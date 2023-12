escuchar

Pese a que Marcos Etcheverry abrió su ferretería en el año 2007 en Río Cuarto, Córdoba, en febrero de 2023 decidió cruzar el límite físico de su negocio, “Ferretería y Regalería Etcheverry”, y se convirtió en una estrella de las redes sociales por sus exitosos tutoriales para arreglar la casa. Desde cómo eliminar los malos olores del baño y la cocina, hasta cómo colgar artefactos en paredes de durlock, fueron algunas de las tantas preguntas que fue respondiendo con videos dinámicos y fáciles de entender.

Cualquiera puede simpatizar con él, incluso el que no esté familiarizado con cada uno de estos problemas domésticos. Ese mismo condimento hizo que, además de multiplicar su clientela, en Instagram consiga 196.000 seguidores y en TikTok acumule poco más de 100.000. Debido a esto fue que a principios de diciembre, la Cámara de Ferreteras y Afines de la República Argentina lo convocó como el ferretero influencer para brindar una charla sobre cómo fue su paso de la ferretería tradicional a volverse un referente en las redes sociales.

La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina convocó a Marcos para hablar sobre "¿Cómo pasar de la ferretería tradicional a un referente en redes sociales?" (Foto: Instagram/@fidelsistema)

Pero el cordobés de 55 años no solo le dedica tiempo a su negocio, sino que hace otras cosas más, las cuales reveló en diálogo con LA NACION. Del otro lado de la pantalla, dejó a un lado los apuntes de inglés que tenía en la mano y se preparó para relatar parte de su historia: “Trabajé 23 años en la Municipalidad de Río Cuarto. En la última etapa de aquel trabajo, precisamente en 2001, había comenzado a cursar abogacía hasta que en un momento la cabeza me hizo un clic y dije ‘no quiero trabajar más en la parte pública’, porque el puesto se estaba llevando mi bienestar y mi salud. Tener que padecer un trabajo por chocar contra la corrupción y con otras cosas se llevó gran parte de mi deterioro personal y por el que terminé con hemorragias por úlceras reventadas y tratamiento psicológico”.

Marcos es dueño de Ferretería y Regalería Etcheverry, ubicada en Río Cuarto, Córdoba (Foto: Marcos Etcheverry)

Y siguió: “Decidí hacer un giro de 180 grados. Quería ponerme un emprendimiento y se me dio por este rubro”. Aunque desconocía el mundo de la ferretería, Marcos puso sobre la mesa los conocimientos que había adquirido después de la escuela secundaria, cuando estudió durante cuatro años Ciencias Económicas. “Con lo básico y elemental supe cómo hacer una planilla de cálculo, cómo sacar un costo para el negocio y con qué variable manejarme”, señaló.

Sin embargo, Marcos quería tener un elemento que lo diferenciara del resto y así fue que ideó un plan estratégico: “Busqué negocio por negocio, entraba de comprador incógnito, veía cómo me atendían y cómo estaba decorado el local”. Pero para él eso no fue suficiente. Es que no solo quería ofrecerle productos a los clientes, sino también asesoría. “Compré manuales de pintura, electricidad y albañilería, cosas que yo no conocía. Quería estudiar para asesorar a la gente, pero con fundamentos y tecnicismos”, aseguró.

Marcos Etcheverry acumula casi 200.000 seguidores en Instagram y poco más de 100.000 en TikTok (Foto: Marcos Etcheverry)

La vocación de servicio y las ganas de seguir creciendo hicieron que rompa con la estructura de un local tradicional y se dirija hacia otro paradigma: el de las redes sociales, con las que ya lleva diez meses. “Lo importante es que lo que vos tengas en tu cabeza lo logres transmitir en lenguaje fácil y sencillo. Yo siempre digo que, si te querés largar en redes, no es imposible, pero tenés el desafío más importante y es que te dan un minuto y medio para desarrollar un tema, pero con el agravante que en los primeros dos segundos tenés que generar un impacto total, que la gente se quede viendo tu video y no haga zapping”, explicó.

Marcos es dueño de Ferretería y Regalería Etcheverry, ubicada en Río Cuarto, Córdoba (Foto: Marcos Etcheverry)

Al principio, las redes sociales fueron un desafío, pero después “todo se hizo más mecánico”. Cualquier persona que siga a Marcos en Instagram o TikTok puede pensar que le dedica gran parte de su tiempo a este fenómeno, pero no. Tal como le contó a este medio, su contenido es el resultado de lo que aprendió de un analista de marketing: “Me hizo entender que, sobre todo después del Covid, la dinámica comercial se modificó un montón. Los negocios físicos no tienden a desaparecer, sino que mutaron y la gente que está a 10 o 15 cuadras no va al local, pero sí compra por Instagram”.

“Tenés que entender que tu negocio empieza a tener lo que se denomina tiempos muertos, que es el tiempo de ausencia entre un cliente y otro”, añadió. En esos lapsos, Marcos filma, edita, publica y responde las dudas más frecuentes de sus seguidores. “Ayuda Marcos ¿Con qué pego las molduras de Telgopor en los ángulos del techo y la pared?”; “Hola Marcos!! Por favor, podés mostrar cómo limpiar la grasa de las piletas de cocina?” y “Tengo chapas transparentes, ¿me recomendás cómo limpiarlas? Gracias”, son algunas de ellas.

Uno de los videos por el que causó furor y se convirtió en noticia fue en el que reveló cómo eliminar los malos olores de la casa. El posteo revolucionó TikTok, obtuvo un millón y medio de reproducciones y cientos de comentarios. “Voy a pasarle este video a alguien que me dijo que no tienen solución ese olor ¡Gracias!”; “Gracias genio, justo el video que necesitaba. Tenemos ese gran problema y no sabíamos qué hacer” y “Muy bien Marcos! Gracias! ¡Muy generoso de tu parte por compartir este conocimiento! De Córdoba Capital. Un abrazo”, le agradecieron algunos usuarios.

El prelanzamiento del e-book que lanzará Marcos (Foto: Marcos Etcheverry)

En paralelo a las redes sociales, Marcos fue desarrollando un subproducto de su trabajo: su propio e-book, “Mantención del hogar y reparaciones simples”, el cual presentará en unos días en Córdoba y se podrá comprar a través de Amazon. “La idea de esto es que la gente pueda encontrar a lo mejor el mismo material que está en Instagram, pero desarrollado y más puntualizado”, completó y admitió que posiblemente haga una segunda parte muy pronto.