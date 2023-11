escuchar

Dentro de TikTok los usuarios comparten todo tipo de videos que, en muchos casos, son por demás insólitos. Esto ocurrió con un joven uruguayo que mostró la sorpresa que se llevó cuando descubrió lo que había dentro de un paquete que recibió por parte de su abuela.

El usuario @la_oveja_negra94 subió el clip en el que muestra lo que había dentro de la encomienda. “Abuela, me llegó el perejil que me mandaste por encomienda. Gente, esto viajó de Salto a Montevideo. Abuela, encontré los dientes que perdiste, está acá la dentadura”, aseguró el joven mientras mostraba el particular objeto perdido.

“Abuela, llamá al dentista y decile que cancele, que no te haga los dientes nuevos que ya los encontré. Escucha, te los mando por encomienda de vuelta para Salto”, bromeó el hombre y agregó: “Avisame y te mando la encomienda, ¿dale? El perejil no lo voy a comer, tiene una pinta bárbara pero paso. Abuelita, no sé si mandarte solo los dientes o, por las dudas, si querés para camuflarlo te lo mando así de vuelta. Te amo viejita, te amo, no me faltes nunca”.

El video obtuvo más de 187 mil reproducciones y comentarios muy divertidos respecto a la situación. “Ahora sabemos como cortó el perejil”, “Me hiciste llorar de risa porque una vez me tocó enviar los dientes de mi papá por encomienda también en una cajita de té”, “Amamos a tu abuela”, “Me río pero me da ternura como le hablas a tu abuela. Yo perdí a mi abue en mayo y la extraño mucho. Desearía poder decirle te amo abuela”, fueron algunos de los más destacados.

Una abuela le hizo un pedido especial a un asistente virtual y su reacción emocionó a todos

Una mujer de la tercera edad se hizo viral en TikTok por la emotiva reacción que tuvo al escuchar una de sus canciones favoritas. En la actualidad, el ser humano cuenta con dispositivos inteligentes que facilitan las tareas de la vida cotidiana.

Una de las ventajas que trajo consigo la modernización de aparatos electrónicos, fue la fácil interacción con los mismos. Ahora, con tan solo hablarle a un parlante inteligente, se puede tener una especie de “secretaria virtual”. Alexa y otros dispositivos para los hogares facilitaron varias tareas del ser humano, y a su vez, regalaron innumerables experiencias a quienes los poseen. Tal fue el caso de una mujer de la tercera edad, que le pidió a su parlante una canción que seguramente le trajo buenos recuerdos.

Con ayuda de su nieta, se dirigió al aparato inteligente diciendo lo siguiente: “Alexa, ponme Cartas Marcadas”. Inmediatamente, se escuchó la canción de Los Caminantes, lo cual generó una alegría especial en la mujer que aplaudió y se puso a bailar sin dudarlo. Tanta fue su emoción que casi se cae y se tuvo que sentar.

Al ver la reacción de la mujer, los usuarios comentaron el video difundido por la cuenta @euniceherrera: “Queremos más videos de la abuelita con Alexa”; “Qué linda abuelita”; “Qué hermosa abuelita. Disfrútala, yo extraño mucho a la mía” y “Me hizo acordarme de mi abue porque a ella también le gustaban esas rolas”.

