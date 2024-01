escuchar

Una usuaria de TikTok sorprendió a sus seguidores luego de una fabulosa compra que realizó en una cadena de panaderías del Reino Unido. Ellie Jones se volvió viral en esa plataforma tras conseguir dos bolsas a bajo costo. Lo cierto es que al llegar a su casa, lo que había en su interior la descolocó por completo y por ello recibió una catarata de elogios que la tildaron de “afortunada”.

Cuando se trata de comida o consejos de cómo ahorrar en compras, estos suelen ganar mayor audiencia y más repercusión. En sintonía con ello y al igual que varias personas que utilizan la red para hablar de su vida privada y hechos cotidianos, Ellie enseñó el motivo por el que miles se interesaron en su video.

Con más de 700 mil reproducciones, mostró las bolsas de panadería que compró en el local Greggs, el cual está bajo el acuerdo Too Good To Go. Se trata de una aplicación para celular con un sistema que solo sirve en Europa. El fin es salvar los alimentos que están próximos a caducar o que más bien se enviarán a la basura porque no se vendieron. Estos mismos suelen ser beneficiosos, ya que su costo es menor y alientan al consumo responsable. Desde el sitio online, se obtienen cupones, rebajas y notificaciones de los locales adheridos al proyecto.

La panadería Greggs, es una cadena británica que integra el sistema too good to go (Fuente: The Financial Times)

Con la intención de comprar algunas panificaciones para su tarde, Ellie ordenó dos bolsas sorpresa de este local, pero al recibirlas en su domicilio notó que por el precio de cinco libras esterlinas -es decir, 5191 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha- le enviaron mucho más de lo que esperó. Según el programa de Greggs, estas bolsas tienen que valer menos de $10.000 para que sean accesibles y deben estar compuestas de alimentos que no se vendieron en el día.

“Espero que mis compañeros de casa tengan hambre”, tituló al video Ellie, que más tarde fotografió el impresionante número de comida que le llegó a la puerta de su casa gracias a este sistema, y tan solo por un precio ínfimo. Estas dos bolsas contenían: 24 rollos de salchicha, ocho donas rosas, cuatro glaseadas, dos sanguches de atún y pepino, cuatro sanguches de baguette con queso, dos galletitas de jengibre, cuatro facturas y dos bolas belgas glaseadas.

Ellie enseñó todo lo que compró por tan solo cinco libras y despertó la cólera de sus seguidores (Fuente: TikTok/@elliee.jones_)

Cuando abrió el empaque, quedó atónita por todo lo que consiguió. Más tarde, los usuarios no tardaron en reaccionar a su video, que en la sección de comentarios plasmaron mensajes como: “Afortunada”, “¿Cómo lograste eso? “; “De seguro te tocó algún empleado buena onda”; “Esto nunca sucede” y “Aquí un trabajador de Greggs. La posibilidad de conseguir tantas cosas o cosas tan buenas es extremadamente escasa”.

Lo cierto es que la cólera que despertó Ellie por las bolsas abultadas de panificaciones se traduce en que el precio normal para cualquier persona sería de 60 libras esterlinas, según detalló, es decir, unos 62.306 pesos argentinos al cambio oficial a la fecha. De este modo, la hicieron sentir con suerte, debido a que es poco probable que se vuelva a repetir. Incluso, el último registro de un hecho similar, sucedió hace dos años, por el cual, el cliente también grabó un video y lo subió a sus redes, ya que lo consideró un hito de Greggs.

LA NACION