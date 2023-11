escuchar

El magnesio es un nutriente que participa en varios procesos vitales del cuerpo humano. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), este componente regula el funcionamiento de los músculos, el sistema nervioso, los niveles de azúcar en sangre y la presión sanguínea. También ayuda a formar proteína y masa ósea.

La entidad asegura que la dieta de muchas personas aporta cantidades de magnesio inferiores a las recomendadas. Los hombres deberían consumir entre 400 y 420 mg, mientras que las mujeres necesitan entre 310 y 320 mg.

Las sales de magnesio también son buenas para el organismo rawpixel.com

Los suplementos alimenticios de magnesio pueden ser una solución para hacer frente a la deficiencia, sin embargo, desde el NIH se aclara que “cuando se combina la cantidad de magnesio de los alimentos y de los suplementos, el consumo total de magnesio por lo general excede las cantidades recomendadas”.

Alimentos ricos en magnesio

Para obtener el magnesio de forma natural, la entidad recomienda consumir legumbres, nueces, semillas, cereales integrales, hortalizas de hojas verdes, leche, yogur y otros productos lácteos.

En caso de no consumir la dosis necesaria, los efectos en la salud se verán reflejados a largo plazo. Desde la entidad se explica que algunos de los síntomas que pueden dar cuenta de una baja en magnesio son: pérdida del apetito, náuseas, vómitos, fatiga, sensación de debilidad, entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, convulsiones y anomalías en el ritmo cardíaco.

Hay varios suplementos de magnesio, entre ellos el aspartato de magnesio, lactato de magnesio, cloruro de magnesio y citrato de magnesio. Este último tomó popularidad por sus beneficios. Le contamos para qué sirve y cómo se toma.

Alimentos como el aguacate y el maíz contienen altos niveles de magnesio Foto: iStock

¿Para qué sirve el citrato de magnesio? ¿Cómo se toma?

De acuerdo con la biblioteca nacional de medicina de Estados Unidos, Medline Plus, el citrato de magnesio es beneficioso principalmente para tratar el estreñimiento. “Funciona al hacer que el agua se retenga con las heces. Esto aumenta el número de deposiciones y suaviza las heces para que sean más fáciles de expulsar”.

La entidad recomienda tomar una dosis diaria y no consumirlo por más de una semana, a menos que sea por recomendación médica. “El citrato de magnesio generalmente causa una deposición dentro de los 30 minutos a 6 horas después de tomarlo.

Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta del producto y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda”, aclara la página oficial de Medline Plus. También se recomienda tomarlo en las medidas indicadas, no más, ni menos.