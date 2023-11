escuchar

Aprender a lidiar con los clientes de cualquier rubro comercial siempre es un trabajo difícil. La conocida frase que asegura que “el cliente siempre tiene la razón” resulta complicada de aplicar en ciertos casos, por ejemplo, en aquellos que implican la venta de productos frescos como los de una fiambrería o una carnicería. Hace unos días, un video que se hizo viral en las redes expuso una de estas situaciones al relatar el extraño reclamo que le hizo una clienta a la dueña de una carnicería.

Una bolsita de carne picada especial fue el motivo que originó el conflicto. La usuaria de TikTok @lula_ricci23, que tiene un perfil con más de 50 mil seguidores donde comparte contenido relacionado con su trabajo de carnicera, publicó un clip en el que contó en detalle la historia: “Story time de la clienta que me trajo una bolsita con grasita que sacó de la picada que llevó en el momento. O sea, esto es real, dije yo. Sí, es real”, aseguró la joven al comenzar sorprendida el relato de la experiencia.

“Resulta que vino antes de ayer a comprar. Pidió picada especial, picada en el momento, obvio. O sea, joya. ‘¿Qué querés que te pique?’, le dijimos. Me dijo: ‘Paleta’. Joya, listo, te picamos paleta”, continuó para dar contexto a la situación. Luego, refiriéndose a los distintos tipos de clientes que frecuentan la carnicería, que se dividen entre los quisquillosos con los cortes y los más relajados al momento de pedir, agregó: “Ella es la típica que ve cada detalle: ‘Sacá esa grasita, cortalo finito, ahí quedó grueso’”, una actitud que da indicios acerca de su singular reclamo posterior.

Al día siguiente, la clienta apareció cerca del horario del cierre de la carnicería con una bolsita de grasa y se la mostró a la dueña: “‘En serio’, le digo yo. O sea, me pareció raro que ella, siendo tan detallista con la carne, haga eso. Quería que yo le devuelva la plata o que le dé picada por eso”, explicó Lula con gesto de indignación.

En el video, Lula Ricci explicó que los productos frescos se devuelven en el momento y que es imposible sacar toda la grasa de la carne picada

Luego, enfatizó en la importancia de la frescura que debe mantener el producto para ser consumido y en una característica inevitable de la carne: “Le digo: ‘Mirá, viniste anoche. No podés venir después de un día a reclamar esto. Tenés que venir en el momento con la picada. Me decís: ‘Mirá, sabés que no me gustó la picada que me diste’. Venís en el momento, te la cambio. Vos pediste que te pique paleta. Tiene grasa, siempre tiene grasa la carne, se saca lo que se saca”, señaló para dar a entender que no le dio la razón y que la clienta se volvió a su casa con la misma bolsita con la que había salido.

Hacia el final del video, algo enojada con la situación, Lula reflexionó: “Yo no sé si lo hizo para joder. Nunca hizo eso. Siempre la mejor. Y después se fue y se reía. Y yo dije: ‘Está loca’. No podés ir después de un día a llevar unos pedacitos de grasita. ¡Dale!”, finalizó como pidiendo sensatez.

La tiktoker, que tiene 22 años y que es dueña de dos carnicerías junto con su pareja, consiguió más de 300 mil reproducciones y cosechó cientos de comentarios. Mientras que algunos la apoyaron en su decisión, otros manifestaron su descontento y generaron debate: “Las devoluciones son en el mismo día”, “Yo trabajo hace 10 años en una carnicería y te entiendo ahí que aguantar a cada uno”, “Ni en el mismo momento le acepto el reclamo. Imposible sacar el 100% de la grasa. Debe estar loca esa cliente”, “Los carniceros dejan grasa o carnes con grasa en la máquina y cuando les pedís picada especial pican sobre eso” y “Es lo que pagó y está bien que te reclame. Está bien ver cada detalle, si vale re caro todo y uno lo paga”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

LA NACION