Cómo atravesar una ruptura amorosa, según la explicación en 60 segundos de una psicóloga

Las rupturas amorosas, más allá de cuándo o cómo sucedan, pueden convertirse en una de las experiencias más movilizantes y difíciles de atravesar emocionalmente, ya que implican no solo la pérdida de un vínculo sino también una reconfiguración interna que afecta la autoestima, la estabilidad mental y la forma en que imaginamos el futuro. En medio de ese torbellino, en el que muchas veces cuesta encontrar claridad, surge una propuesta que invita a repensar el modo en que transitamos ese proceso sin perder el equilibrio. La psicóloga Silvia Severino, conocida por compartir contenido vinculado al bienestar emocional en redes sociales, propuso una lista de seis pasos para afrontar una ruptura de manera más práctica.

Mediante su perfil en TikTok, @silviaseverinopsico, la profesional dio a conocer que, aunque a veces cueste reconocerlo y el dolor nuble todo lo demás, una parte fundamental del proceso es poder “agradecer la honestidad, aunque duela”, dejando en evidencia que enfrentar la verdad de lo que ocurre, por más incómoda que sea, representa el primer paso para empezar a sanar. A partir de esa idea central, Silvia compartió un listado con una serie de consejos pensados para acompañar ese momento tan difícil:

1. Aceptá la realidad

La psicóloga reveló que la clave principal es aceptar la realidad, aunque duela Unsplash

El primer paso para empezar a sanar es dejar de pelear con lo inevitable. Según Silvia Severino, si alguien tomó la decisión de no seguir en la relación, insistir o negar esa realidad solo prolonga el sufrimiento. La negación, aunque comprensible en un primer momento, puede volverse un obstáculo si se extiende demasiado. Asimismo, aceptar lo que sucede no es rendirse, sino dar un paso hacia la madurez emocional, entendiendo que soltar también es un acto de cuidado propio.

2. Agradecé la sinceridad, aunque duela

Por lo que dio a conocer la experta, por más que duela, es mejor conocer la verdad que vivir en una ilusión. Aunque a veces cueste, reconocer la honestidad del otro —incluso cuando implica el fin de un vínculo— puede ser liberador. En lugar de caer en el autoengaño o quedarse atrapado en el “¿y si...?”, la propuesta es valorar la claridad como una forma de cerrar con dignidad y empezar de nuevo desde un lugar más consciente.

3. No te tomes el rechazo como algo personal

Otro pensamiento para tener presente es que el rechazo no define nuestro valor Foto: Freepik

Después de una ruptura, es común pensar que no fuimos suficientes o que algo en nosotros falló. Sin embargo, la psicóloga invitó a cambiar esa mirada: el rechazo no define nuestro valor. Cada persona tiene su historia, sus heridas y sus procesos, y muchas veces esas diferencias no permiten que una relación funcione, aunque haya cariño. Debido a esto, entender que lo que el otro elige habla más de él que de nosotros puede ayudar a aliviar el golpe al ego y a recuperar la perspectiva.

4. Recordá tu valor

Una separación no tiene por qué hacer tambalear la imagen que tenemos de nosotros mismos. Sobre esto, Silvia recordó que no se trata de encajar a la fuerza en los gustos o necesidades del otro, sino de rodearse de personas que nos quieran por quienes somos. En vez de buscar validación externa, es momento de reconectar con nuestro propio valor y de reconocer que merecemos vínculos que sumen.

5. Si vuelve, no es amor: es miedo

Muchas veces, la otra persona regresa, pero no por amor, sino por motivos tóxicos

Hay ocasiones en las que la persona que se alejó decide volver, pero no siempre movida por sentimientos sanos. Severino advirtió que, muchas veces, ese regreso no tiene que ver con el amor, sino con el temor a quedarse solo o a perder algo que no supo cuidar. Por ende, identificar esta dinámica permite evitar caer en relaciones cíclicas que solo reabren heridas y alejarse de situaciones que no conducen al bienestar emocional.

6. La seguridad personal es atractiva

Para cerrar, la psicóloga pone el foco en la importancia de sostener la propia seguridad. Esto teniendo en cuenta que estar bien con uno mismo, mostrarse coherente con lo que se siente y actuar en consecuencia no solo protege el corazón, sino que también genera un tipo de atracción más saludable. Cuando alguien se muestra auténtico y firme, se vincula desde un lugar mucho más sólido, algo que resulta fundamental a la hora de construir relaciones sanas.