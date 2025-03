Cómo actúa alguien que en verdad ama a otra persona, según la psicología

Muchas personas experimentan dudas en sus relaciones amorosas. Una de las más comunes es sobre si el amor que siente su pareja es real. En TikTok, el psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja, Adrián Chico, reveló cuáles son los miedos normales que se pueden sentir en una relación y cuáles podrían responder a una dependencia emocional.

“Cuando una persona te quiere de verdad, su mayor miedo no es perderte. Su mayor miedo no es que la relación se rompa, te pierda y que ya no estés en su vida”, indicó. Por el contrario, Chico mencionó que el mayor miedo de alguien que en verdad te quiere es la posibilidad de hacerte daño. Esto surge por el temor de que sus heridas, traumas e inseguridades puedan herir a su pareja.

“Es una afirmación que cuesta mucho entender, porque hay gente que dice ‘no sé qué haría sin ti’, pero ahí está hablando desde la dependencia”, explicó. El psicólogo dijo que este temor surge cuando una persona ve a su pareja como aquella que completa sus vacíos emocionales y agregó: “Ahí no hay amor puro, ahí hay miedo a la soledad, ansiedad por separación y cierta dependencia por la otra persona”.

Existen 11 señales que dan cuenta de que tu pareja efectivamente te quiere Freepik

Chico reveló que cuando de verdad alguien quiere al otro, lo único que quiere es hacer todo lo posible por hacerlo feliz. De acuerdo con el terapeuta, esta es la diferencia clave entre el amor romántico falso y el real. “Cuando alguien solo te quiere por cómo lo haces sentir, lo que tiene miedo de perder es el acceso a tu presencia”, concluyó el experto.

El medio especializado en psicología Psychology Today utilizó la teoría de comportamiento de John Gottman para determinar las señales que pueden demostrar que su pareja de verdad lo ama. “Este enfoque parte del supuesto de que las acciones observables proporcionan, en muchos casos, evidencia más contundente sobre lo que sucede dentro de una persona que las inferencias que hacemos a partir de lo que ella dice”, explicaron los expertos.

A continuación, las 11 señales a las que se debe prestar atención:

Desea pasar tiempo con vos

Te pregunta por tu día

Confía en vos

Te ayuda cuando lo necesitás

Muestra respeto por tus opiniones e ideas

Te incluye en sus decisiones

Te demuestra afecto

Te mira

Le gusta hablar sobre el pasado juntos

Está dispuesto a defender la relación

Te hace sentir bien sobre vos mismo

Por Sofía Arias Martínez