las fases del eclipse, lo que imposibilitará su observación.

En el oeste de Norteamérica, incluida parte de Alaska y Canadá, la Luna saldrá cuando el eclipse ya esté en curso. Estas zonas podrán ver solo los momentos finales del evento.

El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 será uno de los eventos astronómicos más destacados de la década. Aunque millones de personas en Asia, África, Europa y Oceanía tendrán la oportunidad de observarlo directamente, la mayor parte de América quedará excluida de la experiencia.

La duración, las fases definidas y el característico tono rojizo de la Luna ofrecen una oportunidad única para quienes se encuentren en las regiones favorecidas por la visibilidad. En contraste, para los observadores en EE.UU., este evento solo podrá seguirse mediante retransmisiones o registros fotográficos.