En qué canal pasan la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Llegó el día. Este domingo desde el mediodía se desarrolla el ‘Franco Colapinto Road Show’, el evento con el que la Fórmula 1 regresa a la Argentina con una exhibición en el barrio porteño de Palermo y la presencia del representante de nuestro país en el Gran Circo.

La exhibición se emite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Las actividades se llevan a cabo en un circuito que se emplazó en el barrio porteño de Palermo, entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El piloto pilarense dará cuatro vueltas al trazado. Primero, a las 12.45, conducirá un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team. El segundo giro será a las 14.30 y lo hará con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.

Posteriormente, a las 15.15, volverá a acelerar el Lotus, y, por último, recorrerá el trayecto en un colectivo descapotable para saludar a los miles de fanáticos que se esperan en los alrededores, ya sea quienes adquirieron entradas o los que ocuparán los espacios gratuitos.

GIF La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El evento es inédito, con una amplia propuesta alrededor del plato principal. Hay escenarios con pantallas gigantes en los que se mostrarán imágenes del mismo, se harán entrevistas al público, habrá DJ’s y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, Soledad Pastorutti y Luck Ra.

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no volvió a pisar territorio albiceleste.

Daniel Ricciardo fue el último piloto en conducir un auto de Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires Rodrigo Néspolo

Colapinto, además, se convertirá en el primer argentino en circular con un auto de F1 por las calles de Buenos Aires. Los anteriores fueron en el autódromo, como el caso de Fangio. “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, reconoció Franco en la antesala de su histórica presentación.

La presencia de Franco en el país es posible gracias a que el calendario del Gran Circo atraviesa un receso forzado por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente. La exhibición es una semana antes del Gran Premio de Miami, por lo que la estadía del pilarense en su tierra es fugaz y exclusivamente para mostrarse ante los fanáticos en un contexto de una agenda intensa y cargada que sostiene como piloto del Gran Circo.

El público argentino llegó muy temprano al circuito que se diagramó en el barrio porteño de Palermo Manuel Cortina - LA NACION

El próximo fin de semana, Colapinto competirá en la sexta jornada de la F1 en Miami, Estados Unidos. Significará la reanudación del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y en el que el argentino tiene un punto gracias al décimo puesto que consiguió en el GP de China.

La F1 no tiene una fecha en la Argentina y el circuito más próximo que visitará Colapinto con Alpine será el de Interlagos en San Pablo. El GP de Brasil está previsto para el fin de semana del domingo 8 de noviembre y corresponderá a la 21ª jornada.

Cronograma de cortes de calles para el fin de semana

Los cortes contemplados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Road Show de Colapinto GCBA

Por la exhibición de Franco Colapinto en el barrio porteño de Palermo, se aconseja no circular por la zona en caso de no ser necesario. Desde el sábado a la noche está restringido para el público en general el acceso peatonal a las calles que formarán parte de la pista. Sólo pueden circular quienes forman parte de la organización y del staff técnico de Alpine, que envió un grupo de seis personas para la atención del Lotus E20.

El operativo de cortes se diagramó en etapas progresivas: desde el miércoles 22, se implementó el cierre total de la avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, para avanzar con el armado de las estructuras principales. El sábado a las 16 se cerraron las avenidas Del Libertador entre Bullrich y Casares y Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Colombia. También están cortadas las calles Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, específicamente en el tramo comprendido entre Juan Francisco Seguí y Libertador.

La restricción afecta a un radio extenso que incluye tramos de las avenidas Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, además de calles como Cavia, Juncal, Beruti y Demaría. El objetivo de estas medidas, según los organizadores, es "garantizar la seguridad de los asistentes y permitir el correcto desarrollo de la actividad en pista".