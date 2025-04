Cuál es la clave para pasar toda la vida con una misma pareja, según la psicología

El concepto de amor romántico tradicional cambió con el tiempo. En la actualidad, existen distintos tipos y formas de consolidar y mantener las relaciones amorosas y cada vez son más las personas que exploran dinámicas distintas. Elizabeth Clapés es una reconocida psicóloga española, escritora y docente que divulga sobre salud mental en redes sociales y se especializa en relaciones. “Tu pareja se puede sentir atraído hacia otra persona y quererte un montón. De hecho, sorpresa, te va a pasar”, afirmó en el podcast vidascontadas.podcast. Y, con esa frase, abrió una puerta para un tema que hoy por hoy interesa a muchos: ¿cómo hacer para pasar la vida con una misma persona?

“Hay mucha gente que me dice: ‘Llevo toda la vida con la misma persona y pensar que lo que me queda de vida también es con la misma persona me angustia’”, contó la experta en referencia a la gran cantidad de consultas sobre esta problemática que recibe de sus pacientes. Y explicó que no tiene por qué ser así, que existen distintas formas de relacionarse con una pareja. “Toda la herencia de los celos, la posesión, el ‘mi pareja si se fija en otra persona, es que no me quiere’... Esto no es así”, aseguró.

Elizabet Clapés analiza qué significa estar enamorado (Video: TikTok @vidascontadas.podcast)

De esta manera, Elizabeth Clapés planteó que hay otras maneras de relacionarse: “Cada uno tiene que encontrar la suya. Soy muy partidaria de plantearse las relaciones abiertas o el poliamor. Mi relación es cerrada, pero es una opción". Consultada por el entrevistador Enric Sánchez sobre qué sucede con este tipo de relaciones, ya que “todo el mundo está a favor de las relaciones abiertas, menos la suya”, la especialista respondió que, en su caso, ella está a favor de las relaciones abiertas y su pareja no lo está, y que por eso no tiene una relación abierta.

“A día de hoy, somos pocas las personas que tenemos esta mentalidad, aunque cada vez se está extendiendo más, pero es algo que está costando”, reflexionó. Por otro lado, también abordaron la temática sobre si se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo. “Sí, por supuesto. De hecho seguro muchas de las personas que nos están escuchando han estado dudando entre si están con alguien o están con otra persona y es porque han sentido hacia las dos personas”, aclaró.

¿Se puede estar enamorado de dos personas a la vez? (Video: TikTok @vidascontadas.podcast)

Además, aseguró que sí se puede estar enamorado de dos personas a la vez. “Si tú tienes papás, a tu padre y tu madre los quieres por igual, a los familiares, también, a tus diez amigos los adoras también, pero pareja solo tienes una, no tiene sentido”, aseveró. Asimismo, explicó que las orientaciones relacionales existen al igual que las orientaciones sexuales, por eso cada persona debe encontrar la suya. “Debes saber cuál es la manera de relacionarte que a ti te hace sentir cómoda, entonces si lo deseas, tienes que llevarla a cabo”, aconsejó.

Elizabeth Clapés es psicóloga, escritora y docente y divulga contenido sobre salud mental en redes sociales (Foto: Captura YouTube @EnricSánchez)

“La capacidad que tenemos los seres humanos de querer es infinita, creo que podemos querer muchísimo y a muchísimas personas y en el amor no es diferente, porque no deja de ser amor”, culminó Clapés.

Por último, es importante destacar que la especialista difunde y concientiza sobre la psicología, las relaciones y el amor a través de las redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores. En 2024 recibió el premio Cosmopolitan Influencer Awards en la categoría de Divulgación por su destacado trabajo.