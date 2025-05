Cuáles son las frases que dicen las personas infelices, según la psicología

La felicidad es uno de los objetivos que la gran mayoría de las personas tiene y desea desde hace miles de años. En la actualidad, todavía es un tema central de reflexión y debate, tanto en el ámbito público como en el privado. La Real Academia Española (RAE) define a la felicidad como “el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien" y también “la satisfacción, sentirse a gusto y estar contento". Según los especialistas, existen frases comunes que pueden demostrar que una persona no es feliz con su vida.

Hay ciertas frases, repetidas con frecuencia, pueden reflejar frustración o resignación (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Preston Ni es profesor, coach privado y autor de Communication success with four personality types y How to communicate effectively and handle difficult people. Y publicó un artículo en Psychology Today en el que presentó ocho pensamientos negativos frecuentes de las personas infelices. En ese sentido, aseguró que las actitudes negativas crónicas pueden afectar la salud, la felicidad y el bienestar.

Las palabras que utilizamos no son solo un reflejo de nuestros pensamientos, también revelan aspectos profundos de nuestro bienestar emocional (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Estas son las frases que dicen las personas infelices, según la psicología

“No soy lo suficientemente bueno…” , “No puedo…”, “No me siento seguro …”, “No tengo lo que se necesita…” y “Voy a fallar…” denotan un discurso autodestructivo . Estos pensamientos reducen la confianza personal, disminuyen el rendimiento, minimizan el potencial de cada persona y, en última instancia, sabotean cualquier posibilidad de éxito en lo que se intenta llevar a cabo.

"Si algo puede salir mal, seguro me va a pasar a mí" . Otro pensamiento común es "seguro hice algo mal". Se trata de asumir supuestos negativos y es una de las formas más predominante del pensamiento negativo. Para muchas personas infelices, esta actitud de "mirar el vaso medio vacío" es habitual y automática. "La forma en que eliges relacionarte con tus circunstancias es lo que hace que la experiencia sea positiva o negativa. Esta elección puede hacerte instantáneamente más fuerte o más débil, más feliz o más triste, empoderado o victimizado", explica el experto.

"Nunca voy a ser tan exitoso como él/ella" . Y otras comunes como: "¿Por qué todos tienen la vida resuelta menos yo?"; "Mirá todo lo que logró y yo sigo estancado"; "Él siempre está feliz, yo no sé cómo lo hace"; "Ella es mucho más linda que yo"; "Yo ya debería tener una casa, como mis amigos"; "Todos tienen pareja y yo sigo solo"; y "Mi vida es un desastre comparada con la de los demás". Compararse desfavorablemente con los demás es una de las maneras más fáciles y más comunes de sentirse mal con uno mismo.

"Si tan solo no hubiera cometido ese error, todo sería diferente" . Y otras frases similares como "no puedo dejar de pensar en lo que perdí" y "siempre arruino las cosas… nunca voy a cambiar" representan la construcción negativa sobre el pasado , un patrón de pensamiento que impide avanzar. El especialista explica que se debe aprender del pasado, pero no hay que quedarse atrapado en lo que sucedió.

"Siempre me hacen sentir mal, no importa lo que haga" . Este tipo de frase coloca el poder de la situación en manos de la otra persona, dejando a quien las dice en un rol pasivo o de víctima y refleja creencias negativas frente a personas difíciles.

"Nunca tuve las oportunidades que otros sí tuvieron, por eso estoy así". El deseo de culpar a los demás es otra de las características de las personas infelices. "Si mis padres hubieran sido diferentes, hoy sería feliz" y "es culpa de mi ex que ahora no confíe en nadie" son otras afirmaciones muy comunes. La culpa se puede definir como responsabilizar a otros por las desgracias personales y ocupar un lugar de víctima.

"Nunca voy a perdonarme por lo que hice" . Representa la lucha por perdonarse a uno mismo , un obstáculo emocional común que alimenta la culpa y dificulta la sanación. Preston Ni destaca que "todos tienen la oportunidad de evitar repetir los errores del pasado y marcar una diferencia positiva con uno mismo y con los demás".

"Tengo miedo, no sé si voy a poder hacerlo". El miedo al fracaso se asocia mucho con la perfección y provoca una gran presión. "Por más que lo intentemos, simplemente no es humano ser perfecto", concluye el especialista.

Prestar atención a las frases que dicen los demás puede ayudar a detectar a las personas infelices (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Por último, Preston Ni concluye en que todos experimentamos pensamientos negativos de vez en cuando, pero la clave está en cómo uno maneja la actitud frente a determinados sucesos. Esto puede marcar la diferencia entre: la confianza y el miedo; la esperanza y la desesperación; el dominio y a victimización; y, la felicidad y la infelicidad.